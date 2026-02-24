Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η βραδιά των βραβείων στο Royal Theater Patras

Με την απονομή των βραβείων της Παρέλασης και του 61ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού ολοκληρώνεται η φετινή διοργάνωση του Πατρινού Καρναβαλιού. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στο Royal Theater Patras.

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η βραδιά των βραβείων στο Royal Theater Patras
24 Φεβ. 2026 12:42
Pelop News

Η φετινή διαδρομή του Πατρινό Καρναβάλι 2026 φτάνει στο τέλος της με τη βραδιά απονομής των βραβείων, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, στις 7 το απόγευμα, στο Royal Theater Patras.

Στην εκδήλωση θα απονεμηθούν τα βραβεία της Παρέλασης, τιμώντας τη δημιουργικότητα, τη σάτιρα και τη δυναμική παρουσία των πληρωμάτων στους δρόμους της Πάτρας, καθώς και τα βραβεία του 61ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού, ενός θεσμού που κινητοποίησε για ακόμη μία χρονιά εκατοντάδες καρναβαλιστές.

Τη βραδιά θα πλαισιώσουν μουσικά οι DJs της Παρέλασης, κρατώντας τον ρυθμό ζωντανό μέχρι το τελευταίο λεπτό μιας διοργάνωσης που σφράγισε για ακόμη μία χρονιά την καρναβαλική ταυτότητα της πόλης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:55 Απήγαγαν και σκότωσαν τον λάθος άνθρωπο: Το θρίλερ με τον 85χρονο που συγκλονίζει την Αυστραλία
14:47 Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 61% των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Τραμπ «έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία»
14:41 Αχαΐα: 107 συλλήψεις στην κορύφωση του Καρναβαλιού – Σαρωτικοί έλεγχοι για ναρκωτικά, όπλα και παραβατικότητα
14:35 Βόλος: Στο μικροσκόπιο επεισόδιο σε παιδικό σταθμό – Στο αυτόφωρο δύο βρεφοκόμοι, μήνυση και από τον πατέρα
14:28 Σε λειτουργία το νέο υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ στον e-ΕΦΚΑ – Νέες ψηφιακές δυνατότητες για εργαζόμενους
14:19 Καλάβρυτα: Δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις το Σαββατοκύριακο για κατοίκους της Αροανίας
14:13 Μαρινάκης για Δένδια: «Μεγεθύνθηκε το θέμα» – Μήνυμα ενότητας και αιχμές για Τέμπη, Υγεία και εξωτερική πολιτική
14:10 Σε κατάσταση συναγερμού ο Δήμος Ήλιδας για τις εκτεταμένες κατολισθήσεις στην Πηνεία
14:05 Ένας χρόνος χωρίς τον Αλέξη Κούγια – Μνημόσυνο στη μνήμη του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
14:01 Έρευνα για το «τέρας του Βελγίου» Μαρκ Ντιτρού: Βρέθηκαν 200 γυμνές φωτογραφίες παιδιών στο κελί του
14:00 Ετοιμο το Αίγιο ν’ αλλάξει πίστα: Η αξιοποίηση του Λιμανιού είναι το μεγάλο δέλεαρ
13:56 Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: «Παράνομη η εντολή εκταφής» – Ένταση στη δίκη για τα βίντεο
13:50 Πάτρα: Απάντηση της Δημοτικής Αρχής για τον Αποκριάτικο Χορό Δημάρχου
13:46 Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
13:36 Στα τέλη Μαρτίου οι ανακοινώσεις για τον κατώτατο μισθό – Το οικονομικό στίγμα της κυβέρνησης για το 2026
13:33 «Νέα Δυτική Ελλάδα»: Ερωτήματα για Φράγμα Πηνειού, αναπλάσεις, αποζημιώσεις και υποδομές στη λογοδοσία της Περιφέρειας
13:29 Ζελένσκι από το καταφύγιο: «Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία στέκεται ακόμη» ΒΙΝΤΕΟ
13:22 Ξεχωριστή νότα από το event του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ
13:17 Γ’ Εθνική: Η ώρα της αλήθειας, κλήρωση και ημερομηνίες play offs-outs
13:16 Φορολογικές δηλώσεις 2025: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Εκπτώσεις φόρου και τι ισχύει για το «φορολογικό διαζύγιο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ