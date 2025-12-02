Πάτρα: Ξεναγήσεις πολιτών από το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου ΦΩΤΟ

Το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων ξενάγησε πολίτες στην Άνω Πόλη και την αρχαία ιστορία της πόλης.

Πάτρα: Ξεναγήσεις πολιτών από το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου ΦΩΤΟ
02 Δεκ. 2025 10:30
Pelop News

Το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων, έδωσε χθες Δευτέρα 1/12/2025  την ευκαιρία σε δεκάδες πολίτες να περπατήσουν στην Άνω Πόλη και να ξαναδούν την Πάτρα μέσα από μια μοναδική ξενάγηση με επίκεντρο το πλήρως αναστηλωμένο Ρωμαϊκό Ωδείο.

Πάτρα: Ξεναγήσεις πολιτών από το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου ΦΩΤΟ

Με αφετηρία την Πλατεία Παντοκράτορος και καθοδήγηση από τον αρχαιολόγο Ιωάννη Μόσχο, οι συμμετέχοντες γνώρισαν τον αρχαίο πολεοδομικό πυρήνα της Πάτρας, εκεί όπου βρισκόταν η ρωμαϊκή αγορά και η ακρόπολη της πόλης. Ξεναγήθηκαν στο Ρωμαϊκό Ωδείο — έργο του 2ου αιώνα μ.Χ. και παλαιότερο από το Ηρώδειο — το οποίο μετά την πρόσφατη αναστήλωση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας του Υπουργείο Πολιτισμού, αποκαλύπτεται σε πλήρη μορφή και λειτουργεί ξανά ως ενεργό πολιτιστικό τοπόσημο.

 

Πάτρα: Ξεναγήσεις πολιτών από το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου ΦΩΤΟ

Η ξενάγηση αυτή, εντάσσεται στο πλούσιο πρόγραμμα του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων, που δεν περιορίζεται στην άθληση, αλλά προτείνει μια νέα σχέση με το αστικό περιβάλλον: άσκηση, παρατήρηση, γνώση, πολιτισμός όλα σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους.

Στην δράση συμμετείχε και ο υπεύθυνος του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων, δημοτικός σύμβουλος, Γιώργος Μαγιάκης.

Πάτρα: Ξεναγήσεις πολιτών από το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου ΦΩΤΟ

Για πληροφορίες και συμμετοχή στις επόμενες δράσεις του Πάρκου: Τηλ.: 2610 436652

Email: parkoedu@gmail.com

Facebook: Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων Δήμου Πατρέων).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:27 Μαδρίτη: Η «φωτεινή» πρωτεύουσα, τι να δείτε
11:21 Χρυσοχοΐδης: «Απαραβίαστα τελωνεία και λιμάνια – Δεν θα επιτραπεί αποκλεισμός κρίσιμων υποδομών»
11:15 Αντιδράσεις για Σιμόπουλο: «Και με βία να ανοίξουν οι δρόμοι από τα αγροτικά μπλόκα» BINTEO
11:12 Κοντογεώργης για αγροτικά, οικονομία και πολιτικές προτεραιότητες: «Διάλογος, δικαιοσύνη και τήρηση της νομιμότητας»
11:10 Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα γλυκίσματα των χριστουγένων, οι τιμές στην Πάτρα
11:10 Νέα πρόεδρος στους Εκπαιδευτές Οδήγησης στην Αχαϊα
11:08 Μαρινάκης για αγροτικά μπλόκα: «Διάλογος ναι, ταλαιπωρία της κοινωνίας όχι»
11:04 Μας έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από Ιταλία: Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί νοτιάδες χτυπούν τη χώρα
11:03 Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ελένη Κοτίνη – Τσιάλτα στο Πολύεδρο
10:56 Ο Ερμής έχει κερδίσει τους 7 από τους 8 βαθμούς εκτός έδρας
10:55 Πρόστιμο 3,8 εκατ. ευρώ στην CAF για καθυστερήσεις στο Μετρό
10:50 Πάτρα: Παρουσία Νατσιού εκδήλωση της «ΝΙΚΗΣ» ΦΩΤΟ
10:49 Βενεζουέλα: Μόνος του ο Μαδούρο απέναντι από τις ΗΠΑ
10:47 Φάμελλος για ΕΛΤΑ: Η κυβέρνηση λέει ψέματα
10:43 Πάτρα: Δράση της ΟΙΚΙΠΑ πίνεις καφέ και επισκευάζεις τις συσκευές σου
10:38 Τι αποκάλυψε η Ελένη Χαραλαμπούδη
10:30 Πάτρα: Ξεναγήσεις πολιτών από το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου ΦΩΤΟ
10:30 Αχαΐα – Αγροτικές κινητοποιήσεις: Την Παρασκευή τα πρώτα μπλόκα
10:27 Κασσελάκης: Ο Τσίπρας υπονόμευσε τον ΣΥΡΙΖΑ για να επιστρέψει στο κέντρο
10:21 Δώρο Χριστουγέννων 2025: Γιατί θα καταβληθεί νωρίτερα και πώς υπολογίζεται
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ