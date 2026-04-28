Σημαντική επιτυχία από την ΟΠΚΕ Αιγίου: Δεν ήταν απλά χασίς, ήταν «χρυσό» φορτίο

Δεν χρειάστηκε να περάσουν πολλές εβδομάδες για να αποδειχθεί στην πράξη η αναγκαιότητα ύπαρξης και επιχειρησιακής ετοιμότητας ομάδας ΟΠΚΕ στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιαλείας. Η πρόσφατα αναβαθμισμένη ομάδα πρόσθεσε μία ακόμα σημαντική επιτυχία στο ήδη πλούσιο ενεργητικό της, προχωρώντας στον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας ινδικής κάνναβης και στη σύλληψη ενός άνδρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για κατοχή, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ολα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ στο Αίγιο, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την πάταξη της εγκληματικότητας, είχαν στήσει ειδικό μπλόκο σε κομβικό επαρχιακό δρόμο της περιοχής. Από το σημείο επιχείρησε να περάσει ένα αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου, όταν αντιλήφθηκε από μακριά την αστυνομική παρουσία και τα σήματα ελέγχου, πανικοβλήθηκε. Στην προσπάθειά του να αποφύγει τον έλεγχο, προσπάθησε αιφνιδιαστικά να αλλάξει πορεία και να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα προς άλλη κατεύθυνση. Η ύποπτη αυτή ενέργειά του έγινε αμέσως αντιληπτή από τους έμπειρους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάλαβαν ακαριαία ότι κάτι δεν πάει καλά.

Χωρίς να χάσουν χρόνο, ενημέρωσαν το κέντρο επιχειρήσεων της υπηρεσίας τους και ξεκίνησαν την καταδίωξη του οχήματος. Οταν τελικά το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε σε ασφαλές σημείο, στον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν οι ένστολοι στο εσωτερικό του, διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι μετέφερε συνολικά 32 κιλά ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, προσεκτικά συσκευασμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι ο αλλοδαπός οδηγός κινούνταν σκόπιμα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής και όχι μέσω της εθνικής οδού, προκειμένου να αποφύγει τυχόν αστυνομικούς ελέγχους στα διόδια ή καθ’ οδόν, μία τακτική όμως στην οποία στάθηκε άτυχος. Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις της Αστυνομίας, το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζε ο κατηγορούμενος και το κύκλωμα από τη διακίνηση των ναρκωτικών στη μαύρη αγορά, προκαλεί ίλιγγο, καθώς αγγίζει το ποσό των 968.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ουσιαστική ενίσχυση της ομάδας ΟΠΚΕ στην περιοχή της Αιγιάλειας αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Το ζήτημα της ελλιπούς αστυνόμευσης είχε αναδείξει επανειλημμένα, τόσο η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του νομού Αχαΐας, όσο και η «Π» με σχετικά αποκαλυπτικά δημοσιεύματα. Μάλιστα, η κινηματογραφική διάρρηξη σε κεντρικό κοσμηματοπωλείο που έγινε πριν από λίγο καιρό και αναστάτωσε την περιοχή, αποτέλεσε ουσιαστικά τη θρυαλλίδα των εξελίξεων. Υπό την πίεση των γεγονότων, ελήφθη η απόφαση για άμεση ενίσχυση της αποδεκατισμένης, μέχρι τότε, ομάδας, με έμπειρους αστυνομικούς που αποσπάστηκαν από άλλες περιοχές ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε βαριά δικογραφία για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιγίου. Την ίδια στιγμή, οι εξειδικευμένοι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τις έρευνες και την προανάκριση για την υπόθεση, αναζητώντας τυχόν συνεργούς και την προέλευση του παράνομου φορτίου.

