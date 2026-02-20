Πατρινό Καρναβάλι: Χωρίς σταματημό φτάνουν λεωφορεία με επισκέπτες – Γεμίζει η πόλη με καρναβαλιστές ΦΩΤΟ

Με βαλίτσες, σακίδια και έντονη διάθεση, οι επισκέπτες καταφθάνουν στην πρωτεύουσα του ελληνικού καρναβαλιού και κατευθύνονται απευθείας στα σημεία συγκέντρωσης των πληρωμάτων.

20 Φεβ. 2026 17:12
Pelop News

Εικόνες ασφυκτικής κίνησης καταγράφονται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας, καθώς λεωφορεία από κάθε άκρη της χώρας φτάνουν διαδοχικά στην Πάτρα, μεταφέροντας εκατοντάδες επισκέπτες για το Πατρινό Καρναβάλι.

Η Παρασκευή παραδοσιακά λειτουργεί ως «μέρα-βαρόμετρο» για την επισκεψιμότητα, αφού η πλειονότητα των καρναβαλιστών επιλέγει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας για να ζήσει στο έπακρο τις εκδηλώσεις. Με βαλίτσες, σακίδια και έντονη διάθεση, οι επισκέπτες καταφθάνουν στην πρωτεύουσα του ελληνικού καρναβαλιού και κατευθύνονται απευθείας στα σημεία συγκέντρωσης των πληρωμάτων.

Οι στιγμές στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ είναι χαρακτηριστικές της προσμονής που επικρατεί, ιδιαίτερα ανάμεσα σε όσους επισκέπτονται για πρώτη φορά την πόλη αυτές τις ημέρες. Παρέες νέων ταξιδεύουν  με μοναδικό στόχο να μπουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στον παλμό της γιορτής. Κατά εκατοντάδες καταφθάνουν οι καρναβαλιστές, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν ημέρες μεγάλης εξόδου, με τις αποβάθρες να γεμίζουν συνεχώς από κόσμο.

Οι πληρότητες των υπεραστικών λεωφορείων παρουσιάζουν σημαντική αύξηση και φέτος, με τα ποσοστά να αγγίζουν το 100% για την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Ενδεικτικό της αυξημένης ζήτησης είναι το γεγονός ότι την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν 80 δρομολόγια προς Πάτρα, αντί για τα συνήθη 18. Για την Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί 180 δρομολόγια και για το Σάββατο 120, με τα πρώτα λεωφορεία να ξεκινούν από τις 05:30 και να αναχωρούν ανά πέντε λεπτά.

Αυξημένη είναι η κίνηση και προς άλλες περιοχές, όπως η Αιτωλοακαρνανία, η Πελοπόννησος –με έμφαση στην Καλαμάτα– αλλά και προς Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα και Βόλο. Συνολικά, η επιβατική κίνηση εμφανίζεται αυξημένη κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας ότι το Πατρινό Καρναβάλι παραμένει κορυφαίος πόλος έλξης για επισκέπτες από όλη τη χώρα.

Η Πάτρα μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για τις κορυφαίες εκδηλώσεις, με την πόλη να ζει ήδη σε ρυθμούς γιορτής και το Υπεραστικό ΚΤΕΛ να αποτελεί το πρώτο «θερμό» σημείο της μεγάλης καρναβαλικής εξόρμησης.

