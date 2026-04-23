Πάτρα: Υποπτο δέμα σήμανε συναγερμό στο λιμάνι – Άσκηση «Τροία 2026» της 6ης ΕΜΑΚ

Στο επίκεντρο της επιχείρησης βρέθηκε ο επιβατικός σταθμός «Παναγιώτης Κανελλόπουλος», ο οποίος μετατράπηκε σε πεδίο δράσης για την αντιμετώπιση ύποπτου δέματος με πιθανό χημικό, βιολογικό ή ραδιενεργό φορτίο.

23 Απρ. 2026 15:00
Pelop News

Συναγερμός σήμανε χτες το πρωί στο λιμάνι της Πάτρας, όχι όμως για κάποιο απρόοπτο συμβάν, αλλά για την προγραμματισμένη άσκηση μεγάλης κλίμακας με την κωδική ονομασία «ΤΡΟΙΑ 2026». Στο επίκεντρο της επιχείρησης βρέθηκε ο επιβατικός σταθμός «Παναγιώτης Κανελλόπουλος», ο οποίος μετατράπηκε σε πεδίο δράσης για την αντιμετώπιση ύποπτου δέματος με πιθανό χημικό, βιολογικό ή ραδιενεργό φορτίο.

Η άσκηση, που ξεκίνησε με τον εντοπισμό ενός «ύποπτου» αντικειμένου εντός του σταθμού, κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές, με το λιμενικό και τον ΟΛΠΑ να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο αποκλεισμού της περιοχής. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήραν οι ειδικές δυνάμεις της 6ης ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο της διαχείρισης και απολύμανσης.

Ο διοικητής του Πυροσβεστικού Σώματος Δυτικής Ελλάδας, Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των φορέων, δηλώνοντας: «Στο πλαίσιο των ασκήσεων που διεξάγει η ΕΜΑΚ σε συνεργασία με το Λιμενικό και τον ΟΛΠΑ, ολοκληρώθηκε με επιτυχία μια άσκηση Χημικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής και Πυρηνικής (ΧΒΡΠ) απειλής. Βασικός μας σκοπός είναι η ενίσχυση της ετοιμότητας και η βελτίωση της συνεργασίας με όλους τους φορείς, ώστε να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των πολιτών σε κάθε είδους συμβάν».

Από την πλευρά του, ο διοικητής της 6ης ΕΜΑΚ, Κωνσταντίνος Τσιμπούκης, εστίασε στην ανάγκη εκπαίδευσης «επί του πεδίου». Οπως εξήγησε, η επιχείρηση περιλάμβανε τον έλεγχο από πυροτεχνουργό του Λιμενικού για τυχόν εκρηκτική ύλη, προτού οι άνδρες της ΕΜΑΚ προχωρήσουν στην περισυλλογή του δέματος. «Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τυχόν κενά ή αδυναμίες, ώστε σε ένα πραγματικό συμβάν να μειώσουμε τα λάθη και τους χρόνους επέμβασης», τόνισε ο κ. Τσιμπούκης, σημειώνοντας ότι η τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας είναι το «κλειδί» για την επιτυχία τέτοιων σύνθετων επιχειρήσεων.

Η άσκηση «ΤΡΟΙΑ 2026» ολοκληρώθηκε με τη διαδικασία απολύμανσης του χώρου και του προσωπικού, αφήνοντας πίσω της πολύτιμα συμπεράσματα για τη θωράκιση των υποδομών της Πάτρας απέναντι στις σύγχρονες ασύμμετρες απειλές. Η επιτυχής έκβασή της επιβεβαίωσε τον βαθμό ετοιμότητας των σωμάτων ασφαλείας της περιοχής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ