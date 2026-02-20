«Σαφάρι» της ΑΑΔΕ στο Πατρινό Καρναβάλι: Επιχειρήσεις εστίασης στο μικροσκόπιο, ήδη πέφτουν πρόστιμα

Εντατικό σχέδιο ελέγχων θέτει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενόψει της κορύφωσης των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού, με βασικό στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων φοροδιαφυγής σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα και εμπορική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα καρναβαλικά γκρουπ, όπου εξετάζεται η αντιστοίχιση των δηλωμένων συμμετεχόντων με τα ποσά που έχουν καταβληθεί για στολές και συμμετοχή. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τα στοιχεία που εμφανίζονται στα παραστατικά ανταποκρίνονται στον πραγματικό αριθμό συμμετεχόντων και στον αντίστοιχο κύκλο εργασιών.

Στο μικροσκόπιο εστίαση και τουρισμός

Οι έλεγχοι επεκτείνονται σε κλάδους που παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση την περίοδο των Αποκριών, όπως:

επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, καφέ, μπαρ),

ξενοδοχειακές μονάδες και καταλύματα,

χώροι διασκέδασης,

εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων,

τουριστικά γραφεία,

χώροι στάθμευσης,

καταστήματα εποχικών ειδών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, τα ελεγκτικά κλιμάκια έχουν ήδη διαπιστώσει παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις δεν εκδίδονταν τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις κινήθηκαν και οι διαδικασίες για περαιτέρω έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων.

Διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο

Τα συνεργεία της ΑΑΔΕ πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους, αξιοποιώντας φορητό τεχνολογικό εξοπλισμό για άμεση άντληση και επεξεργασία δεδομένων από POS και ταμειακές μηχανές. Τα στοιχεία συγκρίνονται με τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA και τις δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ η εικόνα των ελέγχων μεταφέρεται σε πραγματικό χρόνο στο επιχειρησιακό κέντρο της Αρχής.

Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, όπου σε πολλά μαγαζιά πραγματοποιούνται καρναβαλικοί χοροί, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής σε μία περίοδο υψηλής κατανάλωσης και σημαντικής οικονομικής δραστηριότητας.

