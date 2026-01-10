Πάτρα: Τρομερή η κακοκαιρία, στην Αγυιά κάτι σαν ανεμοστρόβιλος! ΒΙΝΤΕΟ

Στην Πάτρα η κακοκαιρία (μας) πήρε τα πάντα και τα σήκωσε!

Καιρός: Η Ελλάδα μπαίνει στο «ψυγείο», μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

Οι εικόνες πρωτόγνωρες και ειδικά στην περιοχή της Αγυιάς τα φαινόμενα ήταν τόσο έντονα που έμοιαζε με κάτι σαν ανεμοστρόβιλο.

Μάλιστα ήδη έχει αρχίσει να επιχειρεί η Πυροσβεστική, που έδρασε άμεσα, με πριόνια και άλλα εργαλεία για καθαρισθεί η οδός Ευρώτα.

Μάλιστα στην Αγυιά είχαμε πτώσεις δένδρων! Το φαινόμενο δεν είχε μεγάλη διάρκεια, αλλά πολύ μεγάλη ένταση. Διήρκησε σχεδόν 10 λεπτά, αλλά κυριολεκτικά ο άνεμος ότι βρήκε στον δρόμο του το σήκωσε στον αέρα!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



