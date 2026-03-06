Πάτρα: Ξεκινά σεμινάριο για ζευγάρια από το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας «Καλλίπολις» – Πώς μια σχέση μένει ζωντανή στον χρόνο

Με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας και της ποιότητας της συντροφικής ζωής, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αχαΐας «Καλλίπολις», σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης & Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), διοργανώνει και φέτος στην Πάτρα το σεμινάριο για ζευγάρια με τίτλο «Φροντίζουμε τη συντροφική μας σχέση».

Το πρόγραμμα υλοποιείται σταθερά από το 2014, έχοντας σχεδιαστεί από την επιστημονική ομάδα του «Καλλίπολις». Η συνεχής ανταπόκριση των ζευγαριών που συμμετέχουν, καθώς και η θετική αξιολόγηση που καταγράφεται κάθε χρόνο, επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια δράση που ανταποκρίνεται σε μια πραγματική ανάγκη: τη στήριξη της σχέσης και τη βελτίωση του κλίματος μέσα στην οικογένεια.

Επικοινωνία, εντάσεις και καθημερινότητα

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τη δυναμική της συντροφικής σχέσης. Μεταξύ άλλων θα εξεταστούν οι παράγοντες που συχνά δυσκολεύουν την επικοινωνία μεταξύ των συντρόφων και τρόποι με τους οποίους αυτή μπορεί να βελτιωθεί.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν πρακτικούς τρόπους διαχείρισης των εντάσεων που προκύπτουν στην καθημερινότητα, αλλά και να διερευνήσουν ποια είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια μακροχρόνια σχέση η οποία παραμένει ικανοποιητική και για τους δύο συντρόφους.

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, στην αρχή μιας σχέσης οι άνθρωποι επενδύουν συνήθως μεγάλο μέρος της προσοχής και της ενέργειάς τους στη μεταξύ τους σύνδεση. Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, συχνά δημιουργείται η αίσθηση ότι η σχέση θα συνεχίσει να λειτουργεί από μόνη της, χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα. Στην πραγματικότητα όμως, όπως τονίζεται, κάθε σχέση χρειάζεται διαρκή καλλιέργεια για να παραμείνει ζωντανή.

Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης «Καλλίπολις» στην Πάτρα (Νέα Εθνική Οδός Αθηνών–Πατρών 35) από τις 22 Απριλίου έως τις 10 Ιουνίου 2026.

Οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Τετάρτη, για συνολικά οκτώ συναντήσεις, από τις 18:00 έως τις 20:00. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν ζευγάρια είτε έχουν παιδιά είτε όχι.

Συμμετοχές και πληροφορίες

Ο αριθμός των ζευγαριών που θα συμμετάσχουν είναι περιορισμένος, ενώ η συμμετοχή στο πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά, από τις 08:00 έως τις 15:00, στα τηλέφωνα 2610 226948 και 2610 623290. Υπεύθυνη του σεμιναρίου είναι η κοινωνική λειτουργός MSc Θωμαΐς Σταύρου.

Εναλλακτικά, υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Πρόληψης Αχαΐας.

