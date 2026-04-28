Πάτρα: Τον «τσάκωσαν» με κλεμμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του – Είχε μέσα καλώδια και ανταλλακτικά

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε στην Πάτρα ένας άνδρας, όταν σε στοχευμένο έλεγχο εντοπίστηκε έξω από το σπίτι του κλεμμένο αυτοκίνητο. Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι φέρεται να είχε αρπάξει καλώδια και ανταλλακτικά τρακτέρ από αποθήκη, με τη συνολική ζημιά να φτάνει τις 3.500 ευρώ.

Πάτρα: Τον «τσάκωσαν» με κλεμμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του – Είχε μέσα καλώδια και ανταλλακτικά
28 Απρ. 2026 11:53
Pelop News

Μπροστά σε νέα υπόθεση κλοπής βρέθηκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, που προχώρησαν χθες το πρωί στη σύλληψη ημεδαπού άνδρα στην Πάτρα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν σταθμευμένο έξω από την οικία του κατηγορούμενου ένα αυτοκίνητο, το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από τις 7 Απριλίου 2026. Το εύρημα αυτό άνοιξε τον δρόμο για την περαιτέρω έρευνα, που αποκάλυψε και νέα στοιχεία σε βάρος του.

Διαβάστε επίσης: Αγρίνιο: 74χρονος πήγε να δει τον γιο του στην οικοδομή και βρήκε τραγικό θάνατο ΦΩΤΟ

Από την προανάκριση που ακολούθησε προέκυψε ότι ο συλληφθείς φέρεται να εμπλέκεται σε δύο περιπτώσεις κλοπής από αποθήκη σε περιοχή της Πάτρας, στις 7 και στις 27 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αφαίρεσε καλώδια αξίας 2.000 ευρώ, καθώς και ανταλλακτικά γεωργικών ελκυστήρων αξίας 1.500 ευρώ.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα κλεμμένα ανταλλακτικά μέσα στο αυτοκίνητο που είχε βρεθεί έξω από το σπίτι του. Όλα κατασχέθηκαν και αναμένεται να αποδοθούν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αφορά κλοπή κατ’ εξακολούθηση, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο κατηγορούμενος συνδέεται και με άλλες παρόμοιες υποθέσεις στην περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:47 Πάτρα: Ο Ευγένιος Βούλγαρης άνοιξε τη «Μελωδική τροπικότητα» στις «Δευτέρες στο Ωδείο» ΦΩΤΟ
12:46 Μεξικό: Χειροπέδες σε βαρόνο ναρκωτικών, πως έγινε η επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
12:40 Πρωτοβουλία για την Σούδα: « Να κλείσει άμεσα η βάση, κάλεσμα σε πολίτες για πορεία»
12:39 Σαβάλια: Κλειστά για μία ημέρα Δημοτικό και Νηπιαγωγείο λόγω βλάβης σε αγωγό άρδευσης
12:34 Αυτός είναι ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Οι μαρτυρίες για το διπλό αιματηρό πέρασμα ΦΩΤΟ
12:32 Αγγελόπουλος στον Peloponnisos FM: «Ο υποβιβασμός μας πείσμωσε… και μας έφερε πίσω!»
12:28 Πρωτομαγιά στην Πάτρα: Συναυλία στα Υψηλά Αλώνια με εργατικά τραγούδια και δυνατά μηνύματα
12:24 Ποια είναι η εκτίμηση για τις αυξήσεις των συντάξεων
12:20 Πάτρα: Το Πανεπιστήμιο καλεί πολίτες και φοιτητές σε δράση καθαρισμού στην Πλαζ
12:19 Απόλλων: Εξετάζει όλες τις επιλογές, σενάρια για wild card
12:16 Μητσοτάκης στη Βασιλίσσης Όλγας για την ανάπλαση που άνοιξε ξανά μετά από έξι χρόνια
12:13 Αιτωλικό: Τον «μπλόκαραν» με τέσσερις παράτυπους αλλοδαπούς στο αυτοκίνητο
12:10 Γαστούνη: Τον σταμάτησαν για έλεγχο και βρήκαν πάνω του χασίς
12:02 Ζαχάρω: Μεθυσμένος οδηγός το έβαλε στα πόδια σε έλεγχο και κατέληξε με χειροπέδες
12:00 Πάτρα: Ο Κώστας Μαλαμής παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ και ανεβαίνει κι’ αυτός στο «βαγόνι» του Αλέξη Τσίπρα
11:59 Οι «ευκαιρίες» της ΔΕΗ από τη μία, τα αδιέξοδα νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την άλλη και στη μέση οι κυβερνητικές ευθύνες
11:54 Μικρή άνοδο και αναμονή στο Χρηματιστήριο της Αθήνας
11:53 Πάτρα: Τον «τσάκωσαν» με κλεμμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του – Είχε μέσα καλώδια και ανταλλακτικά
11:50 Πάτρα: Έβγαλαν «λαβράκι» σε έλεγχο Τροχαίας – Οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδα
11:46 Πάτρα: Τους έπιασαν πάνω από αυτοκίνητο που πήγαν να «ανοίξουν» – Εμπλέκονται και σε κλοπές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ