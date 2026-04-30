Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός Έλληνας κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Πρόκειται για έναν 58χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο κελί του από συγκρατούμενούς του

30 Απρ. 2026 22:41
Στην Πάτρα την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα (Πέμπτη 30 Απριλίου 2026), ένας κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, προκαλώντας  μεγάλη αναστάτωση στο σωφρονιστικό κατάστημα.

«Τον ζήλεψε ο Θεός και ήταν ένας άγγελος», κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς χάθηκε ο 13χρονος

Όπως έχει διαρρεύσει πρόκειται για έναν 58χρονο Έλληνα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο κελί του από συγκρατούμενούς του. Σύμφωνα με πληροφορίες κρατούμενοι αντιλήφθηκαν άμεσα ότι ο άνδρας βρισκόταν σε σοβαρή κατάσταση και ενημέρωσαν αμέσως τις αρμόδιες αρχές των φυλακών.

Μάλιστα στο σημείο έσπευσε το ιατρικό προσωπικό του σωφρονιστικού καταστήματος, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πάντως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 58χρονος αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, γεγονός που ενδέχεται να σχετίζεται με τον αιφνίδιο θάνατό του. Όμως τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν ύστερα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες και την ιατροδικαστική εξέταση.

Σε κάθε περίπτωση το περιστατικό έχει προκαλέσει θλίψη και προβληματισμό, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Προσοχή στη μέτρηση της πίεσης στο σπίτι, η λάθος θέση του χεριού που πρέπει να αποφεύγετε
23:37 Αφρική: Πραγματικά έχει αρχίσει να διαχωρίζεται στα δύο!
23:19 Ιράν: Κρίση στην ηγεσία, Πεζεσκιάν και Γκαλιμπάφ ζητούν την αποπομπή του ΥΠΕΞ Αραγτσί
22:59 Ολυμπιακός: Ήταν σαρωτικός, διέλυσε τη Μονακό και έκανε το 2-0 στη σειρά
22:51 «Το μοιρολόι τση Μάνας», ραγίζουν καρδιές για τη 12χρονη Αγλαΐα
22:41 Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός Έλληνας κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
22:32 Εγκληματική οργάνωση με 3,9 κιλά κοκαΐνης, 3,1 κιλά κάνναβης, πιστόλι και μετρητά
22:21 Η κλήρωση του Τζόκερ για 7,5 εκατ, ευρώ
22:11 «Το Ιράν θα είναι στο Μουντιάλ, το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει»
22:00 Κριτική επιτροπή Μπιενάλε της Βενετίας: Παραίτηση όλων των μελών!
21:46 IDF: Ισοπέδωσαν υπόγειο οχυρό 140 μέτρων της Χεζμπολάχ με 24 τόνους εκρηκτικών
21:34 Δεν το χωράει ανθρώπου νους: Μητέρα αυτοκτόνησε όταν έμαθε ότι ο σύζυγός της σκότωσε την κόρη τους
21:23 Ορχομενός Βοιωτίας: Φωτιά σε εργοστάσιο, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
21:15 «Τον ζήλεψε ο Θεός και ήταν ένας άγγελος», κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς χάθηκε ο 13χρονος
20:55 Πάτρα: Γιορτάζει τον Μάη με λουλούδια, παλμό, χρώματα και αρώματα! ΦΩΤΟ
20:42 ΑΙ: Ο πραγματικός λόγος που αποθηκεύονται οι συνομιλίες μας και ο υπαρκτός φόβος
20:30 Αν ψάχνετε για διακοπές, αυτή είναι η φθηνότερη εβδομάδα για το φετινό καλοκαίρι
20:19 «Κάνετε τις κότες»! Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης για τις υποκλοπές
20:09 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ πρόταση Προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή
20:00 Στον εισαγγελέα η 72χρονη, που απείλησε ότι θα πετάξει ηλικιωμένη στα σκουπίδια
