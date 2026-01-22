Πάτρα: Τροχαίο με τραυματία, όχημα κατέληξε σε χωράφι!

Στην Πάτρα είχαμε σήμερα (22/1/2026) τροχαίο με έναν τραυματία στην οδό Γλαύκου. Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ενεπλάκησαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δύο οχήματα. Μετά τη σύγκρουση, το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πλέον από την πλευρά της η Τροχαία διεξάγει έρευνα για να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη.

