Πάτρα-Τσικνοπέμπτη: Η ημέρα που η πόλη «πνίγεται» στην τσίκνα και το κέφι

Η Τσικνοπέμπτη σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής ευθείας προς την κορύφωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων και είναι αφιερωμένη στη γαστρονομία και τη διασκέδαση. Στην Πάτρα, από νωρίς το πρωί, η χαρακτηριστική μυρωδιά του ψημένου κρέατος κατακλύζει κάθε γωνιά της πόλης.

Από το πρωί οι ψησταριές στρώνουν τα κάρβουνα και οι σούβλες αρχίζουν να γυρίζουν, γεμίζοντας τον αέρα με ευχάριστες μυρωδιές. Σουβλάκια, κοκορέτσια, κοντοσούβλια και μια πληθώρα άλλων εδέσματων ετοιμάζονται για να ικανοποιήσουν τις ορέξεις των καρναβαλιστών.

Φέτος μπορεί ο καιρός να τα… μούσκεψε, ωστόσο οι Πατρινοί δεν πτοούνται και η πόλη αναμενεται να μυρίσει για άλλη μια χρονιά τσίκνα παντού!

Το όνομά της δεν είναι τυχαίο. Προέρχεται από την «τσίκνα», τη μυρωδιά δηλαδή του ψημένου κρέατος που αναδύεται από τις αναμμένες ψησταριές. Παραδοσιακά, η ημέρα αυτή τοποθετείται τη δεύτερη εβδομάδα του Τριωδίου (τη λεγόμενη «Κρεατινή»), προσφέροντας μια ευκαιρία για υπερκατανάλωση κρέατος πριν από τη μεγάλη νηστεία του Πάσχα.

Γιατί όμως Πέμπτη; Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση, η Τετάρτη και η Παρασκευή είναι ημέρες νηστείας, έτσι η Πέμπτη θεωρήθηκε η καταλληλότερη ημέρα για γλέντι και κραιπάλη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



