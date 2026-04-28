Αγρίνιο: 74χρονος πήγε να δει τον γιο του στην οικοδομή και βρήκε τραγικό θάνατο ΦΩΤΟ

Τραγικό τέλος είχε η επίσκεψη ενός 74χρονου σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στο Αγρίνιο, όπου εργαζόταν ο γιος του. Ο άνδρας έπεσε από ύψος κάτω από συνθήκες που ερευνώνται και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

28 Απρ. 2026 11:15
Pelop News

Ένα θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 27 Απριλίου σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στο Αγρίνιο, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Ο 74χρονος άνδρας βρισκόταν στον χώρο του εργοταξίου, κοντά στη διασταύρωση των οδών Έλλης Λαμπέτη και Γιώργου Σεφέρη, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί έπεσε από ύψος και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ασθενοφόρο μετέφερε τον άνδρα στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Αρχικά υπήρξαν εκτιμήσεις ότι το θύμα εργαζόταν στην οικοδομή, ωστόσο στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι δεν ήταν εργαζόμενος στο εργοτάξιο, αλλά ο πατέρας του εργολάβου. Το στοιχείο αυτό δίνει διαφορετική διάσταση στην υπόθεση, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε στο σημείο και τι ακριβώς οδήγησε στην πτώση.

Η Αστυνομία έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για ατύχημα από απροσεξία ή αν υπήρξε κάποιος άλλος παράγοντας που οδήγησε στο μοιραίο.

Πηγή: agriniopress.gr

