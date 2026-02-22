Πατρινό Καρναβάλι 2026: Εντυπωσίασε το «Boo… tique Hotel» από το Πλήρωμα 94 ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Εντυπωσιακή φωτογράφηση στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου, λίγο πριν την Μεγάλη παρέλαση

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Εντυπωσίασε το «Boo... tique Hotel» από το Πλήρωμα 94 ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ
22 Φεβ. 2026 21:43
Pelop News

Ένα μοναδικό υπερθέαμα προσέφερε φέτος το Πλήρωμα 94, γνωστό για την αισθητική του και τον τρόπο που μετατρέπει το Καρναβάλι σε τέχνη.

Με το φετινό θέμα «Boo… tique Hotel» προσέφερε στον κόσμο ένα θέαμα που εντυπωσίασε τον κόσμο τόσο με την στολή όσο και με τον τρόπο που εμφανίστηκε στις παρελάσεις, παρουσιάζοντας μια μοναδική χορογραφία και παρελαύνοντας συντονισμένα, όπως έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια

Παραδοσιακή φωτογράφηση 

Χαρακτηριστικό της αισθητικής του πληρώματος και η καθιερωμένη ομαδική φωτογράφηση σε τοπόσημα ή εμβληματικά κτήρια της πόλης, ανάλογα με το θέμα που παρουσιάζουν κάθε χρονιά.

Το θέμα “Boo… tique Hotel” βρήκε το ιδανικό σκηνικό φέτος στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο του Λαδόπουλου.

Δείτε ΦΩΤΟ:

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Εντυπωσίασε το «Boo... tique Hotel» από το Πλήρωμα 94 ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Εντυπωσίασε το «Boo... tique Hotel» από το Πλήρωμα 94 ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ Πατρινό Καρναβάλι 2026: Εντυπωσίασε το «Boo... tique Hotel» από το Πλήρωμα 94 ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:29 «Άρχισαν τα όργανα» από την Κοινο_Τοπία την Τσικνοπέμπτη ΦΩΤΟ
22:28 Μάκης Λυκούδης για ΝΕΠ: «Θα παλέψουμε με τα νέα παιδιά»
22:16 Καθαρά Δευτέρα 2026: Ασφαλές πέταγμα χαρταετού, συστάσεις του ΑΔΜΗΕ
22:12 Ο ΟΠΑΘΑ έχασε από Αρη στη Θεσσαλονίκη
22:00 Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Οδηγός υποβολής αίτησης, τα SOS και οι παγίδες
21:53 Νέα Υόρκη: «Παραλύει» από σφοδρή χιονοθύελλα
21:49 Ο Νηρέας ήττα από τον Ποσειδώνα Καλαμάτας
21:43 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Εντυπωσίασε το «Boo… tique Hotel» από το Πλήρωμα 94 ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ
21:33 Το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η ήττα στην τελευταία επίθεση από την ΕΣΚΑ
21:30 Πότε πέφτει το Πατρινό Καρναβάλι του 2027;
21:21 Λαμία: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη στο Βελούχι
21:12 Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παντρεύτηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο
21:00 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Δείτε την Τελετή Λήξης, την καύση του Βασιλιά και το μεγάλο πάρτι στην Αγίου Νικολάου ΒΙΝΤΕΟ
20:59 Τα εύσημα στην ΕΟΚ και… λέτε να μπλόφαρε τόσο καιρό ο Παναθηναϊκός;
20:56 Πάτρα: Επιχείρηση καθαρισμού της πόλης μετά τη Μεγάλη Παρέλαση ΦΩΤΟ
20:48 Άννα Μαρία Ρογδάκη και Αλέξ Σταυρίδης στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
20:39 Ισχυρός σεισμός στη Μαλαισία
20:31 Νάουσα: «Πλημμύρισε» από κόσμο για το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες»
20:19 «Πολίτης» Παύλος Ντε Γκρες: Στην κάλπη για πρώτη φορά από το 1832…
20:17 Αίγιο: Τι οδήγησε τον 47 χρονο στην επίθεση με όπλο εναντίων των 4 ανήλικων παιδιών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ