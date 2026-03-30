Πάτρα: Το ραδιόφωνο ανεβαίνει στη σκηνή σε μια μουσικοθεατρική παράσταση με ελεύθερη πρώτη είσοδο

Στο προσκήνιο φέρνει το ραδιόφωνο, τη μνήμη, τη φωνή και τη δύναμη του λόγου η μουσικοθεατρική παράσταση «Η Πρώτη Συχνότητα μας Ενώνει», που θα παρουσιαστεί στην Πάτρα, στις «Γραμμές Τέχνης», στη Μαιζώνος 271, απέναντι από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αγίου Ανδρέου.

Τη διοργάνωση υπογράφουν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η ΚΟΙΝΣΕΠ «Βήματα Ελευθερίας», σε μια παραγωγή που επιχειρεί να μεταφέρει το κλίμα μιας ραδιοφωνικής εκπομπής επάνω στη θεατρική σκηνή. Στον πυρήνα της παράστασης βρίσκεται η ραδιοφωνική παραγωγός Ελευθερία Στεργιοπούλου, η οποία σε συνεργασία με το Θεατρικό Εργαστήρι της Πολυφωνικής δίνει σχήμα σε ένα εγχείρημα όπου το θέατρο, η μουσική, η ποίηση και ο ραδιοφωνικός λόγος συναντιούνται.

Τα κείμενα και η σκηνοθεσία ανήκουν στην Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου, η οποία στήνει μια παράσταση όπου τα θεατρικά μέρη συνομιλούν με στίχους τραγουδιών και ποιημάτων. Ανάμεσα στα κείμενα που συνοδεύουν τη δραματουργία περιλαμβάνονται έργα των Τίτου Πατρίκιου, Γιάννη Ρίτσου, Μίλτου Σαχτούρη, Σοφίας Μαγδαλάκη και Μιχάλη Οθωνού, δίνοντας στην παράσταση έντονο ποιητικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους «ήχους» συμμετέχει το Θεατρικό Εργαστήρι της Πολυφωνικής. Επί σκηνής εμφανίζονται οι Κρίστη Δούβρη, Γεωργία Καλογεροπούλου, Ευαγγελία Κόρδα, Αγγελική Λινάρδου, Χρύσα Μανουσίου, Μαρία Ματσαμάκη, Ιάσονας Πανέτας Φελούρης και Βασιλική Σιατερλή.

Τα τραγούδια της παράστασης θα ερμηνευτούν από τον μουσικό και κιθαρίστα Κωστή Παναγόπουλο, μαζί με τον Σπύρο Πλακογιαννάκη και τη Βασιλική Σιατερλή, ενώ βοηθός του Θεατρικού Εργαστηρίου της Πολυφωνικής είναι η Ιωάννα Ξάνθη.

Ξεχωριστό στοιχείο της διοργάνωσης θα είναι και η Έκθεση Ραδιοφώνου του συλλέκτη Γιάννη Λύρα, η οποία θα λειτουργεί στο φουαγιέ του θεάτρου κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο αναφοράς στην ιστορία και τη γοητεία του μέσου.

Η πρώτη παράσταση θα δοθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, στις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Θα ακολουθήσουν ακόμη δύο παραστάσεις, την Παρασκευή 3 Απριλίου και την Κυριακή 5 Απριλίου 2026, επίσης στις 21:00.

Για τις επόμενες παραστάσεις, τα εισιτήρια διατίθενται μέσω του more.com, με την προπώληση να έχει οριστεί στα 8 ευρώ, ενώ για ομαδικά άνω των 10 ατόμων, ΑμεΑ, ανέργους και φοιτητές το εισιτήριο είναι 7 ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή διαμορφώνεται στα 10 ευρώ. Κρατήσεις γίνονται στα τηλέφωνα 6946768585 και 6972661333.

Τη διοργάνωση στηρίζουν ως ευγενικοί χορηγοί οι Α. Τζουραμάνης ΕΠΕ BMW-MINI, Ασφάλειες DG by Άθως ΙΚΕ / Δαραμούσκα Γιώτα και Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300, ενώ χορηγοί επικοινωνίας είναι το Ράδιο Γάμμα 94 FM, το Πατρινόραμα, το Melody 88.8, το Mad Radio, η Cdriva ProdActions και το Θέατρο Γραμμές Τέχνης.

