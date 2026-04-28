Αγρίνιο: 74χρονος πήγε να δει τον γιο του στην οικοδομή και βρήκε τραγικό θάνατο ΦΩΤΟ

Ένα θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 27 Απριλίου σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στο Αγρίνιο, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Ο 74χρονος άνδρας βρισκόταν στον χώρο του εργοταξίου, κοντά στη διασταύρωση των οδών Έλλης Λαμπέτη και Γιώργου Σεφέρη, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί έπεσε από ύψος και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ασθενοφόρο μετέφερε τον άνδρα στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Διαβάστε επίσης: Σημαντική επιτυχία από την ΟΠΚΕ Αιγίου: Δεν ήταν απλά χασίς, ήταν «χρυσό» φορτίο

Αρχικά υπήρξαν εκτιμήσεις ότι το θύμα εργαζόταν στην οικοδομή, ωστόσο στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι δεν ήταν εργαζόμενος στο εργοτάξιο, αλλά ο πατέρας του εργολάβου. Το στοιχείο αυτό δίνει διαφορετική διάσταση στην υπόθεση, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε στο σημείο και τι ακριβώς οδήγησε στην πτώση.

Η Αστυνομία έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για ατύχημα από απροσεξία ή αν υπήρξε κάποιος άλλος παράγοντας που οδήγησε στο μοιραίο.

Πηγή: agriniopress.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



