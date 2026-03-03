Πάτρα: Τρεις μήνες χωρίς πρόοδο για το τρένο – Γιατί λέει «όχι» ο Πελετίδης στον Κυρανάκη, οι προϋποθέσεις του Καραχάλιου

Ο καιρός περνάει και από τον Δεκέμβριο φτάσαμε στον Μάρτιο χωρίς να έχει σημειωθεί κάποια φανερή και ουσιαστική πρόοδος στο θέμα της κατάθεσης νέας πρότασης χρηματοδότησης για την έλευση του τρένου στην Πάτρα.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2025, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης είχε έρθει στην Πάτρα για να συσκεφθεί με φορείς της περιοχής. Εκεί είχε παρουσιάσει προφορικά μία νέα πρόταση, με υπογειοποιημένο τμήμα από τον Αγιο Διονύσιο έως τον Αγιο Ανδρέα, αλλά και επιφανειακό light train. Τότε, είχε συμφωνηθεί με τους φορείς να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση για να συνεχιστούν οι συζητήσεις σε μορφή διαβούλευσης, ώστε τον Μάρτιο να κατατεθεί η πρόταση χρηματοδότησης του τρένου της Πάτρας.

Οι πληροφορίες της «Π» αναφέρουν πως περίπου δύο μήνες μετά, στις 13 Φεβρουαρίου από το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη εστάλη πρόσκληση σε φορείς της περιοχής για τη συμμετοχή τους στη σχετική Ομάδα Εργασίας. Πρόσκληση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έλαβαν ο Δήμος Πατρέων, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και ο ΟΛΠΑ και η σύσταση της Ομάδας Εργασίας θα είχε ως κυρίως τεχνικό αντικείμενο για την κατάρτιση της πρότασης χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σημειωθεί πως στην εν λόγω πρόσκληση δεν είχε προταθεί κάποια ημερομηνία για να γίνει η επόμενη συνάντηση αλλά ζητούνταν τα ονόματα των εκπροσώπων των φορέων σε αυτήν.

Ομως, η ανωτέρω διαδικασία φαίνεται ότι δεν ακολούθησε τα όσα είχαν συμφωνηθεί. Στις 24 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βαγγέλης Καραχάλιος απάντησε στην επιστολή Κυρανάκη, θέτοντας βασικές προϋποθέσεις για να πάρει μέρος παραγωγικά στην ομάδα εργασίας.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ζητά για τρίτη φορά να αποσταλούν στον φορά οι δύο φάκελοι που είχαν υποβληθεί και απορριφθεί από το CEF II καθώς και όλη την σχετική αλληλογραφία και επίσημα έγγραφα αυτής. Επιπλέον, ζητά να κατατεθούν γραπτά οι τεχνικές κατευθύνσεις που είχε παρουσιάσει στην Πάτρα ο κ. Κυρανάκης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην επιστολή Καραχάλιου είναι έκδηλη η έκφραση ανησυχίας σχετικά με τον ρεαλισμό των χρονοδιαγραμμάτων υποβολής πρότασης αλλά και την τεχνική ωριμότητα. Ο κ. Κυρανάκης είχε τοποθετηθεί δημοσίως, λέγοντας ότι η πρόταση υπογειοποίησης θα κατατεθεί είτε τον Μάρτιο είτε τον Σεπτέμβριο, αλλά κατά το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας η εκπόνηση ολοκληρωμένης, κοστολογημένης και χρηματοδοτικά συμβατής πρότασης υπογειοποίησης σε σύνθετο αστικό και λιμενικό περιβάλλον απαιτεί πλήρεις μελέτες, αναλυτικά σενάρια κόστους–οφέλους, τεκμηριωμένη βιωσιμότητα και σαφή συμβατότητα με τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπ’ αυτή την ανησυχία, ξεκαθαρίζει ο Β. Καραχάλιος πως το ΤΕΕ δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων πως η τεχνική επάρκεια ενός έργου εξαρτάται από τη συναίνεση τοπικών φορέων.

Την περασμένη Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου ήρθε στη δημοσιότητα η επιστολή του δημάρχου Κώστα Πελετίδη, του οποίου η στάση ήταν ακόμα πιο σκληρή καθώς ξεκαθάρισε στον κ. Κυρανάκη ότι δεν σκοπεύει να πάρει μέρος στην εν λόγω ομάδα εργασίας.

Είναι ξεκάθαρο πως στον Δήμο δεν πιστεύουν ότι το υπουργείο ενδιαφέρεται πραγματικά για το θέμα, αφού τρεις μήνες μετά δεν έχουν λάβει κανένα γραπτό σχέδιο ή πρόταση, ώστε επί αυτής να μπορέσει να γίνει συζήτηση ή διαβούλευση. Θυμίζουμε πως τον Δεκέμβριο ο κ. Πελετίδης, παρόλο που είναι γνωστό ότι η θέση του και η θέση της πόλης είναι η πλήρης υπογειοποίηση από το Ρίο έως το νέο λιμάνι, είχε ζητήσει από τον κ. Κυρανάκη να του καταθέσει γραπτώς τα όσα είχε προτείνει προφορικά σε εκείνη τη συνάντηση.

Επιπλέον, στον Δήμο επισημαίνουν ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση για το πότε θα κατατεθεί το νέο αίτημα χρηματοδότησης. Σύμφωνα με όσα είχε πει ο κ. Κυρανάκης, αυτό θα συνέβαινε τον Μάρτιο, όμως δεν έχουν λάβει κάποια ενημέρωση και εκτιμούν -σύμφωνα με πληροφόρηση από τον Τύπο- ότι το αίτημα θα κατατεθεί τον Σεπτέμβριο 2026.

Παράλληλα, στον Δήμο θα ήθελαν να έχουν στην κατοχή τους, πέρα από το τωρινό σχέδιο που θα υποβληθεί για χρηματοδότηση, και τους δύο παλιούς φακέλους που είχαν κατατεθεί και απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η «Π» απευθύνθηκε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και συγκεκριμένα στο γραφείο του κ. Κυρανάκη για περαιτέρω πληροφόρηση, η οποία αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Η ουσία είναι πως από το μέτωπο της Πάτρας φαίνεται ότι τρεις μήνες μετά τη σύσκεψη φορέων υπό τον κ. Κυρανάκη δεν έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και για μία ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι η περιοχή δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

