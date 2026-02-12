Πάτρα: Τσικνοπέμπτη με σταθερές τιμές, τι λένε οι κρεοπώλες στην «Π»

Κινητικότητα στα κρεοπωλεία της Πάτρας, αλλά και επιφυλακτικότητα. Ο καιρός θα καθορίσει πως θα γιορταστεί το έθιμο

Πάτρα: Τσικνοπέμπτη με σταθερές τιμές, τι λένε οι κρεοπώλες στην «Π»
12 Φεβ. 2026 9:30
Pelop News

Με τις τιμές να παραμένουν στα ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται στον κλάδο των κρεοπωλών ενόψει της σημερινής γιορτής της Τσικνοπέμπτης, ωστόσο, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι καιρικές συνθήκες για να δούμε αν θα τηρηθεί το έθιμο.

Η «Π» πραγματοποίησε ρεπορτάζ για τις προετοιμασίες που επικρατούν στην περιοχή με αφορμή τη σημερινή ημέρα, κατά την οποία οι πάντες γιορτάζουν και… τσικνίζουν. Παρά το εορταστικό κλίμα, οι κρεοπώλες με τους οποίους μιλήσαμε εξέφρασαν επιφυλάξεις, λόγω των προβλέψεων της ΕΜΥ που δείχνουν βροχοπτώσεις στη Δυτική Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα-Τσικνοπέμπτη: Η ημέρα που η πόλη «πνίγεται» στην τσίκνα και το κέφι

Πολλοί Πατρινοί έχουν ήδη φροντίσει να κάνουν τις παραγγελίες τους για ψήσιμο στο σπίτι, ενώ αρκετοί άλλοι έχουν προχωρήσει σε κρατήσεις σε ψητοπωλεία της πόλης.

Πάτρα: Τσικνοπέμπτη με σταθερές τιμές, τι λένε οι κρεοπώλες στην «Π»

O Βασίλης Παναγιωτόπουλος

Η «Π» μίλησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κρεοπωλών Νομού Αχαΐας, Β. Παναγιωτόπουλο, καθώς και με ιδιοκτήτες κρεοπωλείων, οι οποίοι αναφέρθηκαν τόσο στην κίνηση της αγοράς όσο και στις τιμές του πιο δημοφιλούς εδέσματος της ημέρας, του σουβλακιού.

Ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος δήλωσε: «Μπορώ να πω ότι, σε σχέση με το 2025, η κινητικότητα είναι στα ίδια επίπεδα, με ανοδική τάση. Ωστόσο, εκτιμούμε ότι πολλοί καταναλωτές θα αποφασίσουν την τελευταία στιγμή, λόγω των καιρικών συνθηκών. Όσον αφορά τις τιμές, διαμορφώνονται περίπου στα 7,5 ευρώ το κιλό για τα σουβλάκια χοιρινό και στα 8,5 ευρώ το κιλό για τα σουβλάκια κοτόπουλο, αν και αυτές εξαρτώνται και από την ποσότητα που θα παραγγείλει ο καθένας. Για μία ακόμη φορά προτρέπω τους καταναλωτές να εμπιστευτούν τα τοπικά κρεοπωλεία».

Πάτρα: Τσικνοπέμπτη με σταθερές τιμές, τι λένε οι κρεοπώλες στην «Π»

Ο Χρήστος Μιχαλάκος

Ο Χρήστος Μιχαλάκος, ιδιοκτήτης των κρεοπωλείων Carna, τόνισε: «Εκτιμώ ότι σε σχέση με πέρυσι υπάρχει αύξηση του ενδιαφέροντος κατά περίπου 5% έως 10%, κάτι που είναι θετικό. Όσον αφορά τις τιμές, εμείς διαθέτουμε το σουβλάκι χοιρινό από 5,9 ευρώ το κιλό και το σουβλάκι κοτόπουλο από 8,7 ευρώ το κιλό. Πολλοί, πάντως, θα περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή για να δουν τον καιρό και στη συνέχεια θα αποφασίσουν αν θα φάνε έξω ή στο σπίτι».

Πάτρα: Τσικνοπέμπτη με σταθερές τιμές, τι λένε οι κρεοπώλες στην «Π»

Ο Αντώνης Σκόνδρας

Ο Αντώνης Σκόνδρας, ιδιοκτήτης κρεοπωλείου επί σειρά ετών, υπογράμμισε:
«Η κίνηση βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, με αρκετούς να έχουν ήδη παραγγείλει για να ψήσουν στο σπίτι. Η πλειοψηφία των παραγγελιών αφορά φυσικά σουβλάκια χοιρινό, με την τιμή να ξεκινά από 7,5 ευρώ το κιλό, ενώ το σουβλάκι κοτόπουλο ξεκινά από 8,5 ευρώ το κιλό».

Για τον κλάδο των σούπερ μάρκετ, η «Π» μίλησε με τον Χάρη Ανδρικόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της ομώνυμης πατρινής αλυσίδας , ο οποίος σημείωσε: «Η αλήθεια είναι ότι στον τομέα των κρεάτων παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον το τελευταίο 24ωρο. Ωστόσο, πολλοί θα αποφασίσουν την τελευταία στιγμή. Αν οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, τότε η πλειοψηφία θα επιλέξει να γευματίσει εκτός σπιτιού».

Οι τελευταίες προβλέψεις, πάντως, κάνουν λόγο για έντονη βροχόπτωση από το μεσημέρι και μετά, αλλά αυτά θα φανούν σήμερα

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:11 Αυτοί σφυρίζουν το γειτονικό ντέρμπι στην Α2 Εθνική βόλεϊ
11:05 ΖΩΝΤΑΝΑ Μετροπόντικας «Αθηνά»: Έφτασε στον Ευαγγελισμό ανοίγοντας τον δρόμο για τη Γραμμή 4 του Μετρό
11:04 Περίεργη υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Πάτρας: Ένοπλη απειλή για μια… κατάθεση
11:02 Νίκος Δένδιας για Αναστάση Παπαληγούρα: «Υπηρέτησε με ήθος τον δημόσιο βίο»
10:59 Γερμανία: Σενάρια ενεργοποίησης της Μερκελ, ποιοι αντιδρούν
10:52 Κωνσταντοπούλου: «Ντροπή και αγανάκτηση» για την παρουσία Μητσοτάκη στην Τουρκία
10:52 Έσκασε η «βόμβα» και ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Χέις Ντέιβις
10:43 Μαζωνάκης: Η κατάσταση της υγείας του -Δεν θα λειτουργήσει απόψε το νυχτερινό κέντρο
10:37 Ερωτήματα Δ. Κανελλόπουλου για τον δρόμο
10:36 ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για τις πληρωμές κτηνοτρόφων και την κατανομή βοσκοτόπων το 2025
10:30 Το μήνυμα Φαρμάκη: «Το νέο πρόσωπο της Δυτικής Ελλάδας»
10:23 Ιράν: Ο Τραμπ καθησυχάζει, αλλά στέλνει δεύτερο αεροπλανοφόρο
10:16 Που θα δείτε την κλήρωση της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για το Nations League
10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:07 Η κακοκαιρία «χτύπησε» την Ηλεία: Κατολισθήσεις, κομμένοι δρόμοι, χωριά απομονωμένα
9:59 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η ώρα των Μικρών, 20.000 μικροί καρναβαλιστές τους δρόμους την Κυριακή
9:52 Συνάντηση Αλεξόπουλου – Παπανικόλα για την Πατρών-Πύργου: Επί τάπητος οι υψηλές χρεώσεις των διοδίων
9:45 Δράση ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό παραγωγής: Έως 200.000 ευρώ επιδότηση για ΜμΕ μεταποίησης
9:38 Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του Μετρό Συντάγματος
9:30 Πάτρα: Τσικνοπέμπτη με σταθερές τιμές, τι λένε οι κρεοπώλες στην «Π»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ