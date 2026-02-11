Πάτρα-Τσικνοπέμπτη: Η ημέρα που η πόλη «πνίγεται» στην τσίκνα και το κέφι

Η Τσικνοπέμπτη δεν είναι απλώς μια μέρα φαγητού. είναι το επίσημο σύνθημα για την κορύφωση του Καρναβαλιού και η τελευταία μεγάλη «κρεατοφαγική» γιορτή πριν τη Σαρακοστή.

Πάτρα-Τσικνοπέμπτη: Η ημέρα που η πόλη «πνίγεται» στην τσίκνα και το κέφι
11 Φεβ. 2026 22:10
Pelop News

Η Τσικνοπέμπτη σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής ευθείας προς την κορύφωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων και είναι αφιερωμένη στη γαστρονομία και τη διασκέδαση. Στην Πάτρα, από νωρίς το πρωί, η χαρακτηριστική μυρωδιά του ψημένου κρέατος κατακλύζει κάθε γωνιά της πόλης.

Από το πρωί οι ψησταριές στρώνουν τα κάρβουνα και οι σούβλες αρχίζουν να γυρίζουν, γεμίζοντας τον αέρα με ευχάριστες μυρωδιές. Σουβλάκια, κοκορέτσια, κοντοσούβλια και μια πληθώρα άλλων εδέσματων ετοιμάζονται για να ικανοποιήσουν τις ορέξεις των καρναβαλιστών.

Φέτος μπορεί ο καιρός να τα… μούσκεψε, ωστόσο οι Πατρινοί δεν πτοούνται και η πόλη αναμενεται να μυρίσει για άλλη μια χρονιά τσίκνα παντού!

Το όνομά της δεν είναι τυχαίο. Προέρχεται από την «τσίκνα», τη μυρωδιά δηλαδή του ψημένου κρέατος που αναδύεται από τις αναμμένες ψησταριές. Παραδοσιακά, η ημέρα αυτή τοποθετείται τη δεύτερη εβδομάδα του Τριωδίου (τη λεγόμενη «Κρεατινή»), προσφέροντας μια ευκαιρία για υπερκατανάλωση κρέατος πριν από τη μεγάλη νηστεία του Πάσχα.

Γιατί όμως Πέμπτη; Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση, η Τετάρτη και η Παρασκευή είναι ημέρες νηστείας, έτσι η Πέμπτη θεωρήθηκε η καταλληλότερη ημέρα για γλέντι και κραιπάλη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:26 Η ηχορύπανση απειλεί τα πτηνά: Μειώνει την αναπαραγωγική τους επιτυχία
23:13 Πρίγκιπας Άντριου: Η βρετανική αστυνομία εξετάζει ποινικό αδίκημα για κατάχρηση εξουσίας, σύνδεση με τα Αρχεία Epstein
22:57 Ηράκλειο: Δολοφονία στα Καμίνια για ερωτική αντιζηλία
22:48 Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Πού και πότε θα γίνει ο τελικός ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
22:40 Αποζημίωση 100% στους εγκλωβισμένους επιβάτες του Οδοντωτού από την Hellenic Train
22:31 Τραμπ-Νετανιάχου: «Δεν προέκυψε κάτι οριστικό» από τις επαφές στον Λευκό Οίκο
22:24 Πάτρα: Καραμπόλα εν μέσω βροχής στα Μποζαΐτικα
22:18 Καλάβρυτα: Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για τα προβλήματα στον Οδοντωτό
22:10 Πάτρα-Τσικνοπέμπτη: Η ημέρα που η πόλη «πνίγεται» στην τσίκνα και το κέφι
21:59 Θρίλερ στο Ηράκλειο: Πτώμα άνδρα βρέθηκε στα Καμίνια
21:51 Γιαννακοπούλου για Παναγόπουλο: «Θα έπρεπε να διευκολύνει τον χώρο και την παράταξή του»
21:43 Προσάραξη γαλλικού θαλαμηγού ανοιχτά Ελαφονήσου
21:34 Τα όσα έγιναν στο παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν ΦΩΤΟ
21:22 ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Έλλειμμα στρατηγικής στην κυβέρνηση αποκαλύφθηκε στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν
21:14 Ευρωπαϊκή δικαστική εντολή για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα
21:05 Κακοκαιρία: Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια Ζακύνθου και Κεφαλονιάς με Κυλλήνη
21:00 Πάτρα: Παρουσιάστηκαν οι «5 Ημέρες» του Φοίβου Καρακίτσου – Η ελευθερία και ο δρόμος της αγάπης ΦΩΤΟ
20:48 Μάντζος για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Ο ελληνοτουρκικός διάλογος χρειάζεται ρεαλισμό, χωρίς αυταπάτες
20:40 Ευρωκοινοβούλιο: Έγκριση δανείου 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για 2026-2027
20:33 Δενδροφύτευση στην παραλία Ρίου από τον Ροταριανό Όμιλο ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ