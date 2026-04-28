Πάτρα: Τον «τσάκωσαν» με κλεμμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του – Είχε μέσα καλώδια και ανταλλακτικά

Μπροστά σε νέα υπόθεση κλοπής βρέθηκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, που προχώρησαν χθες το πρωί στη σύλληψη ημεδαπού άνδρα στην Πάτρα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν σταθμευμένο έξω από την οικία του κατηγορούμενου ένα αυτοκίνητο, το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από τις 7 Απριλίου 2026. Το εύρημα αυτό άνοιξε τον δρόμο για την περαιτέρω έρευνα, που αποκάλυψε και νέα στοιχεία σε βάρος του.

Από την προανάκριση που ακολούθησε προέκυψε ότι ο συλληφθείς φέρεται να εμπλέκεται σε δύο περιπτώσεις κλοπής από αποθήκη σε περιοχή της Πάτρας, στις 7 και στις 27 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αφαίρεσε καλώδια αξίας 2.000 ευρώ, καθώς και ανταλλακτικά γεωργικών ελκυστήρων αξίας 1.500 ευρώ.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα κλεμμένα ανταλλακτικά μέσα στο αυτοκίνητο που είχε βρεθεί έξω από το σπίτι του. Όλα κατασχέθηκαν και αναμένεται να αποδοθούν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αφορά κλοπή κατ’ εξακολούθηση, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο κατηγορούμενος συνδέεται και με άλλες παρόμοιες υποθέσεις στην περιοχή.

