Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το στοίχημα της ασφάλειας – Επί ποδός ΕΛΑΣ και ράμπο εφορίας

Στόχος να περιφρουρηθεί η μεγάλη γιορτή

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το στοίχημα της ασφάλειας - Επί ποδός ΕΛΑΣ και ράμπο εφορίας Στόχος είναι επισκέπτες και ντόποιοι να απολαύσουν τη μεγάλη γιορτή της πόλης και να χειροκροτήσουν τις ωραίες δημιουργίες
21 Φεβ. 2026 14:00
Pelop News

Με ενισχύσεις από όμορες περιοχές θα λειτουργήσει φέτος η Ελληνική Αστυνομία για το Πατρινό Καρναβάλι 2026, καθώς το τελευταίο τριήμερο της Αποκριάς αναμένονται στην πόλη επιπλέον δυνάμεις από την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία.

Ο σχεδιασμός έχει ήδη οριστικοποιηθεί και προβλέπει αυξημένη εμφανή και αφανή παρουσία αστυνομικών, με στόχο η κορύφωση των εκδηλώσεων να εξελιχθεί χωρίς σοβαρά προβλήματα. Στο κέντρο της Πάτρας θα αναπτυχθούν ισχυρές δυνάμεις με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, ιδιαίτερα σε σημεία όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πολιτών, όπως η πλατεία Γεωργίου και οι γύρω δρόμοι. Παράλληλα, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η χρήση drone για εναέρια επιτήρηση, ώστε να υπάρχει άμεση εικόνα της κατάστασης και δυνατότητα ταχείας παρέμβασης όπου χρειαστεί. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποτροπή παραβατικών φαινομένων.

Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε κλοπές και πορτοφολάδες, στη χρήση πυροτεχνημάτων και στην πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους. Ομάδες της ΔΙΑΣ και της ΟΠΚΕ θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για άμεση επέμβαση, ενώ αστυνομικοί με πολιτικά θα κινούνται ανάμεσα στο πλήθος για την αντιμετώπιση περιστατικών κλοπών ή διαπληκτισμών. Οι περιπολίες δεν θα περιοριστούν στον καρναβαλικό πυρήνα. Θα επεκταθούν και σε γειτονιές εκτός κέντρου, καθώς τα προηγούμενα χρόνια έχουν καταγραφεί διαρρήξεις σε κατοικίες, με δράστες που εκμεταλλεύονται την απουσία των ενοίκων λόγω των εκδηλώσεων. Στόχος είναι να αποτραπεί η μεταφορά της παραβατικότητας σε περιοχές με μειωμένη κίνηση.

Στο κομμάτι της κυκλοφορίας, το κέντρο της πόλης θα αποκλειστεί πλήρως για τα οχήματα κατά τις μεγάλες παρελάσεις, το βράδυ του Σαββάτου και της Κυριακής. Θα εφαρμοστούν εναλλακτικές διαδρομές, ενώ η Τροχαία θα πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους για οδηγούς που έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Η σύσταση προς τους επισκέπτες είναι να αποφύγουν τη χρήση ΙΧ στο κέντρο και να δείχνουν αυξημένη προσοχή στα προσωπικά τους αντικείμενα. Παράλληλα, αυξημένα θα είναι και τα μέτρα για τη δημόσια υγεία. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τον Δήμο, τις υγειονομικές υπηρεσίες και εθελοντικούς φορείς, έχει θέσει σε προτεραιότητα την υγειονομική θωράκιση της διοργάνωσης.

Προβλέπονται εντατικοί έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην αγορά ποτών και κρεάτων, αλλά και για ζητήματα ηχορρύπανσης. Θα λειτουργεί ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης καταγγελιών, ενώ σταθμός Πρώτων Βοηθειών με τη συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού, της 6ης ΥΠΕ και του ΕΚΑΒ θα αναλαμβάνει την άμεση διαχείριση περιστατικών, ώστε να μην επιβαρυνθούν τα νοσοκομεία. Στο πεδίο των οικονομικών ελέγχων, η ΑΑΔΕ θέτει σε εφαρμογή ειδικό σχέδιο για την αντιμετώπιση φαινομένων φοροδιαφυγής. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν καρναβαλικά γκρουπ, με έλεγχο της αντιστοίχισης δηλωμένων συμμετεχόντων και καταβληθέντων ποσών, αλλά και επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία, καταλύματα, χώροι διασκέδασης, ενοικιάσεις οχημάτων, πάρκινγκ και καταστήματα εποχικών ειδών.

Το στοίχημα για τις Αρχές είναι διπλό. Από τη μία να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η δημόσια υγεία, από την άλλη να διατηρηθεί ο γιορτινός χαρακτήρας της μεγαλύτερης διοργάνωσης της πόλης, που κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες.

