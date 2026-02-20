ΑΑΔΕ: Εντατικοί έλεγχοι πριν την παραγραφή – Στόχος μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές και δωρεές το 2026

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), υπό τον διοικητή Γιώργο Πιτσιλή, προχωρά σε αναδιάταξη των ελεγκτικών δυνάμεών της για το 2026, με στόχο την εντατικοποίηση των ελέγχων σε υποθέσεις που κινδυνεύουν να παραγραφούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Διοικητή (Α.1037/2026, ΦΕΚ Β’ 892/18.02.2026), που τροποποιεί προηγούμενη ρύθμιση (Α.1190/2025), προτεραιότητα δίνεται σε φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες λήγει η προθεσμία έκδοσης πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου στο τέλος του έτους. Ειδικότερα, εστιάζει σε μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές, με ιδιαίτερη έμφαση σε ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξίας, όπου δεν έχει γίνει αποδεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση ή η προσωρινή αξία από τη ΔΟΥ ή το ΚΕΦΟΚ.

Τουλάχιστον το 80% των ελεγχόμενων υποθέσεων θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας (συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους), ενώ τουλάχιστον το 75% θα εστιάζει αρχικά στις τελευταίες τρεις χρήσεις για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης εισοδήματος. Οι έλεγχοι της τελευταίας τριετίας μπορούν να επεκταθούν και στα δύο προηγούμενα έτη εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία.

Η επιλογή και προτεραιοποίηση των υποθέσεων γίνεται πλέον με αυτοματοποιημένο τρόπο, μέσω μοντέλου ανάλυσης κινδύνου βασισμένου σε τεχνητή νοημοσύνη (AI). Κάθε υπόθεση λαμβάνει μοριοδότηση βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δεδομένων από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, και κατατάσσεται σε φθίνουσα σειρά ανά ελεγκτική υπηρεσία, υποδιεύθυνση ή κατηγορία φορολογουμένων. Οι προϊστάμενοι έχουν περιορισμένη δυνατότητα παρέμβασης, με δυνατότητα αντικατάστασης έως 3% των προτεραιοποιημένων υποθέσεων, μόνο με τεκμηρίωση βάσιμου λόγου (π.χ. σοβαρότητα υπόθεσης ή υψηλή εισπραξιμότητα).

Ανεξαρτήτως μοριοδότησης, προτεραιότητα δίνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες:

Υποθέσεις επιστροφών φόρων

Έλεγχοι βάσει δείγματος (π.χ. δικαιούχοι επιστροφής ΦΠΑ ή φόρου εισοδήματος χωρίς προηγούμενο έλεγχο)

Υποθέσεις με ήδη εκδοθέν ή επερχόμενο σημείωμα διαπιστώσεων

Διασταυρωτικοί έλεγχοι ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και πολυμερείς έλεγχοι με αλλοδαπές αρχές

Υποθέσεις από εισαγγελικές παραγγελίες ή διαβιβάσεις από Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος και Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας

Έλεγχοι συμμόρφωσης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (CRS, FATCA)

Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής

Έλεγχοι αμφισβήτησης ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος

Υποθέσεις μεταβίβασης κεφαλαίου από ηλεκτρονικό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων

Επιπλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε υποθέσεις των ετών 2015, 2016 και 2017, για τις οποίες προβλέπεται έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και επιβολή προστίμων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Ο συνολικός σχεδιασμός εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την είσπραξη πρόσθετων εσόδων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



