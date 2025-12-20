Πάτρα-Τρομάζει η ενδοοικογενειακή βία: Παιδιά και γονείς πληρώνουν βαρύ τίμημα – Σύζυγοι και σύντροφοι στο επίκεντρο των καταγγελιών

Πολύτιμα συμπεράσματα και συγκλονιστικά στοιχεία έβγαλε η δεύτερη ημερίδα, με θέμα: «Ο Κύκλος της Βίας – Ενδοοικογενειακή Βία, Κακοποίηση Ζώων και Βία κατά Ανηλίκων», που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.

Διοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατροδικαστικής-Ψυχιατροδικαστικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση του Φωτίου Χατζηνικολάου, ιατροδικαστή-νομικού, αναπληρωτή καθηγητή Ιατροδικαστικής ΑΠΘ, σε συνεργασία με την Εισαγγελία Εφετών Πατρών και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

1. Σχέση θύματος – δράστη/ριας

Στη σχέση των θυτών (άνδρες και γυναίκες) με τα θύματα, το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχει ο σύζυγος-σύντροφος (72,36%), ακολουθεί το είδος συγγένειας α΄ βαθμού (πατέρας, μητέρα, τέκνο) με ποσοστό 22,11%.

Οι συγγενείς β’ βαθμού (αδέλφια, παππούς-γιαγιά, εγγόνια), όπως επίσης και οι σύντροφοι των γονέων, καταλαμβάνουν αντίστοιχα τα ποσοστά των 2,51% και 2,01%.

2. Ηλικία δράστη/ριας

Η ηλικιακή διάρθρωση των θυτών (άνδρες και γυναίκες) των καταχωρημένων υποθέσεων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των θυτών (άνδρες και γυναίκες) ανήκει στις ηλικιακές ομάδες των 46-55 ετών (39,70%) και 36-45 ετών (34,17%).

Ενα επίσης σημαντικό ποσοστό των δραστών ανήκει στην ηλικία των 26-35 ετών (13,57%), καθώς και στην ηλικιακή ομάδα των 56-65 ετών, με ποσοστό (7,04%). Αξια να αναφερθούν είναι και τα ευρήματα για τις νεαρές ηλικίες κάτω των 25 ετών και των δραστών τρίτης ηλικίας άνω των 65 ετών, που εμφανίζονται στον χάρτη των δραστών ενδοοικογενειακής βίας με ποσοστό 2,51% και 3,02% αντίστοιχα.

3. Μορφωτικό/ εκπαιδευτικό επίπεδο δράστη/ριας

Τα ποσοστά της ενδοοικογενειακής βίας ανά εκπαιδευτικό επίπεδο των καταχωρημένων υποθέσεων των θυτών (άνδρες και γυναίκες). Το υψηλότερο ποσοστό εντοπίζεται στους δράστες με δευτεροβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης, με απολυτήριο Λυκείου (38,69%) και Γυμνασίου (25,13%), που στο σύνολό τους καταλαμβάνουν αριθμητικά περισσότερο από το μισό του συνολικού αριθμού των καταχωρημένων υποθέσεων (σύνολο 127 εκ των δραστών/ριών).

Επίσης, το 18,59% των δραστών/ριών έχουν βασική Πρωτοβάθμια ή χαμηλότερη εκπαίδευση, το 3,02% των όσων άσκησαν βία δεν είχε καμία τυπική εκπαίδευση, οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρουσιάζουν ένα επίσης σημαντικό ποσοστό της τάξης των 13,07%, και το υπόλοιπο ποσοστό κατανέμεται σε δράστες μεταπτυχιακού και διδακτορικού μορφωτικού επιπέδου (1,01% και 0,50% αντίστοιχα).

4. Εργασιακή κατάσταση δράστη/ριας

Παρουσιάζεται ένα πολύ σαφές μοτίβο του προφίλ των θυτών (άνδρες και γυναίκες) ανά καθεστώς απασχόλησης. Θύτες (άνδρες και γυναίκες) εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης έχουν το υψηλότερο ποσοστό άσκησης βίας, (66,83%), οι άνεργοι θύτες (άνδρες και γυναίκες) αντιπροσώπευαν μόνο το 17,59% του συνόλου των θυτών (άνδρες και γυναίκες), οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης στο ποσοστό των 11,06%, ενώ με το χαμηλότερο ποσοστό βίας (4,52%) στο χάρτη της ανάλυσης εμφανίζονται οι συνταξιούχοι.

5. Γεωγραφική περιοχή – τόπος διαμονής δράστη/ριας

Εξάπλωση της ενδοοικογενειακής βίας σε αστικά και αγροτικά περιβάλλοντα. Το ποσοστό του επιπολασμού στις αγροτικές περιοχές (35,18%) είναι χαμηλότερο συγκριτικά με το ποσοστό στο αστικό περιβάλλον (64,82%). Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι αστικές περιοχές έχουν μεγαλύτερο πληθυσμό από τις αγροτικές περιοχές, ωστόσο, το εν λόγω εύρημα μπορεί να οφείλεται και σε άλλους ακόμα λόγους, όπως για παράδειγμα στο γεγονός ότι στα αστικά κέντρα υπάρχουν περισσότερες δομές για την παραπομπή των δραστών ή το γεγονός του 29% χαμηλότερου βαθμού καταγγελίας της ενδοοικογενειακής βίας στις μη αστικές περιοχές.

6. Εθνικότητα/υπηκοότητα δράστη/ριας

Στην έρευνα εξετάζονται επίσης και τα ποσοστά επικράτησης ανά εθνικότητα/υπηκοότητα των θυτών (άνδρες και γυναίκες). Αυτός ο διαχωρισμός είναι μία εξαιρετικά σημαντική μεταβλητή για τη χάραξη της πολιτικής αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς πρέπει να ληφθεί υπόψη και η πιθανή διαφορά όχι μόνο στις αντιλήψεις, αλλά και στις κοινωνικές και οικονομικές πτυχές μεταξύ του εθνοτικού διαχωρισμού.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανά εθνικότητα, δείχνουν το ποσοστό των ημεδαπών να ανέρχεται στο 87,94%, ενώ των αλλοδαπών στο 12,06%. Οι 30 φορείς, επίσης είχαν τη δυνατότητα καταχώρησης των εθνικοτήτων των θυτών (άνδρες και γυναίκες), οι οποίες είναι: αλβανικής, αρμένικης, βουλγάρικης, ορανικής, νοτίου Αφρικής, μολδαβικής και μουμάνικης καταγωγής.

7. Είδος βίας που ασκήθηκε

Υψηλό είναι το ποσοστό επικράτησης της σωματικής βλάβης (58,29%) σε σύγκριση με τον αριθμό των θυτών (άνδρες και γυναίκες) που άσκησαν παράνομη βία ή απειλή (24,62%). Οι θύτες (άνδρες και γυναίκες) που άσκησαν σωματική βλάβη ενώπιον ανήλικου μέλους της οικογένειας εμφανίζονται σε επίσης μεγάλο ποσοστό των υποθέσεων (16,58%). Το ποσοστό 28,14% απάντησε την επιλογή άλλου είδους βίας, διευκρινίζοντας ότι ήταν συνδυασμός παραπάνω από ένα είδος βίας, και διαφοροποιείται από την επικρατέστερη μορφή βίας. Δύο (2) θύτες (άνδρες και γυναίκες) από το σύνολο 31 των καταχωρημένων υποθέσεων (1,01%) άσκησαν σεξουαλική βία προς τα θύματά τους.

8. Προγενέστερη παραβατική συμπεριφορά

Ιστορικότητα της άσκησης βίας. Το 52,76% των θυτών δεν έχει διαπράξει παραβατική συμπεριφορά στο παρελθόν. Ενώ το 18,59% των θυτών (άνδρες και γυναίκες) διαφαίνεται να έχει προβεί και σε προγενέστερη παραβατική συμπεριφορά.

9. Η πρώτη φορά που ασκήθηκε παραβατική συμπεριφορά

Στο ερώτημα για το εάν η πρώτη φορά άσκησης παραβατικής συμπεριφοράς αφορούσε άσκηση ενδοοικογενειακής βίας, το 55,70% των συμμετεχόντων απάντησαν θετικά, το 11,41% αρνητικά, ενώ το 32,89% δεν γνώριζε για το είδος της προγενέστερης βίας που άσκησε ο θύτης (άνδρας και γυναίκα). Στην περίπτωση των θετικών απαντήσεων, δόθηκαν ενδεικτικά οι κάτωθι επιπρόσθετες διευκρινήσεις: α) χρόνια χρήση ουσιών, β) περιστατικό βίας στην οικογένεια ή στη σχέση, γ) βία σε άλλα μέλη της οικογένειας, δ) απειλές κατά σωματικής ακεραιότητας.

