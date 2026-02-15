Πατρινό Καρναβάλι: Τα μούσκεψε ο καιρός αλλά 20.000 μικροί καρναβαλιστές στην παρέλαση της Κυριακής

Ένα πολύχρωμο, ζωντανό ποτάμι χαράς και φαντασίας ετοιμάζεται να πλημμυρίσει το κέντρο της Πάτρας σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 11 το πρωί, με την Παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών να γράφει την πιο φωτεινή σελίδα της φετινής διοργάνωσης.

Περίπου 20.000 μικροί καρναβαλιστές, μαζί με τους συνοδούς τους, κατανεμημένοι σε 100 ομάδες συμμετοχής, παίρνουν θέση εκκίνησης στην πλατεία Ομονοίας, μετατρέποντας τους δρόμους της πόλης σε μια μεγάλη γιορτή αισιοδοξίας και δημιουργίας. Η παρέλαση θα ακολουθήσει τη διαδρομή Γούναρη – Κορίνθου (περιμετρικά από το κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου Α΄) – Κορίνθου, με κατάληξη και εξόδους από Ερμού και Αγίου Νικολάου.

Τον ρυθμό θα δώσει η Δημοτική Μουσική, ενώ τη δική του ξεχωριστή πινελιά θα προσθέσει η αγαπημένη μασκότ, ο Τζίτζικας, ξεσηκώνοντας μικρούς και μεγάλους.

Ρεκόρ αρμάτων με έντονα περιβαλλοντικά μηνύματα

Συνολικά 11 άρματα, τα οποία κατασκευάστηκαν στο Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων, θα παρελάσουν φέτος – τα περισσότερα των τελευταίων ετών. Επτά από αυτά παρουσιάζονται για πρώτη φορά, όπως η «Καρναβαλική Πνοή», ο «Μπάμπης με τα 40 πόδια», το «Κυνήγι», η «Αφύπνιση-Ενημέρωση», η «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός Άνθρωπος» και «Το Σχολείο».

Τα περισσότερα εμπνέονται από το φετινό θέμα «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας», συνδυάζοντας το χιούμορ με μηνύματα για την προστασία της φύσης και του πλανήτη. Μαζί τους θα παρελάσουν και τέσσερα αγαπημένα άρματα προηγούμενων διοργανώσεων: «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Καρουζέλ», «Σκυλάκι» και «Αεροπλανάκι».

Μαζική συμμετοχή και σοκολατοπόλεμος στο φινάλε

Στην παρέλαση συμμετέχουν δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, σχολές χορού, σύλλογοι ΑμεΑ και πολιτιστικοί φορείς, αλλά και ομάδες από περιοχές εκτός Πατρών, που ενώνουν τις δυνάμεις τους στη γιορτή των μικρών.

Η αυλαία θα πέσει με τον καθιερωμένο σοκολατοπόλεμο, που θα γλυκάνει το κοινό και θα σφραγίσει με τον πιο χαρούμενο τρόπο την κορύφωση του Καρναβαλιού των Μικρών, σε μια διοργάνωση που αποδεικνύει για ακόμη μία χρονιά ότι η καρδιά του Πατρινού Καρναβαλιού χτυπά δυνατά… και παιδικά.

ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ MΙΚΡΩΝ 2026

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

2 ΑΡΜΑΤΑ

1

ΡΥΘΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗ

ΣΧ. ΧΟΡΟΥ

2

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

‘’ΜΑΧΗΤΕΣ’’

Α.ΜΕ.Α.

3

ΜΕΡΙΜΝΑ

Α.ΜΕ.Α.

4

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Α.ΜΕ.Α.

5

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Α.ΜΕ.Α.

6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΔΑΠΜΕΑ -ΚΟΜΑΙΘΩ

Α.ΜΕ.Α.

2 ΑΡΜΑΤΑ

7

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ

Π.Σ.

8

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Π.Σ.

9

ΗΛΙΟΧΩΤΑ

Π.Σ.

10

ΝΑΥΤΙΛΟΣ

Π.Σ.

11

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ

Π.Σ.

12

Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

Π.Σ.

13

BABY PARCKING

Π.Σ.

14

ΜΙΚΡΟ ΓΥΡΙ

Π.Σ.

15

MY PLAYSCHOOL

Π.Σ.

16

ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ

Π.Σ.

17

ΤΟ ΡΟΔΙ

Π.Σ.

18

ΓΕΩΡΜΑ

Π.Σ.

19

ΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΚΙΑ

Π.Σ.

20

ΑΓΚΑΛΙΤΣΑ

Π.Σ.

21

ΤΣΑΦΟΥΛΙΑ

ΣΧ. ΧΟΡΟΥ

2 ΑΡΜΑΤΑ

22

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΑΓΚΑ ΑΧΑΪΑΣ

ΜΑΚΡΥΝΕΣ

23

ΔΗΜΟΤΙΚΟ + ΚΔΑΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΜΑΚΡΥΝΕΣ

24

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ

ΜΑΚΡΥΝΕΣ

25

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΑΛΙΣΣΟΥ

ΜΑΚΡΥΝΕΣ

26

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ

ΜΑΚΡΥΝΕΣ

27

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ

ΜΑΚΡΥΝΕΣ

28

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΦΑΡΡΩΝ

ΜΑΚΡΥΝΕΣ

29

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΜΑΚΡΥΝΕΣ

30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ‘’ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ΄΄

ΜΑΚΡΥΝΕΣ

2 ΑΡΜΑΤΑ

31

ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟΥ

ΣΧ. ΧΟΡΟΥ

32

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ

33

25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ

34

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΡΙΟΥ

Δ.ΣΧ

35

26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ.

36

ΚΔΑΠ ΄΄ΩΜΕΓΑ΄΄

Δ.ΣΧ.

37

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Δ.ΣΧ.

38

ΚΔΑΠ ΄΄ΕΚΡΗΞΗ΄΄

Δ.ΣΧ.

39

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ

Δ.ΣΧ.

2 ΑΡΜΑΤΑ

40

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΧ. ΧΟΡΟΥ

41

65Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 59ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ

Δ.ΣΧ.

42

45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Δ.ΣΧ.

43

64ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ.

44

49ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ.

45

62ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 49 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Δ.ΣΧ.

46

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ.

47

SRORTING CLUB

Δ.ΣΧ.

48

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΟΒΡΥΑΣ

Δ.ΣΧ.

49

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΗΣ

Δ.ΣΧ.

50

53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Δ.ΣΧ.

51

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Δ.ΣΧ.

52

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Δ.ΣΧ.

53

36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Δ.ΣΧ.

54

GOLDEN TENNIS

Δ.ΣΧ.

ΑΡΜΑ

55

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΧ. ΧΟΡΟΥ

56

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΟΒΡΥΑΣ

Δ.ΣΧ.

57

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Δ.ΣΧ.

58

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ

Δ.ΣΧ.

59

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Δ.ΣΧ.

60

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ – ΡΟΥΦΕΙΟ

Δ.ΣΧ.

61

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ.

62

16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ.

63

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ.

64

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ

Δ.ΣΧ.

65

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΑΡΣΑΚΕΙΟ

Δ.ΣΧ.

66

43ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ.

67

60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 42ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Δ.ΣΧ.

68

ΑΚΥΡΟ

Δ.ΣΧ.

69

ΚΔΑΠ ΜΟΝΟΠΟΛΗ

Δ.ΣΧ.

70

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΄΄ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ’’

Δ.ΣΧ.

71

46Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ.

72

51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 24 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Δ.ΣΧ.

73

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δ.ΣΧ.

74

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥΔ.ΣΧ.

75

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Δ.ΣΧ.

76

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ.

77

22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ.

78

ΚΔΑΠ ‘’Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ’’

Δ.ΣΧ.

79

ΚΔΑΠ ‘’ΦΙΤΑΘΛΟΝ’’

Δ.ΣΧ.

80

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Δ.ΣΧ.

81

48ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ.

82

ΚΔΑΠ ‘’ΚΟΥΝΙΑ ΜΠΕΛΑ’’

Δ.ΣΧ.

83

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ

Δ.ΣΧ.

84

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΡΟΪΤΙΚΩΝ

Δ.ΣΧ.

85

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ.

86

40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 38ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Δ.ΣΧ.

87

47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Δ.ΣΧ.

88

18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ.

89

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ.

90

21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ.

91

55ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ.

92

KIDS POPS

Δ.ΣΧ.

93

56ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ.

94

33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ.

95

20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ.

96

32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ.

97

35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δ.ΣΧ.

ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΡΜΑ

ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ

