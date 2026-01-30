Πάτρα: Το πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών για 31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου

Ποιοι γιατροί και ποιες ειδικότητες εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο

Πάτρα: Το πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών για 31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου
30 Ιαν. 2026 14:24
Pelop News

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών για το Σαββατοκύριακο 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου, με την εφημερία να καλύπτει το διάστημα από τις 7 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7 το πρωί της Δευτέρας. Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους παρακάτω ιατρούς, ανά ειδικότητα:

Αγγειοχειρουργοί

  • Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος
    Μαιζώνος 20-22, Πάτρα
    Τηλέφωνα: 2614 008649, 6932 295107

Καρδιολόγοι

  • Βλάσιος Ανδρικόπουλος
    Τηλέφωνα: 6936 901845, 2610 621612

Νεφρολόγοι

  • Κωνσταντίνα Τρίγκα
    Κορίνθου 275, Πάτρα
    Τηλέφωνο: 6974 192118

Παιδίατροι

  • Χρυσή Ζαφειροπούλου
    Γούναρη 21-23, Πάτρα
    Τηλέφωνο: 6939 243304

  • Ουρανία Παπαγεωργίου
    Κανακάρη 155-157, Πάτρα
    2ο ιατρείο: Βασιλακοπούλου 33 (Μαραγκοπούλου), Βραχναίικα
    Τηλέφωνο: 6936 594513

Οφθαλμίατροι

  • Ιωάννης Τριλίβας
    Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, Πάτρα
    Τηλέφωνο: 2613 023088

Πνευμονολόγοι

  • Συμεών Μαυρομμάτης
    Πατρέως 58-62, Πάτρα
    Τηλέφωνο: 6932 380505

Πυρηνικοί Ιατροί

  • Βιορμονική – Άννα Μαστοράκου
    Κορίνθου 210-212, Πάτρα
    Τηλέφωνο: 2610 275556
    Σημείωση: Το ιατρείο θα είναι ανοικτό μόνο το Σάββατο από 10:00 έως 14:00.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:16 Πάτρα: Ακόμα «λίμνη» η Ακτή Δυμαίων – Με εμπόδια η κυκλοφορία
17:08 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας των υπαλλήλων του Δήμου Αιγιαλείας
17:00 Ο Θόδωρος Σκυλακάκης στην «Π»: «Αναγκαία η φορολόγηση του ακραίου πλούτου» ΒΙΝΤΕΟ
16:52 Νίκη Κεραμέως για εργατικά ατυχήματα: Δεν ισχύει το 200, είμαστε στα περίπου 45 το χρόνο
16:44 Βόρειο Λονδίνο: Σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις λόγω μεγάλης φωτιάς κοντά σε γραμμή
16:36 Σέρρες: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο 56χρονος που κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη θεία του
16:28 Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: Εξιτήριο για τον 28χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ που είχε τραυματιστεί
16:20 Αχαΐα: Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Θολοπόταμο
16:12 Μπερτομέου: «Το NBA μπορεί να βοηθήσει την Euroleague να αναπτυχθεί, όχι να την… κανιβαλίσει»
16:04 Πάτρα – Κρουαζιέρα: Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός – Δεσμευτικές προσφορές στις 6 Απριλίου
15:56 Σε ιδιώτες τα πετρέλαια της Βενεζουέλας για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια
15:54 Το νέο δόγμα των ΗΠΑ και η αδύνατη ΕΕ
15:48 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Τέσσερις συλλήψεις
15:40 Καρεμπέ για κλήρωση με Λεβερκούζεν: «Είναι μία καλή κλήρωση, όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες»
15:32 Ερύμανθος: Προσφορά μαθητών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
15:24 Σφοδρή αντίδραση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών σε τροπολογία για το οικογενειακό δίκαιο
15:16 Αχαΐα – Αστυνομικό δελτίο: «Βροχή» συλλήψεων τα τελευταία 24ωρα
15:08 Αγρίνιο: Με 84,5 γραμμάρια κάνναβης έπιασαν έναν άνδρα
15:00 Οδοντωτός: Φθείρει το προϊόν, άμεσα παρεμβάσεις – Διεκόπησαν χθες τα δρομολόγια, επαναρχίζουν σήμερα
14:57 Γαύδος σε έκτακτη ανάγκη: Δύο εβδομάδες χωρίς καράβι, ελλείψεις σε τρόφιμα-φάρμακα και κραυγή για «μόνιμη σύνδεση» με την Κρήτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ