Πατρινό Καρναβάλι 2026: Εντυπωσίασε το «Boo... tique Hotel» από το Πλήρωμα 94 ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Ένα μοναδικό υπερθέαμα προσέφερε φέτος το Πλήρωμα 94, γνωστό για την αισθητική του και τον τρόπο που μετατρέπει το Καρναβάλι σε τέχνη.

Με το φετινό θέμα «Boo… tique Hotel» προσέφερε στον κόσμο ένα θέαμα που εντυπωσίασε τον κόσμο τόσο με την στολή όσο και με τον τρόπο που εμφανίστηκε στις παρελάσεις, παρουσιάζοντας μια μοναδική χορογραφία και παρελαύνοντας συντονισμένα, όπως έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια

Παραδοσιακή φωτογράφηση

Χαρακτηριστικό της αισθητικής του πληρώματος και η καθιερωμένη ομαδική φωτογράφηση σε τοπόσημα ή εμβληματικά κτήρια της πόλης, ανάλογα με το θέμα που παρουσιάζουν κάθε χρονιά.

Το θέμα “Boo… tique Hotel” βρήκε το ιδανικό σκηνικό φέτος στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο του Λαδόπουλου.

Δείτε ΦΩΤΟ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



