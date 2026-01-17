Πατρινό Καρναβάλι 2026: Παραδόθηκε το Λάβαρο – Η πόλη μπήκε επίσημα σε καρναβαλικούς ρυθμούς

Η Πάτρα είναι από σήμερα και επίσημα, για μία ακόμη χρονιά, η πρωτεύουσα του Καρναβαλιού. Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η παράδοση του Λαβάρου του Πατρινού Καρναβαλιού στον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, στα σκαλιά του Δημαρχείου.

Το Λάβαρο παρέδωσε η Τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού, Μαρία Αγουρίδη, μαζί με παιδιά των ΚΔΑΠμεΑ, μέσα σε ένα σκηνικό γεμάτο αποκριάτικους σκοπούς από τη Δημοτική Μουσική και τους ρυθμούς της μπάντας κρουστών. Το Λάβαρο θα παραμείνει αναρτημένο στο Δημαρχείο έως την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, στις 22 Φεβρουαρίου.

Και το Πατρινό Καρναβάλι… αρχίζει! Απόψε η εντυπωσιακή τελετή έναρξης, παραλαβή λαβάρου, dj πάρτυ και όλα όσα θα δείτε στη μεγάλη γιορτή

Η διαδρομή του Λαβάρου ξεκίνησε από τον Μώλο της Αγίου Νικολάου, όπου έφτασε μέσω θαλάσσης με τη συνοδεία των Αθλητικών Ιστιοπλοϊκών Ομίλων Πάτρας. Στη συνέχεια παραδόθηκε από το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, Δημήτρης Δημησιάνος, στην Τελάλισσα.

Με τη συνοδεία της ομάδας κρουστών Ritmo Loco Street Band από το Εργαστήρι Μουσικής «Ρυθμότοπος» του Άκης Χατζημικέ, μελών της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, καρναβαλικών επιτροπών και εθελοντών, η πομπή κατευθύνθηκε στην οδό Τριών Συμμάχων. Εκεί είχαν συγκεντρωθεί ομάδες παιδιών από τα ΚΔΑΠμεΑ, εθελοντές, καρναβαλιστές, η Δημοτική Μουσική, η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού, η μασκότ του Καρναβαλιού των Μικρών, ο «Τζίτζικας», καθώς και το μουσικό άρμα.

Με το Λάβαρο να κυματίζει στο Δημαρχείο, η Πάτρα δίνει το σύνθημα για εβδομάδες γεμάτες χρώμα, μουσική και καρναβαλική ενέργεια, μπαίνοντας δυναμικά στο κλίμα της μεγαλύτερης γιορτής της.

