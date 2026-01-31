Πατρινό καρναβάλι 2026: Με σάτιρα, συγκίνηση και χειροκρότημα άνοιξε ο «Μώμος ο Πατρεύς» στο Πάνθεον

Με μεγάλη ανταπόκριση από το πατρινό κοινό και τους φιλοξενούμενους θιάσους από όλη τη χώρα άνοιξε το βράδυ της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου, στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, το 18ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων Μώμος ο Πατρεύς. Η αυλαία σηκώθηκε, όπως κάθε χρόνο, με το καθιερωμένο τιμητικό αφιέρωμα της πρώτης βραδιάς, δίνοντας τον τόνο ενός φεστιβάλ που συνδυάζει σάτιρα, κοινωνικό σχόλιο και θεατρική ποιότητα.

Το φεστιβαλικό διήμερο ξεκίνησε με δύο παραστάσεις από τους τιμώμενους θιάσους της φετινής διοργάνωσης: τον Πολιτιστικό – Θεατρικό Σύλλογο ΘΕΑΤΟ Παραμυθιάς και τη Θεατρική Ομάδα «ΘεατρΙΛΙΟΝ» Ιλίου Αττικής. Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, που ωστόσο συναντήθηκαν στη σκηνή μέσα από τη δύναμη του ερασιτεχνικού θεάτρου και κέρδισαν το παρατεταμένο χειροκρότημα του κοινού, το οποίο παρέμεινε στο Πάνθεον ακόμη και στο μεγάλο ενδιάμεσο διάλειμμα.

Πρώτη παρουσιάστηκε η παράσταση «Lebensraum (Μονόπρακτο πείραμα για την καλοσύνη)», βασισμένη στο έργο του Θανάση Τριαρίδη, από το ΘΕΑΤΟ Παραμυθιάς. Σε σκηνοθεσία Γιάννη Δημάκα και με ερμηνευτές τους Νίκο Θεοδώρου, Μαρία Αναγνωστάκη και τη μικρή Ίριδα Αναγνωστοπούλου, το έργο ξεκίνησε από τη ναζιστική θεωρία του «Ζωτικού Χώρου» και τη μετέφερε με ανατριχιαστική επικαιρότητα στο σήμερα. Οι παρουσιαστές της βραδιάς, μέλη του Ερασιτεχνικού Σχήματος Πάτρας «Ρεφενέ», διάβασαν επιστολή του ίδιου του συγγραφέα, η οποία έδωσε επιπλέον βάθος στη θεματική της παράστασης. Το έργο αφύπνισε, συγκίνησε και έθεσε ευθέως το ερώτημα της ατομικής και συλλογικής ευθύνης, καταργώντας τα όρια ανάμεσα σε σκηνή και πλατεία.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε η Θεατρική Ομάδα «ΘεατρΙΛΙΟΝ» Ιλίου Αττικής με την παράσταση «Ο Φιάκας», βασισμένη στο κλασικό έργο του Δημοσθένη Μισιτζή. Υπό τη σκηνοθεσία του Σταμάτη Μπαντούνα, η κωμωδία ηθών ζωντάνεψε με φαντασία, ρυθμό και ευρηματικότητα. Οι Θανάσης Κουτρουμπής, Λάμπρος Ρουμελιωτάκης, Αγγελική Παπαθανασοπούλου, Μαρία Παπαδοπούλου και Κώστας Γκολφινόπουλος παρουσίασαν μια εκδοχή γεμάτη παρεξηγήσεις, κοινωνική σάτιρα και αυθόρμητο γέλιο, ενσωματώνοντας στοιχεία Καραγκιόζη, ρεμπέτικα τραγούδια και αναφορές στη μιμική τέχνη.

Τις τιμητικές απονομές πραγματοποίησαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και του πολιτισμού, μεταξύ των οποίων η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Αναστασία Τογιοπούλου, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ–Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας, η δημοτική σύμβουλος Αθηνά Καλλιμάνη – Γεωργιτσοπούλου και ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Π. «Ρεφενέ» Χάρης Αναγνωστόπουλος. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στη συμβολή των ομάδων στον πολιτισμό, αλλά και στη σύνδεση του φεστιβάλ με την καρναβαλική ταυτότητα της πόλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΘΕΑΤΟ Παραμυθιάς τιμήθηκε για τα 30 χρόνια δημιουργικής πορείας του και το «ΘεατρΙΛΙΟΝ» για τα 19 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο ερασιτεχνικό θέατρο.

Το φεστιβάλ συνεχίζεται σήμερα, Σάββατο, στις 7 μ.μ. στο Πάνθεον με το Διαγωνιστικό Μέρος και την Απονομή των Βραβείων. Ο «Μώμος ο Πατρεύς», που εντάσσεται στο πρόγραμμα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, αποτελεί παραγωγή της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας και διοργανώνεται από το Ε.Σ.Π. «Ρεφενέ», με τη στήριξη του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και την αιγίδα της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. Κύριος υποστηρικτής είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

