Πατρινό Καρναβάλι 2026: Στην πυρά ο Βασιλιάς Καρνάβαλος, ξέφρενο πάρτι στην Αγίου Νικολάου ΦΩΤΟ

Μέσα σε μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα, χιλιάδες καρναβαλιστές και επισκέπτες αποχαιρέτησαν το Πατρινό Καρναβάλι 2025 στον Μώλο της Αγίου Νικολάου. Η παραδοσιακή καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου σηματοδότησε το τέλος της μεγάλης γιορτής, μεταφέροντας τα διαχρονικά μηνύματα της αναγέννησης και της ελπίδας.

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, μαζί με τον πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, Παύλο Σκούρα, κήρυξαν και επίσημα τη λήξη του φετινού καρναβαλιού, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για την έναρξη της προετοιμασίας του Πατρινού Καρναβαλιού 2027.

Αμέσως μετά την καύση και το φαντασμαγορικό υπερθέαμα πυροτεχνημάτων, τη σκυτάλη πήρε ο Sicario, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή για μια εκρηκτική συναυλία, ξεσηκώνοντας το κοινό και ολοκληρώνοντας με δυναμικό τρόπο το Πατρινό Καρναβάλι 2026.

