Ζαχάρω: Μεθυσμένος οδηγός το έβαλε στα πόδια σε έλεγχο και κατέληξε με χειροπέδες

Στη σύλληψη αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Ζαχάρω, μετά από καταδίωξη, όταν ο οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς. Η αλκοολομέτρηση έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

28 Απρ. 2026 12:02
Pelop News

Σκηνές καταδίωξης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της χθεσινής ημέρας στη Ζαχάρω, όταν αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος επιχείρησαν να ελέγξουν οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος όμως δεν σταμάτησε στο σήμα τους.

Αντί να συμμορφωθεί, ο άνδρας πάτησε γκάζι και προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το όχημά του. Η κίνησή του προκάλεσε άμεσα κινητοποίηση των αστυνομικών, που τον ακολούθησαν και τελικά τον ακινητοποίησαν έπειτα από καταδίωξη.

Μετά τη σύλληψή του, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοολομέτρησης, από τον οποίο προέκυψε ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και για απείθεια.

Η υπόθεση ήρθε να προστεθεί στα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης που απασχολούν συχνά τις αστυνομικές αρχές, με τη συγκεκριμένη περίπτωση να αποκτά πιο σοβαρή διάσταση λόγω της άρνησης του οδηγού να σταματήσει και της καταδίωξης που ακολούθησε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ