Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η βραδιά των βραβείων στο Royal Theater Patras

Η φετινή διαδρομή του Πατρινό Καρναβάλι 2026 φτάνει στο τέλος της με τη βραδιά απονομής των βραβείων, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, στις 7 το απόγευμα, στο Royal Theater Patras.

Στην εκδήλωση θα απονεμηθούν τα βραβεία της Παρέλασης, τιμώντας τη δημιουργικότητα, τη σάτιρα και τη δυναμική παρουσία των πληρωμάτων στους δρόμους της Πάτρας, καθώς και τα βραβεία του 61ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού, ενός θεσμού που κινητοποίησε για ακόμη μία χρονιά εκατοντάδες καρναβαλιστές.

Τη βραδιά θα πλαισιώσουν μουσικά οι DJs της Παρέλασης, κρατώντας τον ρυθμό ζωντανό μέχρι το τελευταίο λεπτό μιας διοργάνωσης που σφράγισε για ακόμη μία χρονιά την καρναβαλική ταυτότητα της πόλης.

