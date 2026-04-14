Πάτρα: Ξέσπασε φωτιά, μεγάλη η ανησυχία και άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Στη συμβολή των οδών Πτολεμαίου και Ευμένους, σε κατοικημένη περιοχή, εξαπλώθηκε με ταχύτητα λόγω της ύπαρξης σημαντικής ποσότητας καύσιμης ύλης, όπως ξερά χόρτα και εγκαταλελειμμένα υλικά

Πάτρα: Ξέσπασε φωτιά, μεγάλη η ανησυχία και άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής
14 Απρ. 2026 23:01
Pelop News

Στην Πάτρα μεγάλη ήταν η αναστάτωση, που προκλήθηκε το απόγευμα, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στη συμβολή των οδών Πτολεμαίου και Ευμένους, σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ωστόσο εξαπλώθηκε με ταχύτητα λόγω της ύπαρξης μεγάλης ποσότητας καύσιμης ύλης, όπως ξερά χόρτα και εγκαταλελειμμένα υλικά.

Έτσι κυριολεκτικά μέσα σε λίγα λεπτά, οι φλόγες πήραν διαστάσεις και έφτασαν επικίνδυνα κοντά σε κατοικίες, αγγίζοντας ακόμη και αυλές σπιτιών. Η κατάσταση γρήγορα έγινε οριακή, με τις περιουσίες των κατοίκων να σώζονται την τελευταία στιγμή.

Ευτυχώς στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με δύο οχήματα και το απαραίτητο προσωπικό, δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Σημαντική ήταν και η συμβολή των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι με κάθε διαθέσιμο μέσο επιχείρησαν να περιορίσουν τη φωτιά μέχρι την άφιξη των πυροσβεστών. Μάλιστα χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν επεκταθεί περαιτέρω και προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

Ταυτόχρονα στο σημείο βρέθηκε και ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Παράλληλα παρόν ήταν και περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, για τη διασφάλιση της τάξης και τη διευκόλυνση του έργου των αρχών.

Όπως είναι φυσικό την ίδια στιγμή, έντονες είναι οι αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι στην περιοχή υπάρχουν πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, τα οποία παραμένουν σε αυτή την κατάσταση εδώ και χρόνια. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι η συσσώρευση ξερής βλάστησης και απορριμμάτων δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Πλέον κάτοικοι απευθύνουν έκκληση προς τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε καθαρισμούς και ελέγχους, τονίζοντας ότι το σημερινό περιστατικό θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη. Άλλωστε το καλοκαίρι να πλησιάζει, ζητούν την ενίσχυση των προληπτικών μέτρων, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια επικίνδυνα γεγονότα στο μέλλον, τα οποία κανείς δεν θέλει καν να σκέφτεται.

