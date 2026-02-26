Patras IQ 2026: Η Πάτρα στο επίκεντρο της καινοτομίας – Έρευνα, τεχνολογία και επιχειρηματικότητα σε ένα τριήμερο δράσεων

Ανοίγει τις πύλες της η 9η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ, φέρνοντας κοντά επιστήμονες, επιχειρήσεις και κοινό. Η διοργάνωση φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών από 27 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου με ελεύθερη είσοδο.

26 Φεβ. 2026 14:09
Η 9η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ – Patras Innovation Quest 2026 πραγματοποιείται από τις 27 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό. Πρόκειται για έναν καθιερωμένο θεσμό που αναδεικνύει τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Το συνεδριακό πρόγραμμα φιλοξενεί ομιλητές από τον χώρο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της παραγωγής, παρουσιάζοντας νέες ερευνητικές κατευθύνσεις, καινοτόμες εφαρμογές και προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών και επαγγελματικών κλάδων.

Η διοργάνωση αποτελεί ευκαιρία για ενημέρωση γύρω από τις σύγχρονες εξελίξεις, ενίσχυση της δικτύωσης και ανάδειξη ερευνητικών πρωτοβουλιών, ενώ τα εκθεσιακά περίπτερα επιτρέπουν άμεση επαφή με έργα, τεχνολογικές εφαρμογές και δράσεις που υλοποιούνται από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις.

Στόχος της Patras IQ είναι να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης γνώσης και παραγωγής, ενισχύοντας το οικοσύστημα καινοτομίας και δημιουργώντας γόνιμο έδαφος για νέες συνεργασίες και πρωτοβουλίες που αφορούν το μέλλον της έρευνας και της ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα μπορείτε να το εντοπίσετε στο σύνδεσμο: https://patrasiq.gr/programma-patrasiq-2026/

 

