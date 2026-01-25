Πάτρα: Τραγωδία στην Παραλία – Δύο νεαρά άτομα νεκρά σε τροχαίο ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: Τραγωδία στην Παραλία - Δύο νεαρά άτομα νεκρά σε τροχαίο ΒΙΝΤΕΟ
25 Ιαν. 2026 0:06
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος των σχολείων της Παραλίας Πατρών, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο νέων ανθρώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε φωτεινό σηματοδότη έξω από σχολικό συγκρότημα. Από τη σύγκρουση, το όχημα υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι δύο επιβαίνοντες, ηλικίας περίπου 19 ετών –ένα αγόρι και ένα κορίτσι– ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια του οχήματος.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση.

