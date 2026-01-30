Πάτρα: Το πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών για 31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου
Ποιοι γιατροί και ποιες ειδικότητες εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών για το Σαββατοκύριακο 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου, με την εφημερία να καλύπτει το διάστημα από τις 7 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7 το πρωί της Δευτέρας. Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους παρακάτω ιατρούς, ανά ειδικότητα:
Αγγειοχειρουργοί
-
Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος
Μαιζώνος 20-22, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614 008649, 6932 295107
Καρδιολόγοι
-
Βλάσιος Ανδρικόπουλος
Τηλέφωνα: 6936 901845, 2610 621612
Νεφρολόγοι
-
Κωνσταντίνα Τρίγκα
Κορίνθου 275, Πάτρα
Τηλέφωνο: 6974 192118
Παιδίατροι
-
Χρυσή Ζαφειροπούλου
Γούναρη 21-23, Πάτρα
Τηλέφωνο: 6939 243304
-
Ουρανία Παπαγεωργίου
Κανακάρη 155-157, Πάτρα
2ο ιατρείο: Βασιλακοπούλου 33 (Μαραγκοπούλου), Βραχναίικα
Τηλέφωνο: 6936 594513
Οφθαλμίατροι
-
Ιωάννης Τριλίβας
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 023088
Πνευμονολόγοι
-
Συμεών Μαυρομμάτης
Πατρέως 58-62, Πάτρα
Τηλέφωνο: 6932 380505
Πυρηνικοί Ιατροί
-
Βιορμονική – Άννα Μαστοράκου
Κορίνθου 210-212, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610 275556
Σημείωση: Το ιατρείο θα είναι ανοικτό μόνο το Σάββατο από 10:00 έως 14:00.
