Πάτρα: Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στην Ακτή Δυμαίων – Σώοι οι νεαροί επιβάτες

Στο ύψος του εμπορικού κέντρου Top Parks σημειώθηκε το ατύχημα – Προηγήθηκε σύγκρουση με σταθμευμένο όχημα

11 Ιαν. 2026 9:34
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ακτή Δυμαίων, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν νεαρά άτομα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πριν την ανατροπή του οχήματος είχε προηγηθεί σύγκρουση με σταθμευμένο αυτοκίνητο, στο ύψος του εμπορικού κέντρου Top Parks. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα, ενώ το αυτοκίνητο των νεαρών «τούμπαρε» στη συνέχεια, καταλήγοντας στο οδόστρωμα αναποδογυρισμένο.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, οι επιβάτες βγήκαν από το όχημα χωρίς τραυματισμούς, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα ευτυχές, δεδομένων των συνθηκών και της ώρας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες ρύθμισαν την κυκλοφορία και ξεκίνησαν τη διερεύνηση των αιτίων του ατυχήματος.

Η Τροχαία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, όπως η ταχύτητα, η κατάσταση του οδοστρώματος και τυχόν απροσεξία ή απώλεια ελέγχου του οχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

