Πάτρα: Το ΠΑΣΟΚ είν’ εδώ, στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου

Θα «πρασινίσει» η Δυτική Ελλάδα το σαββατοκύριακο, και ειδικά η Αχαΐα και η Πάτρα.

Πάτρα: Έρχεται ο Κυρανάκης για το τρένο – Ζητούμενο η συμφωνία

Η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Ελλάδας του ΠΑΣΟΚ, αύριο Κυριακή στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (4μ.μ. έως 8μ.μ.), με παρόντα και τον πρόεδρο του Κινήματος Νίκο Ανδρουλάκη, έχει κινητοποιήσει στελέχη, φίλους και οπαδούς του Κινήματος απ’ όλη την περιοχή.

Το ΠΑΣΟΚ, και σε επίπεδο κορυφής και σε επίπεδο απλών ψηφοφόρων, θέλει να στείλει από την Πάτρα ένα μήνυμα συσπείρωσης, ενότητας, ετοιμότητας και κυβερνησιμότητας!

Παρών θα είναι ο Παύλος Γερουλάνος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, και βεβαίως ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας Γιώργος Παπανδρέου.

Επίσης, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου Ιωάννης Βαρδακαστάνης, οι βουλευτές Μ. Κατρίνης, Χριστίνα Σταρακά, Ιωάννης Τσίμαρης.

Οι «ατάκες» του κ. Γερουλάνου φωτογραφίζουν ξεκάθαρα το κεντρικό στίγμα της εκδήλωσης, αυτό, δηλαδή, που επιχειρεί να περάσει το ΠΑΣΟΚ και «εδώ» και παντού: «Πρέπει να πάμε το πρόγραμμά μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και να πείσουμε τον κόσμο ότι λέμε κάτι διαφορετικό απ’ ό,τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση: να φέρουμε τον κόσμο στην κάλπη, να τους πείσουμε ότι είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας».

Η Κατερίνα Σολωμού, που είναι και μέλος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, τόνισε, ενόψει της Συνδιάσκεψης: «Το ΠΑΣΟΚ, σε αυτή τη φάση της πολιτικής του ζωής, έκανε μια διαφορετική επιλογή. Συγκρότησε ένα πρόγραμμα που δεν απαντά σε φαντασιώσεις, αλλά στην πραγματικότητα. Που δεν τάζει, αλλά που κάθε του φράση απαντά στα προβλήματα της πραγματικής ζωής των ανθρώπων. Που θέτει στο επίκεντρο της προσοχής του το 80% των Ελλήνων που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες. Απέναντι σε μια Νέα Δημοκρατία που σπέρνει τον φόβο της ακυβερνησίας, έρχεται το ΠΑΣΟΚ που επαγγέλλεται μια μεγάλη πολιτική αλλαγή και που απέναντι στον φόβο αντιτάσσει την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή».

Η Συνδιάσκεψη, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, θα ξεκινήσει στις 4μ.μ., με τέσσερις διαφορετικές συνεδρίες, και θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στις 7.30μ.μ.

Λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο κ. Ανδρουλάκης, στις 7.15μ.μ., θα εκφωνήσουν χαιρετισμό με τα συμπεράσματα της Συνδιάσκεψης το μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου Κατερίνα Σολωμού και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας Σπύρος Σκιαδαρέσης.

*Τις εργασίες της Συνδιάσκεψης θ’ ανοίξουν με παρεμβάσεις τους ο Παύλος Γερουλάνος (4μ.μ.) και ο Γιώργος Παπανδρέου (4.15μ.μ.).

*Στη θεματική ενότητα «το επιχειρείν στη βιομηχανία και τον τουρισμό», θα κάνουν παρεμβάσεις ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θ. Λουλούδης, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Γ. Παππάς και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας Β. Καραχάλιος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



