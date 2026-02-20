Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το τριήμερο της μεγάλης γιορτής άνοιξε με την παρέλαση αρμάτων και… ΟΠΕΚΕΜΠΕΕΕ ΦΩΤΟ

Πλούσια η θεματολογία

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το τριήμερο της μεγάλης γιορτής άνοιξε με την παρέλαση αρμάτων και... ΟΠΕΚΕΜΠΕΕΕ ΦΩΤΟ
20 Φεβ. 2026 20:43
Pelop News

Στην Πάτρα το τριήμερο της μεγάλος γιορτής για το Πατρινό Καρναβάλι 2026 άνοιξε απόψε με παρέλαση αρμάτων και πλούσια θεματολογία. Στην πρώτη γραμμή «ΟΠΕΚΕΜΠΕΕ», «Το τζάμπα πέθανε».

Πατρινό Καρναβάλι: Χωρίς σταματημό φτάνουν λεωφορεία με επισκέπτες – Γεμίζει η πόλη με καρναβαλιστές ΦΩΤΟ

Στην παρέλαση συμμετείχαν ο Προπομπός «Patras Carnival Dj», ο Βασιλιάς Καρνάβαλος-Διόνυσος, καθώς και τα άρματα «Ούτε στάλα νερό», «Paint the city», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι» για το Πανεπιστήμιο Πατρών και «Ο Αγροτοφάγος». Ξεχωριστή παρουσία είχαν και τα άρματα του φετινού Καρναβαλιού των Μικρών, «Καρναβαλική Πνοή», «Το Κυνήγι», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», ενώ τον ρυθμό της διασκέδασης έδωσε και το Μουσικό Άρμα.
Η παρέλαση ξεκίνησε από την οδό Γούναρη στη συμβολή με την οδό Κορίνθου και κατέληξε στην πλατεία Γεωργίου. Εκεί τα άρματα στάθμευσαν περιμετρικά, συγκεντρώνοντας τον θαυμασμό μικρών και μεγάλων με όλους να έχουν την ευκαιρία να τα δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί τους!

