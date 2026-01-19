Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιγάντια καρναβαλική σύνθεση στην πλατεία Γεωργίου ΦΩΤΟ

Δεσπόζει στην πλατεία Γεωργίου η γιγάντια καρναβαλική σύνθεση
της Καρναβαλικής Ακαδημίας και της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας.

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιγάντια καρναβαλική σύνθεση στην πλατεία Γεωργίου ΦΩΤΟ
19 Ιαν. 2026 9:56
Pelop News

Το αποτέλεσμα του διήμερου ανοικτού καρναβαλικού εργαστηρίου Carni-LAB που συνδιοργάνωσαν η Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών και η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, από το βράδυ της Παρασκευής 16/01/2026 δεσπόζει στην πλατεία Γεωργίου Α΄ και θα προκαλεί την προσοχή και τα βλέμματα Πατρινών και επισκεπτών καθ΄ όλη τη διάρκεια της καρναβαλικής περιόδου, μέχρι και την Κυριακή 22/02/2026.

Η γιγάντια κατασκευή-σύνθεση με τις δυο φιγούρες που ενώνονται, έρχονται κοντά χέρι-χέρι και χορεύουν, δημιουργήθηκε με εντατικούς ρυθμούς μέσα σε δυο μέρες μέσα από τη δημιουργική σύμπλευση για πρώτη φορά μελών της Ακαδημίας Πατρών και των καλλιτεχνών-κατασκευαστών του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων που συνεργάστηκαν αρμονικά συνεισφέροντας με κέφι, καλλιτεχνική άποψη, καρναβαλική ματιά και τεχνογνωσία. Καρπός της δουλειάς τους «αυτό που έμεινε» και εντυπωσιάζει στην πλατεία του Καρναβαλιού μας.

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιγάντια καρναβαλική σύνθεση στην πλατεία Γεωργίου ΦΩΤΟ

Η δημιουργική διαδικασία της κατασκευής της καρναβαλικής σύνθεσης έγινε από την αρχή, από τη γέννησή της ενώπιον των περαστικών παρουσιάζοντας όλα τα στάδια κατασκευής που χρειάζονται για να θαυμάζουμε εμείς τα καρναβαλικά στοιχεία, τους μπάστακες και όλες τις φιγούρες που υπάρχουν στα άρματα και κάνουν διάσημο το Καρναβάλι μας.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:42 Πάτρα: Το Κληροδότημα Κόλλα παραχωρείται για 40 χρόνια στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας – Μόνιμη στέγη και ανάσα στο ιστορικό κέντρο
12:29 Ισπανία: Εναέρια πλάνα σοκ με drone από το σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανδαλουσία
12:23 Ο ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» σε Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας και Βυζαντινό Δρόμο
12:20 Ρόδος: 21χρονη κατήγγειλε τον 41χρονο θείο της για σεξουαλική κακοποίηση
12:13 Ιαπωνία: Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου μετά τη διάλυση της Βουλής
12:09 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Συλλυπητήρια στην Κ. Πολυχρονοπούλου για τον θάνατο του πατέρας της
12:06 Άνοιξε η πλατφόρμα Ε9 για το 2027 – Προθεσμία έως 31 Ιανουαρίου για τις μεταβολές του 2026
12:00 Καρυστιανού για νέο πολιτικό κίνημα: «Χωρίς ταμπέλες, χωρίς επαγγελματίες πολιτικούς»
11:57 Στο Πειθαρχικό ο δήμαρχος Κασσάνδρας για την αδειοδότηση του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι
11:54 Εξιτήριο εντός της ημέρας για τους 8 ορειβάτες μετά την περιπέτεια στον Ταΰγετο
11:46 Θλίψη στον τεχνικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο πολιτικός μηχανικός Μαρίνος Σκανδάμης
11:44 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πέρασαν «τρένο» από την Σπάρτη και μένουν αήττητες!
11:43 Ο ΣΕΓΑΣ έδωσε δυναμικό «παρών» στο Αίγιο για τον 14ο Ημιμαραθώνιο
11:43 Αίγυπτος: Σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση σε ορφανοτροφείο – Εμπλέκονται επιχειρηματίας και διευθυντής
11:37 Το τρένο στην πόρτα της Πάτρας – Κυρανάκης: Στα τέλη του 2026 θα φτάνει μέχρι τον Ψαθόπυργο – Προσωρινά σε ρόλο τερμαντικού σταθμού ο οικισμός
11:34 ΙΧ έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά
11:28 ΠΑΣΟΚ: Να διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα αντικρουόμενα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
11:26 Ρεζά Παχλαβί: Δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στο Ιράν και να ηγηθεί της χώρας
11:25 Πλεύρης: «Fake news» τα σενάρια για μαζική νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών
11:22 Εσωτερικές αιχμές και δημόσια επιστολή στον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών από την Εμπορική Ανανέωση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ