Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός Έλληνας κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Στην Πάτρα την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα (Πέμπτη 30 Απριλίου 2026), ένας κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Όπως έχει διαρρεύσει πρόκειται για έναν 58χρονο Έλληνα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο κελί του από συγκρατούμενούς του. Σύμφωνα με πληροφορίες κρατούμενοι αντιλήφθηκαν άμεσα ότι ο άνδρας βρισκόταν σε σοβαρή κατάσταση και ενημέρωσαν αμέσως τις αρμόδιες αρχές των φυλακών.

Μάλιστα στο σημείο έσπευσε το ιατρικό προσωπικό του σωφρονιστικού καταστήματος, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πάντως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 58χρονος αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, γεγονός που ενδέχεται να σχετίζεται με τον αιφνίδιο θάνατό του. Όμως τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν ύστερα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες και την ιατροδικαστική εξέταση.

Σε κάθε περίπτωση το περιστατικό έχει προκαλέσει θλίψη και προβληματισμό, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν.

