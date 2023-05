Πάτρα: Το σπιράλ συνεχίζει τις ανακοινώσεις νέων υποψηφίων

Μία νέα “φρέσκια” ομάδα υποψηφίων ανακοινώνει σήμερα το σπιράλ και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης και υποψήφιος Δήμαρχος Πατρέων Πέτρος Ψωμάς, στο πλαίσιο της τακτικής εβδομαδιαίας ανακοίνωσης υποψηφιοτήτων ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση του «σπιράλ» αναφέρει:

Πρόκειται για δύο γυναίκες και τέσσερεις άνδρες -ελεύθεροι επαγγελματίες, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες, υπάλληλοι και καλλιτέχνες – οι οποίοι συμμετέχουν για πρώτη φορά στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ως υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο του σπιράλ, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπο του Πέτρου Ψωμά την προοπτική η Πάτρα να μπει σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου.

Ειδικότερα, υποψήφιοι με το σπιράλ θα είναι η δασκάλα Άννα Νικολάου και η Τόνια Πάππας, ιδιωτικός υπάλληλος, επιθυμώντας να δουν την Πάτρα, «πόλη ανάπτυξης και ευημερίας για όλους» και «αντάξια των παιδιών μας» καθώς επίσης και οι Ανδρέας Βετούλας, που ασχολείται με την ανάπλαση κήπων «για μια καλύτερη Πάτρα», Νικόλαος Καραγκιαούρης, μουσικός, με «αληθινή αγάπη για τον τόπο», Λευτέρης Λύκκας, πολιτικός μηχανικός, ο οποίος πιστεύει πως «οι προκλήσεις κάνουν την ζωή πιο ενδιαφέρουσα» και Χρήστος Τσέλης, πολιτικός μηχανικός, θέτοντας την «ποιότητα ζωής των Πατρινών στο επίκεντρο».

ΟΙ 6 ΝΕΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Βετούλας Ανδρέας του Νικολάου

Ανάπλαση κήπων

#κοινωνία

«Για μια καλύτερη Πάτρα»

«Συμμετέχω στις δημοτικές εκλογές 2023 γιατί, στηρίζω το όραμα και τις θέσεις του σπιράλ και του κ. Πέτρου Ψωμά, ενώ ταυτόχρονα επιθυμώ να εργασθώ δημιουργικά στο χωριό μου, το Άνω Καστρίτσι Πατρών. Ο λόγος που επέλεξα το σπιράλ είναι γιατί θέλω να εργασθούν για την πόλη νέοι άνθρωποι με αγάπη για το μέλλον της.»

Ο Ανδρέας Βετούλας γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1960 στο Άνω Καστρίτσι Πατρών όπου και κατοικεί. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδία. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε μεγάλα οικοδομικά έργα όπως, στο Νοσοκομείο Αιγίου, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Λιμάνι της Πάτρας. Σήμερα ασχολείται με την ανάπλαση κήπων. Στον ελεύθερο χρόνο του συμμετέχει σε θεατρικές ομάδες και σε καλλιτεχνικά εργαστήρια.

Καραγκιαούρης Νικόλαος του Κωνσταντίνου

Μουσικός

#πολιτισμός

«Αληθινή αγάπη για τον τόπο»

«Η Πάτρα έχει όλες τις προδιαγραφές να είναι μία ευρωπαϊκή πόλη με διεθνή εμβέλεια αλλά και με έντονη τοπική ταυτότητα. Η δική μου αξιακή ταυτότητα περιλαμβάνει την αρχή της ομαδικότητας, της συμπόρευσης και της διαρκούς μάθησης, αρχές που θεωρώ ότι συνηχούν με το όραμα του Πέτρου Ψωμά.»

Ο Νικόλας Καραγκιαούρης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα και πήρε δίπλωμα κλασικού τραγουδιού από το Ωδείον Αθηνών. Βραβεύτηκε στους διαγωνισμούς κλασικού τραγουδιού του Λονδίνου και του Μπαϋρόιτ. Συνεργάστηκε με την Όπερα της Βιέννης, την Salle Cortot στο Παρίσι, την Όπερα της Σαγκάης, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο Παλλάς, το Απόλλων Σύρου καθώς και με άλλα σημαντικά θέατρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ερμηνεύοντας μεγάλο εύρος ρόλων όπερας. Είναι ερμηνευτής του ελληνικού μουσικού θεάτρου, μιούζικαλ και οπερέτας. Γνώστης και ερμηνευτής της εθνικής ρωσικής μουσικής σχολής και τακτικό μέλος της τετράφωνης ανδρικής εκκλησιαστικής χορωδίας του Αγίου Γεωργίου Καρύκη Αθηνών. Συνεργάζεται με σπουδαίους ηθοποιούς, σκηνοθέτες, εικαστικούς, μαέστρους και μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό και πραγματοποιεί ιστορική έρευνα σε παραστάσεις και πρωτότυπα κονσέρτα.

Λύκκας Ελεύθεριος του Παναγιώτη

Πολιτικός Μηχανικός

#τεχνολογία

«Le sfide rendono la vita più interessante – Οι προκλήσεις κάνουν την ζωή πιο ενδιαφέρουσα»

«Ο Πέτρος Ψωμάς μου έδειξε ότι έχει ένα όραμα το οποίο έχει πάρει μορφή κι αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πορεύεται ανεξάρτητος είναι δυο παράγοντες που με προέτρεψαν να συμμετάσχω στο σπιράλ. Πιστεύω στον κοινό αγώνα γιατί η πόλη ανήκει στους δημότες της.»

Ο Λευτέρης Λύκκας γεννήθηκε στην Πάτρα. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας (Università Degli Studi Di Firenze) στην Ιταλία και στο Politѐcnico de Valencia της Ισπανίας (πρόγραμμα Erasmus). Ως μέλος μιας φοιτητικής ομάδας, πήρε μέρος στην Formula SAE Fiorano (Modena), διαγωνισμός σχεδίασης μικρών πρωτότυπων αυτοκινήτων αγωνιστικού τύπου, με τη συμμετοχή πανεπιστημίων παγκοσμίως. Όσο έμενε στη Φλωρεντία, συνεργάστηκε με τεχνικό γραφείο σε projects, τεχνικό σχεδιασμό, αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, μελέτες και πήρε μέρος σε δημόσια έργα στο τμήμα αυτοκινητοδρόμων στην περιφέρεια της Φλωρεντίας. Επίσης ασχολήθηκε με τα τουριστικά ως βοηθός ξεναγού. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, συμμετείχε σε σημαντικά έργα όπως στο νέο Λιμάνι και στην Ολυμπία Οδό καθώς και στην επίβλεψη ανακατασκευής ξενοδοχείου στη Ζάκυνθο. Ο αθλητισμός είναι σημαντικό κομμάτι στη ζωή του, καθώς υπήρξε αθλητής υδατοσφαίρησης στον ΝΟΠ στα σχολικά του χρόνια και σε διάφορες ιταλικές ομάδες της Φλωρεντίας. Σήμερα συνεχίζει να αθλείται ως χειμερινός κολυμβητής. Ασχολείται με τη φωτογραφία, το χορό τάνγκο, και έχει λάβει μέρος σε χοροθεατρικές παραστάσεις.

Νικολάου Άννα του Χρήστου

Δασκάλα

#παιδεία

«Πόλη αντάξια των παιδιών μας»

«Συμμετέχω για πρώτη φορά στις Δημοτικές Εκλογές 2023, επειδή αποφάσισα να μη μουρμουρίζω θυμωμένα με όσα συμβαίνουν γύρω μου, αλλά να μετατρέψω τον θυμό μου σε εποικοδομητική δράση. Ως εκπαιδευτικός, έχω την υποχρέωση να εργαστώ για μια πόλη που να αξίζει στα παιδιά μας. Έχω βαθιά πίστη ότι η Πάτρα πρέπει και μπορεί να εκσυγχρονισθεί, να αναδειχθεί τουριστικά, να προσφέρει ποιότητα ζωής στους πολίτες της.

Στο πρόσωπο του Πέτρου Ψωμά βρήκα έναν εκπρόσωπο της πατρινής κοινωνίας και όχι ενός κόμματος. Το όραμά του βασίζεται σε φρέσκες, καινοτόμες, υλοποιήσιμες ιδέες, με ματιά στο μέλλον και όχι σε στείρες ιδεοληψίες, απομεινάρια παρελθόντος.»

Η Άννα Νικολάου γεννήθηκε και κατοικεί στην Πάτρα. Τελείωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Νέα Υόρκη, The City College of New York, με τίτλο «Language and Literacy». Παράλληλα, εργαζόταν στο Ελληνοαμερικάνικο Σχολείο του Αγίου Δημητρίου, της Αστόριας, ως δασκάλα. Στη συνέχεια, εργάστηκε στην Αθήνα στα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα, ενώ η αγάπη της για την γενέτειρά της την οδήγησε πίσω στην Πάτρα όπου διορίστηκε στο 8/θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών. Ξαναέφυγε για Νέα Υόρκη ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός και με την επιστροφή της υπηρέτησε σε διάφορα δημόσια σχολεία της Πάτρας. Από τη νέα σχολική χρονιά θα είναι Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου. Έχει λάβει επιμορφώσεις στην «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» και στην «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών στο STEM». Έχει συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά συνέδρια, με εισηγήσεις και δημοσιεύσεις. Έχει υλοποιήσει καινοτόμα προγράμματα στα πλαίσια του Erasmus. Είναι μητέρα δύο παιδιών, του Νάσου και της Αριάδνης.

Πάππας Αντωνία-Μαργαρίτα (Τόνια) του Παναγιώτη

Ιδιωτικός υπάλληλος

#τουρισμός

«Πόλη ανάπτυξης και ευημερίας για όλους»

«Το να ζεις στην Πάτρα είναι μια βιωματική εμπειρία 4000 χρόνων, καθώς το χθες που συνυπάρχει με το σήμερα δείχνουν τον δρόμο για το μέλλον της ανάπτυξης και ευημερίας. Η ταυτότητα της Πάτρας, μιας σύγχρονης δυναμικής πόλης, πρέπει να βασιστεί σε τέσσερεις πυλώνες σαν τη γέφυρά μας: Πολιτισμός – Αθλητισμός – Τουρισμός – Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Συντάσσομαι ενεργά στις επόμενες δημοτικές εκλογές με το σπιράλ γιατί θέλουμε να δούμε την Πάτρα να ανοίγεται και πάλι, όπως άλλωστε πάντα έκανε, να αποτελεί μια πόλη πρότυπο για δημότες, επισκέπτες, για τη δυναμική κοινότητα των φοιτητών της πόλης μας, για τις επόμενες γενιές, μια πόλη κυψέλη δημιουργίας, ανάπτυξης, ευημερίας. Ας ανοιχτούμε μαζί στο όμορφο αυτό ταξίδι προς το αύριο της Πάτρας, όπως το ονειρευόμαστε, όπως της αξίζει, όπως μπορούμε να το υλοποιήσουμε μαζί με το σπιράλ.»

Η Τόνια Πάππας γεννήθηκε το 1961 στις ΗΠΑ και από το 1965 ζει στην Πάτρα, όπου και αποφοίτησε από το Αρσάκειο Πατρών το 1979. Ακολούθησαν σπουδές στο Deree College στην Αθήνα, στον τομέα Management & Δημόσιες Σχέσεις, ενώ ολοκλήρωσε την εκμάθηση της γαλλικής και ισπανικής γλώσσας. Εργάστηκε στην Αθήνα και την Πάτρα στον δημόσιο και ιδιωτικό φορέα, σε θέσεις διοικητικής υποστήριξης, δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Ενδεικτικά συνεργάστηκε στον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κλάδο με το Κολλέγιο Αθηνών (Θέατρο), την Ελληνογερμανική Αγωγή (Αθήνα), το ΚΕΚ Μέντωρ Εκπαιδευτική (Πάτρα), το Ιωνικό Κέντρο (Αθήνα), αλλά και σε κατασκευαστικά project, όπως το Νέο Λιμάνι Πάτρας, το Πληροφοριακό Κέντρο Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου Χαρ. Τρικούπης και με εταιρίες όπως Planet Δυτικής Ελλάδος, Pechiney, ΕΔΤΒ Υπ. Εθν. Οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια εξειδικεύτηκε στον τουριστικό κλάδο, στον τομέα ανάπτυξης τουριστικής ταυτότητας και αειφόρου τουριστικής οικονομίας συνεργαζόμενη με τον Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Τουριστικών Γραφείων – HATTA, την τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς της τουριστικής οικονομίας. Αναπτύσσει εθελοντική δράση και συμμετέχει ενεργά στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Πάτρας, όπου και κατοικεί μόνιμα από το 2020.

Τσέλης Χρήστος του Βασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός

#υποδομές

«Η ποιότητα ζωής των Πατρινών στο επίκεντρο»

«Συμμετέχω στις δημοτικές εκλογές του 2023 με τον Πέτρο Ψωμά και τη δημοτική παράταξη σπιράλ, καθώς ο βασικός στόχος μου είναι να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις ώστε η πόλη όλων μας, η Πάτρα μας, να γίνει κέντρο παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού, ψυχαγωγίας και κοινωνικής συνοχής. Το διαρκές και ειλικρινές ενδιαφέρον μου για τους συνδημότες μου θα είναι το πρωταρχικό μέλημά μου. Επιθυμώ να σταθώ αρωγός στα καθημερινά προβλήματα και έχω τη θέληση και την τεχνογνωσία ως Πολιτικός Μηχανικός να βοηθήσω στην ανάπτυξη και ευημερία της Πάτρας. Αποδέχτηκα την πρόσκληση του Πέτρου Ψωμά να συμμετάσχω ως υποψήφιος του συνδυασμού σπιράλ δίνοντας όσες μάχες απαιτούνται στην κοινή προσπάθεια για την αλλαγή και την ανάπτυξη της Πάτρας. Το σπιράλ έχει οργανωμένο και συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο δουλεύεται και εμπλουτίζεται καθημερινά τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια. Είναι πολυσυλλεκτικός, ανεξάρτητος συνδυασμός χωρίς να ταυτίζεται με κάποιον συγκεκριμένο κομματικό φορέα, προτάσσοντας πάντοτε τα θέματα της πόλης. Πλαισιώνεται από δραστήριους και καταξιωμένους συμπολίτες μας, με διάθεση προσφοράς στα κοινά και αγάπη για το καλό της Πάτρας.»

Ο Χρήστος Τσέλης γεννήθηκε στην Πάτρα το 1983. Είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός BEng (Hons) του Πανεπιστημίου Portsmouth (UK) και κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (MSc). Από το 2007 είναι ενεργό μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Είναι συνιδιοκτήτης εμπορικής – τεχνικής εταιρείας, η οποία εδρεύει στον Άγιο Βασίλειο και δραστηριοποιείται στην πώληση και εφαρμογή σύγχρονων υλικών (δομικών – υδραυλικών – μονωτικών). Είναι συνεργάτης της εταιρείας GMM Fund Management, η οποία δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό τομέα, με έδρα την Κύπρο. Ένας από τους τομείς της εταιρείας είναι η επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά έργα). Στο χαρτοφυλάκιό της έχει αρκετά έργα όπως το υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,9 MW στα Καλάβρυτα το οποίο είναι σε πλήρη λειτουργία και το υπό κατασκευή υδροηλεκτρικό ισχύος 5,85 MW στην περιοχή του Αιγίου. Είναι παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Αργυροπούλου, καθηγήτρια Αγγλικής φιλολογίας και ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών στην Πάτρα, με την οποία έχει αποκτήσει δυο κόρες.

