Patras IQ 2026: Το Επιμελητήριο Αχαΐας ανέδειξε την καινοτομία μέσα από το “Achaia Business & Innovation Showcase 2026”

Η τοπική επιχειρηματικότητα και η καινοτομία βρέθηκαν στο προσκήνιο της Patras IQ 2026, μέσα από τη θεματική συνεδρία του Επιμελητηρίου Αχαΐας που ανέδειξε επιτυχημένα παραδείγματα και ευρωπαϊκά εργαλεία ανάπτυξης για την περιοχή.

02 Μαρ. 2026 11:39
Pelop News

Η δυναμική της τοπικής επιχειρηματικότητας και ο ρόλος της καινοτομίας στην αναπτυξιακή πορεία της Αχαΐας βρέθηκαν στο επίκεντρο της θεματικής συνεδρίας «Achaia Business & Innovation Showcase 2026 – Παρουσιάζοντας Βέλτιστες Πρακτικές & Επιτυχημένα Παραδείγματα», που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχιία το Επιμελητήριο Αχαΐας στο πλαίσιο της έκθεσης Patras IQ 2026.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 και επικεντρώθηκε στο πώς η καινοτομία, η πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορούν να αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Αντώνης Κουνάβης και ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Τάκης Βασιλείου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διασύνδεσης επιχειρηματικότητας, έρευνας και ευρωπαϊκών εργαλείων χρηματοδότησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ενότητα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα & Επιχειρηματική Καινοτομία», όπου η οικονομολόγος και στέλεχος της ΑΧΕΠΑΝ κα Βάσια Κούγια παρουσίασε τα προγράμματα Markato, Helix-Smart και Progress, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες που προσφέρουν στις τοπικές επιχειρήσεις για ανάπτυξη, εξωστρέφεια και τεχνολογική αναβάθμιση.

Ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων καινοτόμων Αχαικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων οι

  • ADAMANT (διαστημικές & αμυντικές εφαρμογές)
  • Brite Solar (αγροφωτοβολταϊκή τεχνολογία)
  • Coffeeco Upcycle (κυκλική αξιοποίηση υπολειμμάτων καφέ)
  • SAMMY (ψηφιακές λύσεις για μαρίνες & λιμένες)
  • Liofyllo (οικολογικά υλικά από φύλλα ελιάς)
  • Vongrid (VR/AR/XR διαδραστικές τεχνολογίες)

οι οποίοι μοιράστηκαν εμπειρίες και καλές πρακτικές από τη δραστηριότητά τους σε τομείς αιχμής.

Τον συντονισμό της ημερίδας είχε ο Δρ Δημήτρης Καραγιάννης, Διευθυντής της Αναπτυξιακής της ΑΧΕΠΑΝ, η οποία ανέλαβε και την οργανωτική υποστήριξη της δράσης για λογαριασμό του Επιμελητηρίου. Παράλληλα, λειτούργησε κοινό περίπτερο Επιμελητηρίου και ΑΧΕΠΑΝ στον εκθεσιακό χώρο, ενισχύοντας την παρουσία και τη διασύνδεση με το επιχειρηματικό κοινό.

