Πατρινό Καρναβάλι 2026: Μέθη και τραυματισμοί, σε περισσότερα από 600 περιστατικά επενέβη ο Ερυθρός Σταυρός

Παρών με 180 εθελοντές ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο καρναβαλικό τριήμερο, στην Πάτρα.

23 Φεβ. 2026 11:36
Pelop News

Σε εκατοντάδες περιστατικά επενέβη ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια του καρναβαλικού τριημέρου

Με περισσότερους από 180 εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες και Ναυαγοσώστες, εθελοντές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΕΣ.,στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών στην πλατεία Γεωργίου, στον Έσπερο, είχε στηθεί ένα υπαίθριο ιατρείο.

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Χαλιώτης υπεύθυνος ναυαγοσωστών και Σαμαρειτών Διασωστών του ΕΕΣ, απαιτήθηκε η συνδρομή τους σε πάρα πολλά περιστατικά μέθης και τραυματισμών.

Συγκεκριμένα την Παρασκευή και το Σάββατο αντιμετώπισαν 223 περιστατικά, ενώ την Κυριακή έφθασαν τα 400 τα άτομα που πέρασαν από το υπαίθριο ιατρείο, και σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε η διακομιδή τους στα νοσοκομεία. Μάλιστα όπως επισήμανε ο κ. Χαλιώτης τη νύχτα της Κυριακής και τα ξημερώματα της Δευτέρας αυξήθηκαν τα περιστατικά ξυλοδαρμών.

