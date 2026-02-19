Πατρινό Καρναβάλι 2026: Αυτή είναι η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων – Πύλες εισόδου και ώρες

Τη σειρά εισόδου των πληρωμάτων στις παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, καθορίζοντας τις πύλες εισόδου, τις ώρες συγκέντρωσης και τη διάταξη των συμμετεχόντων για το Σαββατοκύριακο των κορυφαίων εκδηλώσεων.

Η νυχτερινή παρέλαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου με ώρα έναρξης στις 18:00, ενώ η μεγάλη παρέλαση θα ακολουθήσει την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 14:00. Τα πληρώματα θα εισέλθουν στον χώρο της παρέλασης από συγκεκριμένες πύλες, σε προκαθορισμένες ώρες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Συνολικά έχουν οριστεί έξι πύλες εισόδου (Α έως ΣΤ), με βασικά σημεία πρόσβασης τις οδούς Παπαφλέσσα, Γεωργίου Ολυμπίου, Σμύρνης, Κυρ. Αρχιεπισκόπου, Σκαγιοπουλείου και Μαξίμου. Τα πληρώματα καλούνται να τηρήσουν αυστηρά τις οδηγίες πρόσβασης, καθώς δεν επιτρέπεται η είσοδος από άλλες οδούς πέραν των προβλεπόμενων.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα πληρώματα που διαθέτουν άρματα, τα οποία θα εισέλθουν στην παρέλαση μέσω της οδού Βενιζέλου, στην ώρα που έχει καθοριστεί για το καθένα, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και προβλήματα στην εξέλιξη της πομπής.

Οι αναλυτικοί αριθμοί των πληρωμάτων ανά πύλη και σειρά εισόδου έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί από τη διοργάνωση, ώστε οι συμμετέχοντες να προετοιμαστούν έγκαιρα για τις κορυφαίες καρναβαλικές παρελάσεις της πόλης.

