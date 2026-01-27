Πάτρα: «Βουλιάζουν» τα Λουτρά – Σε πλήρη εγκατάλειψη ένα μνημείο 96 ετών, η «Π» κατέγραψε εικόνες από τις ρημαγμένες αίθουσες

 

Κλειστό, φθαρμένο και εκτεθειμένο στη φθορά του χρόνου παραμένει το ιστορικό κτίριο των πρώην Δημοτικών Λουτρών στην οδό Γούναρη, την ώρα που η δημοτική αρχή προβάλλει σχέδιο αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας μέσω μισθώσεων και συνεργασιών.

 

Ενώ η δημοτική αρχή μιλά για «ευρύτερο πλάνο αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας» και προχωρά σε μισθώσεις και παραχωρήσεις ιστορικών ακινήτων, το κτίριο των πρώην Δημοτικών Λουτρών στην οδό Γούναρη παραμένει κλειστό και εγκαταλελειμμένο, με την εικόνα στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό του να μαρτυρά ότι ο χρόνος -και η αδράνεια- δουλεύουν εις βάρος του.

Ο φακός της εφημερίδας «Πελοπόννησος» κατέγραψε εικόνες από το εσωτερικό του ιστορικού κτιρίου, καταγράφοντας πλάνα που δύσκολα αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας: φθορές σε τοίχους και οροφές, υγρασία, αποσαθρωμένα υλικά, ξεχαρβαλωμένο πάτωμα, εγκαταστάσεις που θυμίζουν περισσότερο κτίριο σε παρακμή παρά ένα ακίνητο με προοπτική άμεσης αξιοποίησης. Ενα κτίριο που, παρά τη σημαντική αρχιτεκτονική και ιστορική του αξία, δείχνει να ρημάζει μέρα με τη μέρα.

Σε κατάσταση αποσύνθεσης το εσωτερικό του περίκλειστου κτιρίου των πρώην Δημοτικών Λουτρών, στην οδό Γούναρη, όπως το κατέγραψε ο φακός της «Π»

Ομως και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κεντρική θύρα του κτιρίου είναι ενδεικτική της εγκατάλειψης: Το κεντρικό παράθυρο της οροφής είναι σπασμένο και ο χώρος είναι προσβάσιμος σε πουλιά, οι ξύλινες πόρτες και τα παράθυρα του κτιρίου έχουν αποσαθρωθεί, ενώ οι εξωτερικοί τοίχοι είναι παραδομένοι στα σπρέι και τη βρόμα.

Κι όλα αυτά, τη στιγμή που η δημοτική αρχή προβάλλει ως κεντρική πολιτική επιλογή την «αναβίωση» ανενεργών δημοτικών ακινήτων μέσω μισθώσεων και συνεργασιών με θεσμικούς φορείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η παραχώρηση – μίσθωση του ακινήτου του κληροδοτήματος «Κόλλα» στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, που -σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Πολιτισμού Απόστολο Αγγελή- εντάσσεται σε ένα σχέδιο που στόχο έχει να δώσει ζωή ακόμη και σε ακίνητα που για χρόνια παρέμεναν «νεκρά».

Σπασμένο το παράθυρο της κεντρικής εισόδου, με την θύρα να βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνθεσης.

Τα Δημοτικά Λουτρά κτίστηκαν το 1930 επί δημαρχίας Ιωάννου Βλάχου και ανακαινίστηκαν το 2006 επί δημαρχίας Ανδρέα Καράβολα και στο πλαίσιο των έργων του θεσμού Πάτρα- Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης. Λειτουργούσαν και έως το 2018, φιλοξενώντας εικαστικές εκθέσεις, καθώς επίσης λογοτεχνικές εκδηλώσεις και μουσικά δρώμενα. Εκτοτε μπήκε «λουκέτο».

Οπως λένε στην «Π» καταστηματάρχες της περιοχής «ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι η καθυστέρηση της αξιοποίησης, αλλά το ενδεχόμενο να χαθεί ανεπιστρεπτί ένα ακόμη κομμάτι της αστικής μνήμης της Πάτρας». Ενώ επισημαίνουν ότι κάθε καθυστέρηση στην ανάπλαση του μνημείου «επιδρά αρνητικά στην εμπορική κίνηση της περιοχής και επιδεινώνει την υποβάθμισή της».

Απόστολος Αγγελής, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού:  «Οταν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, θα… ενημερωθείτε»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Αγγελής έχει αναφερθεί και στα πρώην Δημοτικά Λουτρά της Γούναρη, σημειώνοντας ότι έχουν γίνει προσπάθειες ένταξής τους στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Ωστόσο, όταν ερωτήθηκε από την «Π» ώστε να διευκρινίσει επακριβώς σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα ο συγκεκριμένος σχεδιασμός, αρκέστηκε σε μια γενικόλογη και αόριστη απάντηση, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, χωρίς σαφή περιγραφή χρήσης και -κυρίως- χωρίς ξεκάθαρη απάντηση στο τι γίνεται στο μεταξύ με ένα κτίριο που καταρρέει.

Απαξιωμένο και αμαυρωμένο στέκει το κτίριο των παλαιών Δημοτικών Λουτρών, με τα ίχνη της εγκατάλειψης να είναι ορατά σε κάθε σπιθαμή της πρόσοψής του

Οπως είπε στην «Π»: «Η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας είναι προτεραιότητα της δημοτικής αρχής. Οταν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο για τα Δημοτικά Λουτρά και για τα υπόλοιπα κτίρια του Δήμου που χρήζουν ανακατασκευής, θα ενημερωθείτε».

Απόστολος Αγγελής

Η εικόνα αυτή της εγκατάλειψης του μνημείου της οδού Γούναρη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εξαγγελίες περί «πλήρους αναβίωσης» άλλων δημοτικών ακινήτων και αναδεικνύει ένα κρίσιμο ερώτημα: υπάρχει πράγματι συγκεκριμένο πλάνο για τα πρώην Δημοτικά Λουτρά ή το κτίριο παραμένει απλώς μια υποσημείωση σε έναν γενικό κατάλογο προθέσεων;

Την ώρα που και άλλα δημοτικά ακίνητα -όπως η «Αίγλη», η οικία Σώκαρη, η πρώην καφετέρια «Λάγιου» στη Μαρίνα, η «Φωλιά του Παιδιού» κ.ά.- είναι και αυτά έωλα, τα πρώην Λουτρά της Γούναρη φαίνεται να βρίσκονται σε μια ιδιότυπη «αναμονή». Χωρίς έργα, χωρίς παρεμβάσεις και χωρίς στοιχειώδη μέτρα προστασίας. Και όλα αυτά, ενώ η εξασφάλιση πολιτιστικών χώρων, είναι αδήριτη ανάγκη για την Πάτρα, η δημοτική αρχή αποφάσισε η αίθουσα της Αγοράς Αργύρη στην Αγίου Ανδρέου να ενοικιασθεί σε ιδιώτη και να μετατραπεί σε… μπουζουκλερί

