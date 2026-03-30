Πάτρα: Βουβός πόνος στον τελευταίο αποχαιρετισμό της Μαριάννας Μολφέτα

Πλήθος κόσμου στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα για την 42χρονη κομμώτρια

Πάτρα: Βουβός πόνος στον τελευταίο αποχαιρετισμό της Μαριάννας Μολφέτα
30 Μαρ. 2026 17:24
Pelop News

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης, συγγενείς, φίλοι και δεκάδες συμπολίτες είπαν το τελευταίο «αντίο» στη Μαριάννα Μολφέτα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών, προκαλώντας συγκίνηση στην τοπική κοινωνία της Πάτρα.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να τιμήσει τη μνήμη της και να συμπαρασταθεί στην οικογένειά της.

Μια αγαπητή παρουσία στην πόλη

Η Μαριάννα Μολφέτα ήταν ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην τοπική κοινωνία, καθώς δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά ως κομμώτρια, διατηρώντας το δικό της κομμωτήριο στο κέντρο της πόλης, στη συμβολή των οδών Γούναρη και Ρήγα Φεραίου.

Η παρουσία της στον επαγγελματικό χώρο είχε συνδεθεί με την καθημερινότητα πολλών Πατρινών, που την εκτιμούσαν όχι μόνο για τη δουλειά της, αλλά και για τον χαρακτήρα της.

Η οικογένεια και οι δεσμοί

Η εκλιπούσα ήταν παντρεμένη με τον επίσης κομμωτή Ανδρέα Ταξιάρχη, ενώ προερχόταν από γνωστή οικογένεια της πόλης. Ήταν αδελφή του Γιάννη Μολφέτα, πρώην αρχηγού του Απόλλων Πάτρας, και ανιψιά του αείμνηστου Ανδρέα Μολφέτα.

Ένα δυσαναπλήρωτο κενό

Ο πρόωρος χαμός της αφήνει πίσω ένα δυσαναπλήρωτο κενό για την οικογένεια, τους φίλους και όλους όσοι τη γνώριζαν.

Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις που έχτισε και την καθημερινή της παρουσία στην πόλη.

