ΑΑΔΕ: Εντατικοί έλεγχοι πριν την παραγραφή – Στόχος μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές και δωρεές το 2026

Η ΑΑΔΕ αναδιατάσσει τις ελεγκτικές της δυνάμεις για 2026. Με εκτεταμένους ελέγχους, ψηφιακά εργαλεία και αυστηρή στοχοποίηση υποθέσεων υψηλού κινδύνου, ενεργοποιεί μηχανισμούς που καλύπτουν εισοδήματα, περιουσίες και συναλλαγές προηγούμενων ετών.

ΑΑΔΕ: Εντατικοί έλεγχοι πριν την παραγραφή - Στόχος μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές και δωρεές το 2026
20 Φεβ. 2026 7:57
Pelop News

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), υπό τον διοικητή Γιώργο Πιτσιλή, προχωρά σε αναδιάταξη των ελεγκτικών δυνάμεών της για το 2026, με στόχο την εντατικοποίηση των ελέγχων σε υποθέσεις που κινδυνεύουν να παραγραφούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Διοικητή (Α.1037/2026, ΦΕΚ Β’ 892/18.02.2026), που τροποποιεί προηγούμενη ρύθμιση (Α.1190/2025), προτεραιότητα δίνεται σε φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες λήγει η προθεσμία έκδοσης πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου στο τέλος του έτους. Ειδικότερα, εστιάζει σε μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές, με ιδιαίτερη έμφαση σε ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξίας, όπου δεν έχει γίνει αποδεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση ή η προσωρινή αξία από τη ΔΟΥ ή το ΚΕΦΟΚ.

Τουλάχιστον το 80% των ελεγχόμενων υποθέσεων θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας (συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους), ενώ τουλάχιστον το 75% θα εστιάζει αρχικά στις τελευταίες τρεις χρήσεις για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης εισοδήματος. Οι έλεγχοι της τελευταίας τριετίας μπορούν να επεκταθούν και στα δύο προηγούμενα έτη εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία.

Η επιλογή και προτεραιοποίηση των υποθέσεων γίνεται πλέον με αυτοματοποιημένο τρόπο, μέσω μοντέλου ανάλυσης κινδύνου βασισμένου σε τεχνητή νοημοσύνη (AI). Κάθε υπόθεση λαμβάνει μοριοδότηση βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δεδομένων από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, και κατατάσσεται σε φθίνουσα σειρά ανά ελεγκτική υπηρεσία, υποδιεύθυνση ή κατηγορία φορολογουμένων. Οι προϊστάμενοι έχουν περιορισμένη δυνατότητα παρέμβασης, με δυνατότητα αντικατάστασης έως 3% των προτεραιοποιημένων υποθέσεων, μόνο με τεκμηρίωση βάσιμου λόγου (π.χ. σοβαρότητα υπόθεσης ή υψηλή εισπραξιμότητα).

Ανεξαρτήτως μοριοδότησης, προτεραιότητα δίνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες:

  • Υποθέσεις επιστροφών φόρων
  • Έλεγχοι βάσει δείγματος (π.χ. δικαιούχοι επιστροφής ΦΠΑ ή φόρου εισοδήματος χωρίς προηγούμενο έλεγχο)
  • Υποθέσεις με ήδη εκδοθέν ή επερχόμενο σημείωμα διαπιστώσεων
  • Διασταυρωτικοί έλεγχοι ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και πολυμερείς έλεγχοι με αλλοδαπές αρχές
  • Υποθέσεις από εισαγγελικές παραγγελίες ή διαβιβάσεις από Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος και Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας
  • Έλεγχοι συμμόρφωσης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (CRS, FATCA)
  • Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής
  • Έλεγχοι αμφισβήτησης ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος
  • Υποθέσεις μεταβίβασης κεφαλαίου από ηλεκτρονικό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων

Επιπλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε υποθέσεις των ετών 2015, 2016 και 2017, για τις οποίες προβλέπεται έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και επιβολή προστίμων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Ο συνολικός σχεδιασμός εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την είσπραξη πρόσθετων εσόδων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 Αμυντικές προμήθειες: Προειδοποιήσεις Τραμπ στην ΕΕ για αντίποινα αν ενισχυθεί το «Buy European»
11:23 Διπλή συνεδρίαση για το Περιφερειακό Συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη
11:16 Καταγγελία για βιασμό 19χρονης στη Θεσσαλονίκη – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 24χρονου
11:14 Η πρώτη αντίδραση του Βασιλιά Καρόλου για τον Αντριου
11:13 Καρναβαλοπαντρέματα στο Νότιο Διαμέρισμα: Η γιορτή του Πατρινού Καρναβαλιού βγήκε στις γειτονιές ΦΩΤΟ
11:13 Στο «κόκκινο» τα ΚΤΕΛ Κηφισού: Αναχωρήσεις κάθε 5-10 λεπτά για το Πατρινό Καρναβάλι
11:07 Ο χαιρετισμός του Μπραντ Πιτ στις κάμερες της Ύδρας
11:00 Πάτρα: Κύκλωμα πλούτιζε με παράνομο στοίχημα, πώς δρούσαν ΦΩΤΟ
10:58 Ο Μυστικός Πράκτορας: Μνήμη, ο αμείλικτος διώκτης
10:57 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιορτάζουμε κι επιστρέφουμε με ασφάλεια, χωρίς αλκοόλ στο τιμόνι ΒΙΝΤΕΟ
10:53 Σπουδαίες ομάδες έρχονται στην Πάτρα για το τουρνουά «Σπ. Αβράμης»
10:53 Πάτρα: Με τι καιρό θα παρελάσουμε το Σαββατοκύριακο, οι προβλέψεις για την Καθαρά Δευτέρα
10:47 Κορέα: Ύμνοι του Κιμ Γιονγκ για τις «επιτυχίες» της χώρας του
10:45 Πάτρα: Πιάστηκε με τσιγαριλίκια κάνναβης
10:41 Θρίλερ στις Σέρρες: Πάνω από 30 τραύματα στη σορό του 17χρονου Άγγελου
10:40 Αγρίνιο: Εξιχνιάστηκαν 15 κλοπές, ανήλικοι οι δράστες
10:30 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Task Force σε πλήρη δράση
10:26 Σοκ από έρευνα του ΟΠΑ: Οι Έλληνες κόβουν ακόμα και το κρέας και το γάλα – Τι δείχνουν τα νούμερα
10:25 Σουηδία: Δείτε πως μπορεί να κερδίσετε ένα νησί
10:21 Τα 10 μπαχαρικά με αντιφλεγμονώδη δράση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ