Πάτρα: Τσικνοπέμπτη με σταθερές τιμές, τι λένε οι κρεοπώλες στην «Π»

Με τις τιμές να παραμένουν στα ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται στον κλάδο των κρεοπωλών ενόψει της σημερινής γιορτής της Τσικνοπέμπτης, ωστόσο, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι καιρικές συνθήκες για να δούμε αν θα τηρηθεί το έθιμο.

Η «Π» πραγματοποίησε ρεπορτάζ για τις προετοιμασίες που επικρατούν στην περιοχή με αφορμή τη σημερινή ημέρα, κατά την οποία οι πάντες γιορτάζουν και… τσικνίζουν. Παρά το εορταστικό κλίμα, οι κρεοπώλες με τους οποίους μιλήσαμε εξέφρασαν επιφυλάξεις, λόγω των προβλέψεων της ΕΜΥ που δείχνουν βροχοπτώσεις στη Δυτική Ελλάδα.

Πολλοί Πατρινοί έχουν ήδη φροντίσει να κάνουν τις παραγγελίες τους για ψήσιμο στο σπίτι, ενώ αρκετοί άλλοι έχουν προχωρήσει σε κρατήσεις σε ψητοπωλεία της πόλης.

Η «Π» μίλησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κρεοπωλών Νομού Αχαΐας, Β. Παναγιωτόπουλο, καθώς και με ιδιοκτήτες κρεοπωλείων, οι οποίοι αναφέρθηκαν τόσο στην κίνηση της αγοράς όσο και στις τιμές του πιο δημοφιλούς εδέσματος της ημέρας, του σουβλακιού.

Ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος δήλωσε: «Μπορώ να πω ότι, σε σχέση με το 2025, η κινητικότητα είναι στα ίδια επίπεδα, με ανοδική τάση. Ωστόσο, εκτιμούμε ότι πολλοί καταναλωτές θα αποφασίσουν την τελευταία στιγμή, λόγω των καιρικών συνθηκών. Όσον αφορά τις τιμές, διαμορφώνονται περίπου στα 7,5 ευρώ το κιλό για τα σουβλάκια χοιρινό και στα 8,5 ευρώ το κιλό για τα σουβλάκια κοτόπουλο, αν και αυτές εξαρτώνται και από την ποσότητα που θα παραγγείλει ο καθένας. Για μία ακόμη φορά προτρέπω τους καταναλωτές να εμπιστευτούν τα τοπικά κρεοπωλεία».

Ο Χρήστος Μιχαλάκος, ιδιοκτήτης των κρεοπωλείων Carna, τόνισε: «Εκτιμώ ότι σε σχέση με πέρυσι υπάρχει αύξηση του ενδιαφέροντος κατά περίπου 5% έως 10%, κάτι που είναι θετικό. Όσον αφορά τις τιμές, εμείς διαθέτουμε το σουβλάκι χοιρινό από 5,9 ευρώ το κιλό και το σουβλάκι κοτόπουλο από 8,7 ευρώ το κιλό. Πολλοί, πάντως, θα περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή για να δουν τον καιρό και στη συνέχεια θα αποφασίσουν αν θα φάνε έξω ή στο σπίτι».

Ο Αντώνης Σκόνδρας, ιδιοκτήτης κρεοπωλείου επί σειρά ετών, υπογράμμισε:

«Η κίνηση βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, με αρκετούς να έχουν ήδη παραγγείλει για να ψήσουν στο σπίτι. Η πλειοψηφία των παραγγελιών αφορά φυσικά σουβλάκια χοιρινό, με την τιμή να ξεκινά από 7,5 ευρώ το κιλό, ενώ το σουβλάκι κοτόπουλο ξεκινά από 8,5 ευρώ το κιλό».

Για τον κλάδο των σούπερ μάρκετ, η «Π» μίλησε με τον Χάρη Ανδρικόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της ομώνυμης πατρινής αλυσίδας , ο οποίος σημείωσε: «Η αλήθεια είναι ότι στον τομέα των κρεάτων παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον το τελευταίο 24ωρο. Ωστόσο, πολλοί θα αποφασίσουν την τελευταία στιγμή. Αν οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, τότε η πλειοψηφία θα επιλέξει να γευματίσει εκτός σπιτιού».

Οι τελευταίες προβλέψεις, πάντως, κάνουν λόγο για έντονη βροχόπτωση από το μεσημέρι και μετά, αλλά αυτά θα φανούν σήμερα

