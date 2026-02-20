Πατρινό Καρναβάλι 2026: Task Force σε πλήρη δράση

Στην τελική ευθεία βρίσκεται, πλέον, η κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού, με την πόλη να μπαίνει σε ρυθμούς γιορτής.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο αριθμός των συμμετοχών στις δυο παρελάσεις παρουσιάζει σταθερή, ίσως και μικρή αυξητική τάση σε σχέση με πέρυσι, όταν συμμετείχαν 165 πληρώματα και πάνω από 55.000 καρναβαλιστές, ενώ ιδιαίτερα έντονο είναι και το ενδιαφέρον από νέες ομάδες κι επισκέπτες από άλλες περιοχές της χώρας, ίσως όχι βέβαια στον βαθμό που παρατηρείτο σε παλιότερες χρονιές.

Παρόλα αυτά, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χιλιάδες θεατές (ο κύριος όγκος των επισκεπτών αναμένεται σήμερα), κάτι που θα ενισχύσει την τοπική οικονομία και την τουριστική κίνηση.

Φυσικά, στο επίκεντρο βρίσκεται ο σχεδιασμός για την ασφάλεια των εκδηλώσεων. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, έχουν προβλεφθεί αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης, έλεγχοι σε κομβικά σημεία, ρυθμίσεις στην κυκλοφορία και παρουσία διασωστικών ομάδων.

Διαβάστε επίσης: «Σαφάρι» της ΑΑΔΕ στο Πατρινό Καρναβάλι: Επιχειρήσεις εστίασης στο μικροσκόπιο, ήδη πέφτουν πρόστιμα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόληψη, με συστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των άλλων φορέων προς τους συμμετέχοντες για υπεύθυνη διασκέδαση και τήρηση των οδηγιών.

Οι έλεγχοι θα είναι συστηματικοί, τόσο σε ό,τι αφορά την ασφαλή διεξαγωγή των παρελάσεων, όσο και στη λειτουργία των καταστημάτων. Με την πόλη να κινείται ήδη σε αποκριάτικους ρυθμούς, το στοίχημα για μια επιτυχημένη και ασφαλή διοργάνωση αποτελεί κοινό στόχο όλων των εμπλεκομένων. Το μήνυμα των διοργανωτών είναι σαφές: Γιορτή με κέφι, αλλά και με ευθύνη, ώστε το φετινό Πατρινό Καρναβάλι να αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΕ BULLETS…

* Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» συνεχίζουν την καθιερωμένη εκστρατεία ενημέρωσης «Διασκεδάζω με Ασφάλεια», με την υποστήριξη της Ολυμπίας Οδού και της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης».

* Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας «τρέχει» την ενημερωτική καμπάνια «Ζήσε το όπως αξίζει», σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τον ΣΚΕΑΝΑ και τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών. Δίνονται οδηγίες για επιλογή ποτού και φαγητού από νόμιμες επιχειρήσεις, με έλεγχο της ειδικής ταινίας γνησιότητας στα αλκοολούχα ποτά, όχι οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, εντοπισμός των σημείων σημεία πρώτων βοηθειών και τήρηση των κανόνων υγιεινής.

* Τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ θα αντλούν δεδομένα από POS και ταμειακές μηχανές και θα τα διασταυρώνουν με τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA και τις υποβληθείσες δηλώσεις ΦΠΑ.

* Στο ελεγκτικό έργο συνδράμουν και κλιμάκια του Γενικού Χημείου του Κράτους, τα οποία θα διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε αλκοολούχα ποτά κι άλλα διακινούμενα προϊόντα.

* Ο Δήμος Πατρέων επέτρεψε πλανόδιους πωλητές μόνο με είδη Καρναβαλιού και σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ δεν θα επιτραπούν πάγκοι με φαγητό.

* Ο Ερυθρός Σταυρός προτρέπει τους γονείς να ελέγχουν τα ανήλικα παιδιά για μέθη και ουσίες.

Μπονάνος: «Ασφαλείς διαδρομές»

«Ευχόμαστε η επιτυχημένη συνεργασία της ΠΔΕ, του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», της Ολυμπίας Οδού και της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, που τεκμηριωμένα, τα τελευταία χρόνια αποδίδει απτά αποτελέσματα, να συμβάλει και φέτος, για να ζήσουμε το Καρναβάλι στο έπακρο και κάθε διαδρομή να ολοκληρωθεί με ασφάλεια». Αυτό ανέφερε ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.

Ζαϊμης: «Κουλτούρα πρόληψης»

«Είναι η τρίτη χρονιά που η ΠΔΕ τρέχει τη σχετική ενημερωτική καμπάνια. Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τη σημασία της υπεύθυνης και ασφαλούς διασκέδασης» δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Μέσα από την προβολή θετικών μηνυμάτων και συμβουλών ενισχύουμε την κουλτούρα πρόληψης, σεβασμού και αυτοπροστασίας. Συνολικά, θα μοιραστούν περίπου 50.000 φυλλάδια σε καρναβαλιστές και επισκέπτες».

Μαστοράκου: «Ασπίδα προστασίας»

«Εχουμε δημιουργήσει μια συντονισμένη task force με στόχο να υψώσουμε ασπίδα προστασίας σε θεατές και συμμετέχοντες στο Πατρινό Καρναβάλι», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Αννα Μαστοράκου. «Εχουν γίνει προληπτικοί έλεγχοι στην αγορά για να πατάξουμε την παράνομη διακίνηση κρεάτων και οινοπνευμάτων, ενώ έγιναν και έλεγχοι υγειονομικού ενδιαφέροντος σε εστίαση, ξενοδοχεία, τουαλέτες κ.λπ. Παράλληλα, υπαίθριο ιατρείο σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ και τον Ερυθρό Σταυρό θα είναι σε συνεχή ετοιμότητα».

Γιαννακοπούλου: «Με 180 εθελοντές»

«Το Καρναβάλι των Μικρών αποτέλεσε πρόβα για το κυρίως καρναβαλικό γεγονός» δήλωσε η διευθύντρια του Περιφερειακού Τμήματος Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αγγελική Γιαννακοπούλου. «Ολο αυτό το διάστημα είχαμε υγειονομικές καλύψεις σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις. Από την Παρασκευή (σ. σήμερα) θα λειτουργεί το υπαίθριο ιατρείο στην πλατεία Γεωργίου Α΄ μέχρι την Καθαρά Δευτέρα όταν κριθεί. Θα έχουμε μια δυναμική 180 εθελοντών από όλα τα σώματα, με βάρδιες στον «Εσπερο» και με πεζές περιπολίες».

ΕΛΑΣ: Σε «κόκκινο συναγερμό»

Σε ισχύ έχει ήδη τεθεί το σχέδιο της Αστυνομίας για ένα ασφαλές τετραήμερο. Ολο το προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή, με το πλάνο της τοπικής ΕΛΑΣ να περιλαμβάνει αυξημένα μέτρα ασφάλειας, τάξης και τροχονομικής αστυνόμευσης. Το βάρος θα δοθεί στην αποτροπή έκνομων ενεργειών, σε συμπλοκές, ληστείες και κλοπές μέσα στον συνωστισμό, διακίνηση ναρκωτικών, αλκοόλ σε ανήλικους, κατοχή όπλων και πυρομαχικών. Διμοιρίες της ΕΛΑΣ από όμορες διευθύνσεις, αλλά και από την Αττική θα ενισχύσουν τις αστυνομικές δυνάμεις της Πάτρας, ενώ θα υπάρχουν διάσπαρτες δυνάμεις σε κομβικά σημεία της πόλης και θα δοθεί μεγάλο βάρος σε προληπτικούς ελέγχους.

ΑΑΔΕ: Επιτήρηση και διασταυρώσεις

Σε αυξημένη επιφυλακή έχει τεθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι έλεγχοι θα εστιάσουν κυρίως στη διαχείριση των εσόδων από συμμετοχές σε γκρουπ παρελάσεων και στο μικροσκόπιο μπαίνουν περιπτώσεις όπου δηλώνεται περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων, ενώ τα πραγματικά έσοδα από στολές, άρματα και λοιπές χρεώσεις εμφανίζονται πολλαπλάσια. Η Αρχή επιδιώκει να περιορίσει φαινόμενα απόκρυψης φορολογητέας ύλης σε δραστηριότητες που παρουσιάζουν υψηλή ταμειακή κίνηση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πέραν των διοργανωτών και των καρναβαλικών σχημάτων, εκτεταμένοι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν σε ξενοδοχειακές μονάδες και ενοικιαζόμενα δωμάτια, εταιρείες μίσθωσης οχημάτων, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ και κέντρα διασκέδασης, πάρκινγκ, κ.ά.

Επιμελητήριο Αχαΐας: Μουσικό ξεσηκωτικό ιβέντ

Μια ξεχωριστή μουσική δράση στο κέντρο της Πάτρας διοργανώνει το Επιμελητήριο Αχαΐας, στο πλαίσιο των καρναβαλικών εκδηλώσεων, με στόχο την τόνωση της αγοραστικής κίνησης και την ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στον πεζόδρομο της οδού Μαιζώνος, στη συμβολή με την Αγίου Νικολάου, σε μία ημέρα αυξημένης επισκεψιμότητας για την πόλη.

Το ιβέντ θα έχει διάρκεια τριών ωρών (12.00-15.00), μετατρέποντας το εμπορικό κέντρο σε έναν ζωντανό μουσικό πυρήνα ψυχαγωγίας και εξωστρέφειας. Το μουσικό σχήμα απαρτίζεται από τους τραγουδιστές Μυρτώ Καμβυσίδη και Γρηγόρη Πετράκο, πλαισιωμένους από την ορχήστρα τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



