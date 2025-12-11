Πάτρα – Τρένο: Μια αλήθεια που άργησε, μια πρόταση «μισή» και μια πόλη ξανά στο μεταίχμιο

Η σύσκεψη με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη στην Πάτρα δεν ήταν μια ακόμη τυπική διαβούλευση για το τρένο. Ήταν μια στιγμή αλήθειας – από αυτές που, όσο κι αν πονάνε, είναι απαραίτητες για να καταλάβει μια πόλη πού πραγματικά βρίσκεται και τι μπορεί να περιμένει. Για πρώτη φορά, και μάλιστα επίσημα, ακούστηκε από κυβερνητικά χείλη ότι η πλήρης υπογειοποίηση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής στην Πάτρα δεν μπορεί να γίνει. Μια παραδοχή που έλειπε, αφού επί χρόνια η συζήτηση βρισκόταν παγιδευμένη ανάμεσα σε πολιτικές δεσμεύσεις, θολές υποσχέσεις και προσδοκίες που ποτέ δεν έδεναν με την πραγματικότητα.

Αυτή η παραδοχή είναι σημαντική. Όχι γιατί λύνει το πρόβλημα – κάθε άλλο. Αλλά γιατί ξεκαθαρίζει επιτέλους τι δεν μπορεί να γίνει. Και μόνο όταν ξέρεις τι αποκλείεται, μπορείς να συζητήσεις σοβαρά τι είναι εφικτό.

Αρχικά, είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει εναλλακτική πρόταση πέραν της υπογειοποίησης. Μετά τις δύο ευρωπαϊκές αρνήσεις για χρηματοδότηση, «έλειπε» μια τέτοια βάση συζήτησης και είναι θετικό ότι πλέον υπάρχει.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η στάση του δημάρχου Κώστα Πελετίδη, ο οποίος ζήτησε να λάβει γραπτώς τη νέα πρόταση του Υπουργείου. Μακριά από τις πολιτικές εντάσεις και τις αψιμαχίες που καταγράφηκαν στη σύσκεψη, η κίνηση αυτή δείχνει ότι –έστω και έμμεσα– ο Δήμος είναι διατεθειμένος να εξετάσει τη νέα πραγματικότητα. Η διαπραγμάτευση παραμένει σκληρή και κανείς δεν θέλει να εμφανιστεί ότι υποχωρεί. Όμως η ζήτηση της γραπτής πρότασης είναι από μόνη της ένα βήμα διαλόγου.

Υπάρχει όμως ένα ουσιαστικό πρόβλημα: η προφορική κυβερνητική πρόταση που παρουσιάστηκε είναι εμφανώς κολοβή. Δεν περιλαμβάνει ούτε τη σύνδεση με τη ΒΙΠΕ, ούτε εκείνη με το αεροδρόμιο του Αράξου – δύο κρίσιμες υποδομές για τη Δυτική Ελλάδα. Δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρό σιδηροδρομικό δίκτυο που να μην δένει με την παραγωγική του βάση και τα σημεία εισόδου-εξόδου της περιοχής. Αν κάτι έμαθε η Πάτρα τα προηγούμενα χρόνια, είναι ότι τα μισά έργα παράγουν μισά αποτελέσματα.

Όλα αυτά δημιουργούν μια αίσθηση νέου πισωγυρίσματος. Όσο δεν υπάρχει οριστικό σχέδιο, κοινή αποδοχή, ξεκάθαρη χρηματοδότηση και αναπτυξιακός προσανατολισμός, η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα παραμένουν χαμένες. Η κυβέρνηση φέρει ευθύνη γιατί δημιούργησε προσδοκίες για κάτι ανέφικτο. Η δημοτική αρχή φέρει ευθύνη γιατί επιμένει σε κάτι που επίσης δεν φαίνεται υλοποιήσιμο. Κι ανάμεσα στους δύο, ο πατρινός πολίτης βλέπει άλλη μια ευκαιρία να χάνεται. Για μια περιοχή που διψά για ανάπτυξη, το τρένο δεν είναι πολυτέλεια· είναι προϋπόθεση για εμπόριο, κινητικότητα, εξωστρέφεια.

Οι επόμενοι τρεις μήνες, μέχρι την κατάθεση του φακέλου χρηματοδότησης στην Ευρώπη τον Μάρτιο, είναι κρίσιμοι. Κυβέρνηση, Αυτοδιοίκηση και φορείς έχουν περιορισμένο, αλλά υπαρκτό, χώρο για να καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή λύση. Αν δεν το κάνουν, η Πάτρα θα μείνει και πάλι χωρίς τρένο, χωρίς σχέδιο, χωρίς προοπτική. Και τότε δεν θα φταίει ούτε η Ευρώπη ούτε το κόστος· θα φταίει η αδυναμία μας να συμφωνήσουμε στα αυτονόητα.

Ήρθε η ώρα να σταματήσει η πόλη να συζητάει τι δεν γίνεται και να αρχίσει να διεκδικεί τι μπορεί και πρέπει να γίνει. Γιατί όσο οι άλλοι προχωρούν, η Πάτρα απλώς χάνει χρόνο. Και ο χρόνος έχει ήδη εξαντληθεί.

