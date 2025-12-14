Πάτρα: Το ζύγισμα του Κ. Πελετίδη για το τρένο και το θαλάσσιο μέτωπο

Διαφωνεί κάθετα ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης με όσα κόμισε στην Πάτρα για το τρένο ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρακάκης. Ως προς το εύρος της υπογειοποίησης, η απόστασή τους, μεγάλωσε ακόμη περισσότερο. Από το Ρίο λέει ο δήμαρχος, από την Κανελλοπούλου είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση, που προχθές διά χειλέων Κυρανάκη «συρρίκνωσε» τη δέσμευσή της, αφού, πλέον, θεωρεί ρεαλιστική αφετηρία της υπογειοποίησης τον Αγιο Διονύσιο, καθότι τα λεφτά του έργου (που δεν υπάρχουν ακόμη…) δεν φθάνουν για τη (μαξιμαλιστική) αφετηρία του Ρίου.

ΠΑΡΑΘΥΡΟ…

Τουτέστιν αδιέξοδο; Οχι ακριβώς. Πελετίδης και Κυρανάκης φαίνεται ότι έχουν «διαβάσει» καλά ο ένας τον άλλο. Ο πρώτος, αν και συλλήβδην αρνητικός με την ιδέα της… κολοβής υπογειοποίησης, ζήτησε να παραλάβει γραπτώς τη νέα κυβερνητική πρόταση για να τη μελετήσει. Αλλά, τι να μελετήσει; Τα «μετρημένα κουκιά»;

Κι, όμως, έχει νόημα το ζητούμενο του Πελετίδη. Μέσα από την εξυπνάδα του, αναδεικνύονται τα σκληρά διαπραγματευτικά γνωρίσματά του. Δεν είναι στις προθέσεις μας να τα εξάρουμε, γιατί κάμποσες φορές η ιδεοληπτική ξεροκεφαλιά του έχει ζημιώσει την πόλη.

Ομως, στο προκείμενο θέμα του τρένου, ας είμαστε εγκρατείς κι επιφυλακτικοί. Η τρίτη θητεία Πελετίδη στον Δήμο της Πάτρας ίσως και να είναι η τελευταία. Ζει και σκέπτεται προφανώς ο δήμαρχος πιο έντονα από κάθε προηγούμενη φορά την υστεροφημία του.

ΜΝΗΜΕΣ

Πολλοί διετέλεσαν δήμαρχοι της αχαϊκής πρωτεύουσας τους δυο τελευταίους αιώνες. Ισως όλων το όποιο έργο, έχει βρει θέση στη συλλογική μνήμη.

Ωστόσο η περίοπτη θέση, από τη μια… αράδα μνημόνευσης, έχει τεράστια απόσταση. Τον Νικόλαο Βέτσο τον θυμόμαστε. Τον Κωνσταντίνο Γκολφινόπουλο τον θυμόμαστε, παρ’ ότι θήτευσε την περίοδο της Χούντας. Και τον Θόδωρο Αννινο έχουν πολλοί στη μνήμη τους για τον κοινωνικό χαρακτήρα της δημαρχίας του, όπως και τον ταυτισμένο με το σωτήριο έργο του βιολογικού καθαρισμού της Πάτρας, Ανδρέα Καράβολα.

ΣΥΝ-ΠΛΗΝ

Δική μας, λοιπόν, αίσθηση είναι ότι έχει ξεκινήσει η «αναμέτρηση» του Κώστα Πελετίδη με τον ιστορικό του μέλλοντος. Και ο νυν δήμαρχος μας δείχνει με την πολιτική στάση του ότι επιδιώκει την κατάληψη μιας περίοπτης θέσης. Δεν είναι βέβαιο ότι θα την εξασφαλίσει, δεδομένων των αποσπασματικών προταγμάτων της δημοτικής πολιτικής του. Δεν του αφαιρεί κανείς το κοινωνικό πρόσημό της, ούτε έργα υποδομής στην πόλη. Η πλήρης «απέχθεια», ωστόσο, σε κάθε τι αναπτυξιακό, στιγματίζει τη θητεία του.

ΔΟΥΝΑΙ-ΛΑΒΕΙΝ

Οπως και να το κάνουμε, όμως, ο δήμαρχος έχει τις δικές του δογματικές προτεραιότητες που και γι΄ αυτές κρίνεται.

Στο δε, θέμα του τρένου μας έχει προϊδεάσει. Οτι πέρα από ένας αρνητής, έχει επιφυλάξει στον εαυτό του και τον ρόλο ενός σκληρού διαπραγματευτή. Που σημαίνει ότι κάτι θα δώσει και κάτι θα πάρει. Κι αυτό που, εκτός απίθανου απροόπτου, θα πάρει, είναι ταυτισμένο με κάτι σπουδαίο που εμπεριέχεται στο προ 10ετίας αφήγημα του για την Πάτρα. Εν τέλει, εάν ικανοποιηθεί ο Πελετίδης για την ολοκλήρωση του αφηγήματός του, θ’ αφήσει το τρένο να περάσει…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



