Πάτρα: Τρομερή η κακοκαιρία, στην Αγυιά κάτι σαν ανεμοστρόβιλος! ΒΙΝΤΕΟ

Πραγματικά οι εικόνες είναι απίστευτες. Μάλιστα ήδη έχει αρχίσει να επιχειρεί η Πυροσβεστική με πριόνια και άλλα εργαλεία για καθαρισθεί η οδός Ευρώτα

10 Ιαν. 2026 14:16
Pelop News

Οι εικόνες πρωτόγνωρες και ειδικά στην περιοχή της Αγυιάς τα φαινόμενα ήταν τόσο έντονα που έμοιαζε με κάτι σαν ανεμοστρόβιλο.

Μάλιστα ήδη έχει αρχίσει να επιχειρεί η Πυροσβεστική, που έδρασε άμεσα, με πριόνια και άλλα εργαλεία για καθαρισθεί η οδός Ευρώτα.

 

Μάλιστα στην Αγυιά είχαμε πτώσεις δένδρων! Το φαινόμενο δεν είχε μεγάλη διάρκεια, αλλά πολύ μεγάλη ένταση. Διήρκησε σχεδόν 10 λεπτά, αλλά κυριολεκτικά ο άνεμος ότι βρήκε στον δρόμο του το σήκωσε στον αέρα!

