Πατρινό Καρναβάλι 2026: Στην πυρά ο Βασιλιάς Καρνάβαλος, ξέφρενο πάρτι στην Αγίου Νικολάου ΦΩΤΟ

Αυλαία για το Πατρινό Καρναβάλι 2026.

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Στην πυρά ο Βασιλιάς Καρνάβαλος, ξέφρενο πάρτι στην Αγίου Νικολάου ΦΩΤΟ
22 Φεβ. 2026 22:48
Pelop News

Μέσα σε μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα, χιλιάδες καρναβαλιστές και επισκέπτες αποχαιρέτησαν το Πατρινό Καρναβάλι 2025 στον Μώλο της Αγίου Νικολάου. Η παραδοσιακή καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου σηματοδότησε το τέλος της μεγάλης γιορτής, μεταφέροντας τα διαχρονικά μηνύματα της αναγέννησης και της ελπίδας.

Δείτε ακόμα: Πατρινό Καρναβάλι 2026: Δείτε την Τελετή Λήξης, την καύση του Βασιλιά και το μεγάλο πάρτι στην Αγίου Νικολάου ΒΙΝΤΕΟ

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Στην πυρά ο Βασιλιάς Καρνάβαλος, ξέφρενο πάρτι στην Αγίου Νικολάου ΦΩΤΟ
Αμέσως μετά την καύση και το φαντασμαγορικό υπερθέαμα πυροτεχνημάτων, τη σκυτάλη πήρε ο Sicario, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή για μια εκρηκτική συναυλία, ξεσηκώνοντας το κοινό και ολοκληρώνοντας με δυναμικό τρόπο το Πατρινό Καρναβάλι 2026.
Πατρινό Καρναβάλι 2026: Στην πυρά ο Βασιλιάς Καρνάβαλος, ξέφρενο πάρτι στην Αγίου Νικολάου ΦΩΤΟ
Δείτε ΦΩΤΟ από την τελετή λήξης:

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:45 Καθαρά Δευτέρα 2026: Πώς αμείβεται η εργασία
23:22 Καθαρά Δευτέρα 2026: Ποιο κρασί ταιριάζει ιδανικά με τα σαρακοστιανά
22:59 Η Ελλάδα πρώτη επιλογή των Αυστριακών για καλοκαιρινές διακοπές 2026
22:48 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Στην πυρά ο Βασιλιάς Καρνάβαλος, ξέφρενο πάρτι στην Αγίου Νικολάου ΦΩΤΟ
22:29 «Άρχισαν τα όργανα» από την Κοινο_Τοπία την Τσικνοπέμπτη ΦΩΤΟ
22:28 Μάκης Λυκούδης για ΝΕΠ: «Θα παλέψουμε με τα νέα παιδιά»
22:16 Καθαρά Δευτέρα 2026: Ασφαλές πέταγμα χαρταετού, συστάσεις του ΑΔΜΗΕ
22:12 Ο ΟΠΑΘΑ έχασε από Αρη στη Θεσσαλονίκη
22:00 Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Οδηγός υποβολής αίτησης, τα SOS και οι παγίδες
21:53 Νέα Υόρκη: «Παραλύει» από σφοδρή χιονοθύελλα
21:49 Ο Νηρέας ήττα από τον Ποσειδώνα Καλαμάτας
21:43 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Εντυπωσίασε το «Boo… tique Hotel» από το Πλήρωμα 94 ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ
21:33 Το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η ήττα στην τελευταία επίθεση από την ΕΣΚΑ
21:30 Πότε πέφτει το Πατρινό Καρναβάλι του 2027;
21:21 Λαμία: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη στο Βελούχι
21:12 Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παντρεύτηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο
21:00 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Δείτε την Τελετή Λήξης, την καύση του Βασιλιά και το μεγάλο πάρτι στην Αγίου Νικολάου ΒΙΝΤΕΟ
20:59 Τα εύσημα στην ΕΟΚ και… λέτε να μπλόφαρε τόσο καιρό ο Παναθηναϊκός;
20:56 Πάτρα: Επιχείρηση καθαρισμού της πόλης μετά τη Μεγάλη Παρέλαση ΦΩΤΟ
20:48 Άννα Μαρία Ρογδάκη και Αλέξ Σταυρίδης στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ