Πάτρα: Υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να σώσει το γιο του από επεισόδια

Παρ’ ολίγον τραγωδιά στην Πάτρα την Κυριακή 26/10/2025, όταν φίλαθλος σύμφωνα με πληροφορίες υπέστηκε έφραγμα στην προσπάθεια του να προστατεύσει το παιδί του, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στον αγώνα της Πάτρας 2005 και της ΑΕ Αιγίου.

Πάτρα: Επεισόδια στο Δημοτικό Γήπεδο Σαραβαλίου – Παρέμβαση του Προέδρου της Κοινότητας Σπύρου Κασπίρη

Σύμφωνα με πληροφορίες τα επεισόδια ξέσπασαν όταν ο φίλαθλος πατέρας ήταν με το ανήλικο παιδί του στο κυλικείο του γηπέδου της Πάτρας 2005.

Τότε άρπαξε τον γιο του στην αγκαλιά του και ξεκίνησε να τρέχει ώστε να τον σώσει από τους μανιασμένους οπαδούς.

Αφού τον μετέφερε με ασφάλεια στο αυτοκίνητό του και λόγω της έντασης, ξεκίνησε να νιώθει έντονη δυσφορία. Από το στρες του να μπορέσει να σώσει τον γιο του, έπαθε έμφραγμα.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πάτρας «Ο Αγιος Ανδρές» στην Πάτρα όπου οι γιατροί του έβαλαν στέντ και όπως όλα δείχνουν ξέφυγε τον άμεσο κίνδυνο.

