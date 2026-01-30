Πάτρα: Το πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών για 31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών για το Σαββατοκύριακο 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου, με την εφημερία να καλύπτει το διάστημα από τις 7 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7 το πρωί της Δευτέρας. Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους παρακάτω ιατρούς, ανά ειδικότητα:

Αγγειοχειρουργοί

Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος

Μαιζώνος 20-22, Πάτρα

Τηλέφωνα: 2614 008649, 6932 295107

Καρδιολόγοι

Βλάσιος Ανδρικόπουλος

Τηλέφωνα: 6936 901845, 2610 621612

Νεφρολόγοι

Κωνσταντίνα Τρίγκα

Κορίνθου 275, Πάτρα

Τηλέφωνο: 6974 192118

Παιδίατροι

Χρυσή Ζαφειροπούλου

Γούναρη 21-23, Πάτρα

Τηλέφωνο: 6939 243304

Ουρανία Παπαγεωργίου

Κανακάρη 155-157, Πάτρα

2ο ιατρείο: Βασιλακοπούλου 33 (Μαραγκοπούλου), Βραχναίικα

Τηλέφωνο: 6936 594513

Οφθαλμίατροι

Ιωάννης Τριλίβας

Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, Πάτρα

Τηλέφωνο: 2613 023088

Πνευμονολόγοι

Συμεών Μαυρομμάτης

Πατρέως 58-62, Πάτρα

Τηλέφωνο: 6932 380505

Πυρηνικοί Ιατροί

Βιορμονική – Άννα Μαστοράκου

Κορίνθου 210-212, Πάτρα

Τηλέφωνο: 2610 275556

Σημείωση: Το ιατρείο θα είναι ανοικτό μόνο το Σάββατο από 10:00 έως 14:00.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



