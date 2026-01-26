Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πότε πέφτουν φέτος Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα – Οι κρίσιμες ημερομηνίες

26 Ιαν. 2026
Pelop News

Η αντίστροφη μέτρηση για την κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 έχει ήδη ξεκινήσει. Καθώς το Πάσχα φέτος πέφτει νωρίς (12 Απριλίου), όλες οι αγαπημένες καρναβαλικές εκδηλώσεις μεταφέρονται στην “καρδιά” του χειμώνα, αλλάζοντας το πρόγραμμα των εκδρομέων και των καρναβαλιστών.

Με την Τελετή Έναρξης να έχει δώσει το σύνθημα, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις ημερομηνίες-σταθμούς: την Τσικνοπέμπτη και το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Το Ημερολόγιο του Καρναβαλιού

Φέτος, το Τριώδιο ανοίγει επίσημα την 1η Φεβρουαρίου 2026. Η “μεγάλη μέρα” των ψησταριών, η Τσικνοπέμπτη, πέφτει στις 12 Φεβρουαρίου, όπου η Πάτρα αναμένεται να “βουλιάξει” από κόσμο στην Άνω Πόλη και το κέντρο.

Η Μεγάλη Παρέλαση και η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο 21-22 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη της Σαρακοστής.

Επειδή πολλοί εργαζόμενοι και γονείς μπερδεύονται με το τι ισχύει για τα σχολεία και τις άδειες αυτές τις ημέρες, είναι σημαντικό να οργανωθείτε εγκαίρως.

👉 Δείτε αναλυτικά το ημερολόγιο και ποια καταστήματα παραμένουν ανοιχτά στον αναλυτικό Οδηγό του e-howto.gr για τις αργίες του 2026.

