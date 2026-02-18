Πατρινό Καρναβάλι: Ποιοι djs θα παίξουν στις παρελάσεις του τελευταίου Σαββατοκύριακου

Οι παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού έχουν τη μουσική τους, την αγαπημένη μουσική όλων μας.

Στους ξέφρενους ήχους και ρυθμούς μιας ξεσηκωτικής καρναβαλικής μουσικής θα συντονιστούν πάνω από 50.000 καρναβαλιστές που θα πλημμυρίσουν την πόλη σε βηματισμούς Παρέλασης αλλά και οι χιλιάδες Πατρινοί θεατές και επισκέπτες που θα συρρεύσουν για να απολαύσουν το ανεπανάληπτο θέαμα.

Νυχτερινή Ποδαράτη Παρέλαση του Σαββάτου και Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής συνθέτουν ένα αξέχαστο διήμερο κορύφωσης όπου το κέφι, η διασκέδαση, ο χορός και η έμπνευση θα χτυπήσουν κόκκινο.

Ένα γενικευμένο πάρτι που θα αναστατώσει την καρναβαλική πρωτεύουσα τις δυο μεγάλες μέρες. Υπεύθυνη για τη διασκέδασή μας μια εκλεκτή και απόλυτα δεμένη ομάδα djs που με τις επιλογές τους στα decks θα παντρέψουν την εμπειρία με το νέο.

Στέλιος Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Γεωργίου, Παναγιώτης Κολλιόπουλος, Γιώργος Λιακόπουλος (dj Gogos), Παναγιώτης Μουζάκης και Κωνσταντίνος στις παρελάσεις του Σαββατοκύριακου της απογείωσης!

