Πάτρα: Ζητείται χρηματοδότηση για τον Βιολογικό Πανεπιστημίου-ΠΝΓΠ – Γιατί κωφεύουν οι αρμόδιοι;

Ενα έργο το οποίο αφορά στο περιβάλλον, στην ποιότητα ζωής, στην απρόσκοπτη λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών αναμένει ανταπόκριση στο αίτημα χρηματοδότησης που έχει καταθέσει η διοίκηση του ακαδημαϊκού μας ιδρύματος.

Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό του βιολογικού καθαρισμού του πανεπιστημίου, ο οποίος όμως καλύπτει και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ορίζει η ΕΕ.

«Ο βιολογικός καθαρισμός του εκπαιδευτικού ιδρύματός μας θα πρέπει από το δευτεροβάθμιο επίπεδο που λειτουργεί σήμερα να αναβαθμιστεί στο τριτοβάθμιο όπως προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός. Με εντολή του πρύτανη κ. Μπούρα διατέθηκαν πόροι από το ταμείο του πανεπιστημίου μας και εκπονήθηκε η μελέτη η οποία έχει ολοκληρωθεί και έχει φτάσει μέχρι τα τεύχη δημοπράτησης» δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο αντιπρύτανης Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Για να περάσει όμως στη φάση της υλοποίησης απαιτείται να βρεθεί χρηματοδότης. Σύμφωνα με τη μελέτη, το ποσό που απαιτείται ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ποιος όμως θα το χρηματοδοτήσει;

Το ερώτημα αυτό δεν έχει απαντηθεί μέχρι σήμερα καθώς κανένας από τους παραλήπτες του σχετικού αιτήματος του πανεπιστημίου δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής. «Ως πανεπιστήμιο έχουμε ζητήσει τη χρηματοδότηση από τα δύο υπουργεία Παιδείας και Υγείας καθώς το συγκεκριμένο έργο αφορά και τα δύο. Κι έχουμε στείλει αίτημα και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στον Δήμο Πατρέων. Το αίτημα έχει σταλεί προς όλους αρχές Οκτωβρίου αλλά δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση».

Οπως τονίζει ο κ. Παναγιωτόπουλος, το έργο αποτελεί επείγουσα ανάγκη καθώς πέραν των άλλων επείγει και η συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό. «Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το θέμα αυτό αφορά 35.000 φοιτητές, 1.800 μέλη ΔΕΠ, άλλα τόσα μέλη του διοικητικού, χιλιάδες εργαζομένους και ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και ευρύτερα την τοπική κοινωνία, τη δημόσια υγεία και φυσικά το περιβάλλον. Εχει άμεση αναφορά στην κοινωνία. Μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς τι θα συμβεί με τα λύματα του νοσοκομείου εάν σταματήσει ο βιολογικός καθαρισμός στον οποίο διοχετεύονται σήμερα» και καταλήγει: «Επομένως πρόκειται για ένα μείζον έργο το οποίο οφείλουν οι αρμόδιοι να εξετάσουν άμεσα και να αποφασίσουν την πηγή χρηματοδότησης. Ως πανεπιστήμιο κάναμε αυτό που μας αναλογούσε, αλλά όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς αδυνατούμε να το χρηματοδοτήσουμε».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



