Πατρινό Καρναβάλι 2026: Στην πυρά ο Βασιλιάς Καρνάβαλος, ξέφρενο πάρτι στην Αγίου Νικολάου ΦΩΤΟ
Αυλαία για το Πατρινό Καρναβάλι 2026.
Μέσα σε μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα, χιλιάδες καρναβαλιστές και επισκέπτες αποχαιρέτησαν το Πατρινό Καρναβάλι 2025 στον Μώλο της Αγίου Νικολάου. Η παραδοσιακή καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου σηματοδότησε το τέλος της μεγάλης γιορτής, μεταφέροντας τα διαχρονικά μηνύματα της αναγέννησης και της ελπίδας.
