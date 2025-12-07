Πάτρα: Τυχαία συνάντηση Βελισσάρη – Σπαλιάρα στην Αχάια Κλάους ΦΩΤΟ

Μία απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα ευχάριστη συνάντηση σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής της Αχάια Κλάους, όταν ο Γιώργος Βελισσάρης και ο Γιάννης Σπαλιάρας βρέθηκαν τυχαία στον ίδιο χώρο.

Ο γνωστός τραγουδιστής και το δημοφιλές μοντέλο αντάλλαξαν θερμό χαιρετισμό και είχαν μια σύντομη, φιλική συνομιλία, τραβώντας διακριτικά τα βλέμματα των παρευρισκόμενων. Το στιγμιότυπο δεν πέρασε απαρατήρητο, με τον φωτογραφικό φακό να τους «συλλαμβάνει» να τα λένε σε χαλαρό κλίμα.

Μάλιστα, μια αναμνηστική φωτογραφία δεν θα μπορούσε να λείπει από τη στιγμή. Μαζί τους πόζαρε και ο χειριστής του drone της εφημερίδας «Π» και του pelop.gr, Κώστας Βικάτος, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή και είχε την ευκαιρία να αποτυπώσει το στιγμιότυπο.

Η τυχαία συνάντηση αποτέλεσε μια μικρή ευχάριστη έκπληξη για τους θαμώνες του καταστήματος, αποδεικνύοντας πως η Αχάια Κλάους εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς και αγαπημένο προορισμό για γνωστά πρόσωπα της showbiz και όχι μόνο.

