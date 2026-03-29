Patras Half Marathon 2026: Δείτε ζωντανά τη μεγάλη γιορτή – Πρώτος ο Μαξίμ Ραϊλεάνου με νέο ρεκόρ αγώνα

Η εκκίνηση του κεντρικού αγώνα των 21 χιλιομέτρων δόθηκε στις 08:30, με τους αθλητές να διασχίζουν μια διαδρομή που συνδυάζει το αστικό τοπίο με το παραλιακό μέτωπο της πόλης

Patras Half Marathon 2026: Δείτε ζωντανά τη μεγάλη γιορτή - Πρώτος ο Μαξίμ Ραϊλεάνου με νέο ρεκόρ αγώνα
29 Μαρ. 2026 9:02
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα ο 4ος Patras Half Marathon, με την πόλη της Πάτρας να ζει στους ρυθμούς ενός από τα σημαντικότερα δρομικά γεγονότα της χώρας. Χιλιάδες δρομείς έχουν κατακλύσει τους δρόμους, συμμετέχοντας σε μια διοργάνωση που μεταδίδεται ζωντανά και επιβεβαιώνει τον διαρκώς αυξανόμενο δυναμισμό της.

Νικητής στον αγώνα των 21 χιλιομέτρων αναδείχθηκε ο Μολδαβός Μαξίμ Ραϊλεάνου με χρόνο 1.05.10, που αποτελεί νέο ρεκόρ αγώνα!

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα εδώ

Η εκκίνηση του κεντρικού αγώνα των 21 χιλιομέτρων δόθηκε στις 08:30, με τους αθλητές να διασχίζουν μια διαδρομή που συνδυάζει το αστικό τοπίο με το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ακολουθούν οι αγώνες των 10 χιλιομέτρων στις 10:45 και των 5 χιλιομέτρων στις 12:05, ενώ το πρόγραμμα κορυφώνεται με τον παιδικό αγώνα Affidea 1 χιλιομέτρου για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών στις 13:15 και τον αγώνα 200 μέτρων για ΑμεΑ στις 14:05. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει και ο εταιρικός αγώνας 5 χιλιομέτρων, που ενισχύει τον συμμετοχικό και κοινωνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Οι αγώνες έχουν την έγκριση του ΣΕΓΑΣ και είναι ενταγμένοι στο παγκόσμιο καλεντάρι της World Athletics, γεγονός που προσδίδει διεθνές κύρος, καθώς οι επιδόσεις των αθλητών προσμετρώνται στην παγκόσμια κατάταξη. Παράλληλα, οι διαδρομές είναι πιστοποιημένες από την AIMS, διασφαλίζοντας την ακρίβεια των αποστάσεων.

Η φετινή διοργάνωση καταγράφει εντυπωσιακή συμμετοχή, που ξεπερνά τις 6.000 εγγραφές, με δρομείς από την Πάτρα, την Αχαΐα, αλλά και από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των συμμετοχών κατά περίπου 75% σε σχέση με πέρυσι, στοιχείο που αποτυπώνει τη δυναμική ανάπτυξη του θεσμού και την εμπιστοσύνη της δρομικής κοινότητας στα υψηλά οργανωτικά πρότυπα.

Τη διοργάνωση συνυπογράφουν ο δημοσιογραφικός οργανισμός «Πελοπόννησος», ο Πέλοπας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία διαδραματίζει η θερμή υποστήριξη των πολιτών. Οι δρόμοι της πόλης έχουν γεμίσει με κόσμο, που ενθαρρύνει τους δρομείς και δημιουργεί μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Παράλληλα με το αγωνιστικό σκέλος, έντονη είναι και η παρουσία των παράλληλων δράσεων, που ενισχύουν τον εορταστικό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Το μεγάλο pasta party στην πλατεία Γεωργίου αποτέλεσε σημείο συνάντησης για τους συμμετέχοντες, ενώ η ενημερωτική ημερίδα που προηγήθηκε ανέδειξε και τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.

Ξεχωριστή σημασία έχει και η συμμετοχή της μαθητικής κοινότητας, καθώς στο πλαίσιο του αγώνα των 5 χιλιομέτρων διεξάγεται μαθητικός αγώνας με τη συμμετοχή Γυμνασίων και Λυκείων, ενισχύοντας το πνεύμα της συνεργασίας και της ευγενούς άμιλλας.

Ο Patras Half Marathon επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά ότι αποτελεί κάτι περισσότερο από έναν αγώνα δρόμου. Είναι μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού, εξωστρέφειας και κοινωνικής συμμετοχής, που ενώνει ανθρώπους κάθε ηλικίας και μετατρέπει την Πάτρα σε επίκεντρο του δρομικού κινήματος. Με τον αγώνα σε πλήρη εξέλιξη και το ενδιαφέρον να κορυφώνεται, η πόλη συνεχίζει να «τρέχει» μπροστά, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα συμμετοχής και ενέργειας.

