Πάτρα: Υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να σώσει το γιο του από επεισόδια

Πατέρας έπαθε έμφραγμα προσπαθώντας να προστατεύσει το ανήλικο παιδί του, κατά τη διάρκεια των επεισοδιών στον αγώνα της Πάτρας 2005 και της ΑΕ Αιγίου.

Πάτρα: Υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να σώσει το γιο του από επεισόδια
27 Οκτ. 2025 8:39
Pelop News

Παρ’ ολίγον τραγωδιά στην Πάτρα την Κυριακή 26/10/2025, όταν φίλαθλος σύμφωνα με πληροφορίες υπέστηκε έφραγμα στην προσπάθεια του να προστατεύσει το παιδί του, κατά  τη διάρκεια των επεισοδίων στον αγώνα της Πάτρας 2005 και της ΑΕ Αιγίου.

Πάτρα: Επεισόδια στο Δημοτικό Γήπεδο Σαραβαλίου – Παρέμβαση του Προέδρου της Κοινότητας Σπύρου Κασπίρη

Σύμφωνα με πληροφορίες τα επεισόδια ξέσπασαν όταν ο φίλαθλος πατέρας ήταν με το ανήλικο παιδί του στο κυλικείο του γηπέδου της Πάτρας 2005.

Τότε άρπαξε τον γιο του στην αγκαλιά του και ξεκίνησε να τρέχει ώστε να τον σώσει από τους μανιασμένους οπαδούς.

Αφού τον μετέφερε με ασφάλεια στο αυτοκίνητό του και λόγω της έντασης, ξεκίνησε να νιώθει έντονη δυσφορία. Από το στρες του να μπορέσει να σώσει τον γιο του, έπαθε έμφραγμα.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πάτρας «Ο Αγιος Ανδρές» στην Πάτρα όπου οι γιατροί του έβαλαν στέντ και όπως όλα δείχνουν ξέφυγε τον άμεσο κίνδυνο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:40 Το ντέρμπι που έγινε πεδίο μάχης: Πέντε συλλήψεις για τη βία στο Σαραβάλι
11:35 Από το TikTok στην Πάτρα: Το “ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ” φέρνει κουίζ, χιούμορ και γνώση στο Act
11:30 Το ΕΚΑΜΕ Αιγίου στο 4ο Φεστιβάλ Κοινωνικών Φορέων ΦΩΤΟ
11:25 Το Τόκιο στρώνει «κόκκινο χαλί» για Τραμπ: Pick-ups, χρυσά δώρα και μια νέα πρωθυπουργός σε αποστολή γοητείας
11:18 Κρήτη σε αναβρασμό: Δολοφονία 52χρονου στη γιορτή κάστανου – Φόβοι για βεντέτα στο Έλος Κισσάμου
11:13 Θεσσαλονίκη: Παρέσυρε 27χρονη και την εγκατέλειψε – Ο 19χρονος οδηγούσε μεθυσμένος
11:08 Το «Όχι» που έγινε σύμβολο ελευθερίας: Μήνυμα του Δημάρχου Αιγιαλείας Π. Ανδριόπουλου για την 28η Οκτωβρίου
11:00 Πάτρα – Αλκοόλ σε ανηλίκους: Οι έλεγχοι οδήγησαν σε δύο συλλήψεις
10:56 Αχινός: Η οδύσσεια της λύτρωσης στους δρόμους του Λονδίνου
10:53 Το «ΟΧΙ» της δικής μας εποχής
10:50 Φωτιά στο υπόγειο του Πύργου Αθηνών – Εκκενώθηκαν γραφεία ΒΙΝΤΕΟ
10:48 Πάτρα: Από τις 30/10 το BRIDGES Jazz Festival
10:45 Ο Αλέξανδρος Ρήγας θυμήθηκε τον Νίκο Σεργιανόπουλο: «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος»
10:41 Δένδιας: Η Ελλάδα θα πρέπει να διαθέτει επαρκή δύναμη αποτροπής
10:37 Τραμπ για Πούτιν: Ανάρμοστη η ανακοίνωσή του για τη δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ
10:35 Τα «έσπασε» άνδρας σε κατάσταση αμόκ τα Λαδάδικα
10:30 Αρης Μουγκοπέτρος: Επιτυχής μία ακόμα επέμβαση στο χέρι του ΒΙΝΤΕΟ
10:26 Ανακοινώνει τους 30 πρώτους συνεργάτες του ο Τσίπρας
10:23 e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Μετά την 28η Οκτωβρίου έρχονται πληρωμές συντάξεων και επιδομάτων
10:21 Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ