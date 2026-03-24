Πάτρα: Τραγική επιβεβαίωση του χθεσινού πρωτοσέλιδου της «Π» – Οι κάτοικοι προειδοποιούσαν
Δυστυχώς, το ρεπορτάζ που παρουσίασε η «Π» στο χθεσινό της φύλλο αποδείχθηκε τραγικά προφητικό. Ενας άνδρας έχασε χθες τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου στο ύψος των Τσουκαλεΐκων.
Επιβεβαιώθηκαν με δραματικό τρόπο οι φόβοι των κατοίκων Βραχνεΐκων, Τσουκαλεΐκων, Καμινίων για θύματα από τροχαία, που αποτυπώθηκαν στο χθεσινό πρωτοσέλιδο της «Π».
Δυστυχώς, το ρεπορτάζ που παρουσίασε η «Π» στο χθεσινό της φύλλο αποδείχθηκε τραγικά προφητικό. Οι κάτοικοι των Καμινίων και της ευρύτερης περιοχής, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για την επικινδυνότητα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου, είχαν δηλώσει χαρακτηριστικά πως «θα θρηνήσουμε θύματα». Η επιβεβαίωση των φόβων τους δεν άργησε να έρθει, καθώς λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία της εφημερίδας, ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο ύψος των Τσουκαλεΐκων.
Το τροχαίο σημειώθηκε χτες το πρωί στην Παλαιά Εθνική Οδό, στο τμήμα μεταξύ Βραχνεΐκων και Τσουκαλεΐκων. Δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία Πατρών. Στο μαύρο ΙΧ επέβαινε ένα ζευγάρι που κινούνταν από τον Αλισσό προς την Πάτρα.
Πάτρα: Νεκρός από το δυστύχημα στα Ροΐτικα, υπέκυψε στα τραύματά του ο άτυχος άνδρας
Από τη σφοδρή σύγκρουση εγκλωβίστηκε ο συνεπιβάτης του οχήματος, ο Α. Τζερμπίνος. Χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Η σύζυγός του, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο, καθώς και ο οδηγός του δεύτερου εμπλεκόμενου οχήματος, παραμένουν νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο.
Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στη μετατόπιση μεγάλου όγκου κυκλοφορίας από τον νέο αυτοκινητόδρομο στην Παλαιά Εθνική Οδό, με κύριο κίνητρο την αποφυγή των διοδίων στα Καμίνια. Το φαινόμενο αυτό έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας ασφυκτική πίεση στις τοπικές κοινότητες.
Ο Χρήστος Παπαντωνόπουλος, πρόεδρος των Τσουκαλεΐκων, περιγράφει την κατάσταση: «Εδώ και 3 χρόνια, όταν διακόπηκε η κυκλοφορία στην Πατρών-Πύργου για να κατασκευαστεί ο αυτοκινητόδρομος, βλέπαμε τα πρώτα δείγματα. Τότε δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τα αυτοκίνητα από τα σπίτια μας εξαιτίας της κίνησης. Ολα τα φορτηγά και τα ΙΧ πέρναγε από εδώ».
Παρά την παράδοση του νέου οδικού άξονα, η κατάσταση δεν βελτιώθηκε αισθητά για τους κατοίκους της Παλαιάς Εθνικής. «Τώρα που δόθηκε ο αυτοκινητόδρομος, μόλις κατά ένα 20% έχει ελαττωθεί η κίνηση στην παλιά εθνική. Ολα τα φορτηγά και πολλά ΙΧ προσπαθούν να αποφύγουν τα διόδια. Τώρα με τις γιορτές η κίνηση θα είναι πολύ πιο αυξημένη», προσθέτει ο κ. Παπαντωνόπουλος.
Για την αυξημένη επικινδυνότητα της περιοχής τοποθετήθηκε και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, επιβεβαιώνοντας την ανησυχητική τάση: «Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών, τόσο με τραυματισμούς όσο και με πρόκληση υλικών ζημιών». Σύμφωνα με τον κ. Αγγελόπουλο, ο δρόμος αυτός πλέον δέχεται το μεγαλύτερο βάρος της κίνησης από και προς τη ΒΙΠΕ και τη Δυτική Αχαΐα. «Ενας σημαντικός παράγοντας αυτής της τάσης είναι η μετατόπιση της κυκλοφορίας σε εναλλακτικές οδικές αρτηρίες, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αύξηση των ατυχημάτων ακόμη και σε περιοχές που στο παρελθόν δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερα προβλήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παλαιά εθνική οδός Πατρών – Πύργου. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης είναι ήδη ορατά, καθώς μόλις χθες σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με θανατηφόρο τραυματισμό» σημείωσε.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News