Πατρινό Καρναβάλι: Ενισχύσεις δρομολογίων από τη Hellenic Train για το τριήμερο

20 Φεβ. 2026 14:15
Σε ενισχύσεις δρομολογίων και υπηρεσιών στη γραμμή Κιάτο–Πάτρα–Κιάτο, καθώς και στον προαστιακό της Πάτρας, προχωρά η Hellenic Train ενόψει του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξημένη επιβατική κίνηση λόγω του Πατρινού Καρναβαλιού.

Η εταιρεία ανακοινώνει πρόσθετες παρεμβάσεις για το διάστημα από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών που θα μετακινηθούν προς και από την Πάτρα για τις κορυφαίες εκδηλώσεις της αποκριάτικης περιόδου.

Ενισχύσεις λεωφορείων στη γραμμή Κιάτο–Πάτρα–Κιάτο

Καθ’ όλη τη διάρκεια του παραπάνω διαστήματος, ενισχύονται –κατά περίπτωση και ανάλογα με τη ζήτηση– λεωφορειακά δρομολόγια της γραμμής Κιάτο–Πάτρα–Κιάτο, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του επιβατικού κοινού.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για την Καθαρά Δευτέρα, ημέρα κατά την οποία παραδοσιακά καταγράφεται αυξημένη επιστροφή εκδρομέων. Προβλέπονται επιπλέον ενισχύσεις, με στόχο την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση των επιβατών και την αποφυγή ταλαιπωρίας.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι οι ενισχύσεις θα προσαρμόζονται δυναμικά, ανάλογα με την επιβατική κίνηση που θα καταγράφεται τις ημέρες των εκδηλώσεων.

Έκτακτα νυχτερινά δρομολόγια στον Βόρειο Τομέα του Προαστιακού Πάτρας

Παράλληλα, ενεργοποιούνται δύο έκτακτα ζεύγη δρομολογίων στη διαδρομή Άγιος Ανδρέας–Ρίο–Άγιος Ανδρέας, το Σάββατο προς Κυριακή και την Κυριακή προς Καθαρά Δευτέρα (21 και 22 Φεβρουαρίου 2026).

Τα δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής:

  • 14307: Άγιος Ανδρέας – Ρίο, αναχώρηση 23:32

  • 14309: Άγιος Ανδρέας – Ρίο, αναχώρηση 00:32

  • 14308: Ρίο – Άγιος Ανδρέας, αναχώρηση 00:07

  • 15300: Ρίο – Άγιος Ανδρέας, αναχώρηση 01:07

Με την προσθήκη των συγκεκριμένων δρομολογίων ενισχύεται η νυχτερινή μετακίνηση των επιβατών από και προς το κέντρο της Πάτρας κατά τις ημέρες κορύφωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων, διευκολύνοντας όσους επιλέξουν τον σιδηρόδρομο για τη μετακίνησή τους.

Πληροφορίες για το επιβατικό κοινό

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια και τη διαθεσιμότητα, το επιβατικό κοινό μπορεί να επισκέπτεται την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας ή να επικοινωνεί με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 14511.

Οι παρεμβάσεις της Hellenic Train εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών μετακίνησης που δημιουργεί το Πατρινό Καρναβάλι, μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις στη χώρα, με χιλιάδες επισκέπτες να αναμένεται να κατακλύσουν την πόλη.

